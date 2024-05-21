Бельгия планирует организовать межправительственную конференцию с Украиной о начале переговоров о вступлении в ЕС
Бельгия намерена провести межправительственную встречу с Украиной и Молдовой относительно начала переговоров о членстве в Евросоюзе до конца июня.
Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы только что обсудили это с Молдовой, что мы намерены организовать такую межправительственную конференцию (по членству в ЕС, - ред.) во время нашего председательства до конца июня. Для Молдовы и Украины тоже", - заявила она.
Членство Украины в ЕС
Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе хотят начать официальные переговоры о вступлении Украины в блок уже 25 июня. На венгерское правительство оказывают давление, чтобы оно отказалось от своей оппозиции относительно заявки Киева на членство в ЕС.
Также посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.
Президент Латвии Ринкевичс считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут чрезвычайно сложными.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что членство в ЕС - это мечта, которая уже скоро станет реальностью для Украины.
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то, які переговори, вони можуть вести, коли у них в черепах насрано?