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Бельгия планирует организовать межправительственную конференцию с Украиной о начале переговоров о вступлении в ЕС

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб

Бельгия намерена провести межправительственную встречу с Украиной и Молдовой относительно начала переговоров о членстве в Евросоюзе до конца июня.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы только что обсудили это с Молдовой, что мы намерены организовать такую межправительственную конференцию (по членству в ЕС, - ред.) во время нашего председательства до конца июня. Для Молдовы и Украины тоже", - заявила она.

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Членство Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе хотят начать официальные переговоры о вступлении Украины в блок уже 25 июня. На венгерское правительство оказывают давление, чтобы оно отказалось от своей оппозиции относительно заявки Киева на членство в ЕС.

Также посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

Президент Латвии Ринкевичс считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут чрезвычайно сложными.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что членство в ЕС - это мечта, которая уже скоро станет реальностью для Украины.

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Автор: 

Бельгия (397) членство в ЕС (1002)


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у нас в уряді, збіговисько тупих дегенератів, під керівництвом ахметова.
то, які переговори, вони можуть вести, коли у них в черепах насрано?
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21.05.2024 13:27 Ответить
Спочатку хай Аджа Лябіб вийде з арабо-азійско-африканської співдружності .
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21.05.2024 13:33 Ответить
Що ти перданув ,рашистський расіст та нацист?
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21.05.2024 14:01 Ответить
Ти придурку Бельгію вже давно окупувала чорно-жовта нечисть , а ти мене називаєш рашистським расістом і нацистом , ти взагалі в курсі що ти пишеш . Глянь на Бельгію , там закриваються церкви і костели , там корінні люди змушені покидати століттями насижені місця .
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21.05.2024 16:38 Ответить
Дякуємо.
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21.05.2024 13:34 Ответить
Як потужно шо аж пздць...
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21.05.2024 17:43 Ответить
 
 