Северная Македония присоединится к Глобальному саммиту мира, - Зеленский
Северная Македония станет одной из стран-участниц Глобального саммита мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Украинского государства провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой. Президент Зеленский поздравил ее с избранием на должность и пожелал плодотворной работы.
Кроме этого, украинский лидер поблагодарил Силяновскую-Давкову за подтверждение своего участия в Глобальном саммите мира.
Также политики обсудили двухстороннее сотрудничество. Зеленский также добавил, что он пригласил Силяновскую-Давкову в Украину.
"Буду рад видеть госпожу президента в Украине для дальнейшего укрепления отношений между нашими государствами", - говорится в сообщении главы государства.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.
Всего более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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не нашукався, ****.
виключно, перемога!
Стефанчук каже президент, юристи за кордоном що ВО , кому вірити ?