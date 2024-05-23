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Новости
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Северная Македония присоединится к Глобальному саммиту мира, - Зеленский

Північна Македонія приєднається до Глобального саміту миру,- Зеленський

Северная Македония станет одной из стран-участниц Глобального саммита мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Украинского государства провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой. Президент Зеленский поздравил ее с избранием на должность и пожелал плодотворной работы.

Кроме этого, украинский лидер поблагодарил Силяновскую-Давкову за подтверждение своего участия в Глобальном саммите мира.

Также политики обсудили двухстороннее сотрудничество. Зеленский также добавил, что он пригласил Силяновскую-Давкову в Украину.

"Буду рад видеть госпожу президента в Украине для дальнейшего укрепления отношений между нашими государствами", - говорится в сообщении главы государства.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Всего более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Македония (104) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+1
а зе!прострочений, все мир шукає...
не нашукався, ****.

виключно, перемога!
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23.05.2024 17:46
+1
аби не плакало
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23.05.2024 19:06
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До чого ж потужно та незламно!
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23.05.2024 17:45 Ответить
Пустопорожня брехня КЛОУНАРІЯ ‼️Щас , путлер злякаються Северной Македонії Чхать РАШИСТИ хотіли на твій саміт ! КРАЩЕ Б СПОРУДИ БУДУВАЛИ ДРОНИ РОБИЛИ , а не МАРОДЕРЕЛИ НА КРОВІ ЗСУ
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23.05.2024 19:09 Ответить
а зе!прострочений, все мир шукає...
не нашукався, ****.

виключно, перемога!
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23.05.2024 17:46 Ответить
Потужно! Тепер ще домовитися з Гамбією і Лєсото і Україна приречена на мир!
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23.05.2024 17:51 Ответить
Мир - це значить з росією будемо миритися. Малокацапи, все ж...
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23.05.2024 17:59 Ответить
Наче **** з писаною торбою
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23.05.2024 18:16 Ответить
У Зеленського почались проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає.
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23.05.2024 18:26 Ответить
Нашла вава играшку.
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23.05.2024 18:49 Ответить
аби не плакало
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23.05.2024 19:06 Ответить
Президент чи Во президента ?

Стефанчук каже президент, юристи за кордоном що ВО , кому вірити ?
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23.05.2024 19:12 Ответить
 
 