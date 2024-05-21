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Бельгія планує організувати міжурядову конференцію з Україною щодо початку переговорів про вступ в ЄС

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб

Бельгія має намір провести міжурядову зустріч з Україною та Молдовою щодо початку переговорів про членство в Євросоюзі до кінця червня.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми щойно обговорили це з Молдовою, що ми маємо намір організувати таку міжурядову конференцію (щодо членства в ЄС, - ред.) під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови та України теж", - заявила вона.

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Членство України в ЄС

Раніше повідомлялося, що у Європейському Союзі хочуть розпочати офіційні переговори про вступ України до блоку вже 25 червня. На угорський уряд чинять тиск, щоб він відмовився від своєї опозиції щодо заявки Києва на членство в ЄС.

Також посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

Президент Латвії Рінкевичс вважає, що переговори про вступ України до ЄС будуть надзвичайно складними.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України.

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Автор: 

Бельгія (409) членство в ЄС (1238)


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у нас в уряді, збіговисько тупих дегенератів, під керівництвом ахметова.
то, які переговори, вони можуть вести, коли у них в черепах насрано?
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21.05.2024 13:27 Відповісти
Спочатку хай Аджа Лябіб вийде з арабо-азійско-африканської співдружності .
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21.05.2024 13:33 Відповісти
Що ти перданув ,рашистський расіст та нацист?
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21.05.2024 14:01 Відповісти
Ти придурку Бельгію вже давно окупувала чорно-жовта нечисть , а ти мене називаєш рашистським расістом і нацистом , ти взагалі в курсі що ти пишеш . Глянь на Бельгію , там закриваються церкви і костели , там корінні люди змушені покидати століттями насижені місця .
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21.05.2024 16:38 Відповісти
Дякуємо.
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21.05.2024 13:34 Відповісти
Як потужно шо аж пздць...
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21.05.2024 17:43 Відповісти
 
 