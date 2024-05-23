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Новини
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Північна Македонія приєднається до Глобального саміту миру, - Зеленський

Північна Македонія приєднається до Глобального саміту миру,- Зеленський

Північна Македонія стане однією з країн-учасниць Глобального саміту миру, який запланований на середину червня у Швейцарії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник Української держави провів телефонну розмову з новообраною президенткою Північної Македонії Горданою Силяновською-Давковою. Президент Зеленський привітав її з обранням на посаду та побажав плідної праці.

Крім цього, український лідер подякував Силяновській-Давковій за підтвердження своєї участі у Глобальному саміті миру.

Також політики обговорили двосторонню співпрацю. Зеленський також додав, що він запросив Силяновську-Давкову в Україну.

"Буду радий бачити пані Президентку в Україні для подальшого зміцнення відносин між нашими державами", - йдеться у дописі очільника держави.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Македонія (115) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+1
а зе!прострочений, все мир шукає...
не нашукався, ****.

виключно, перемога!
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23.05.2024 17:46
+1
аби не плакало
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23.05.2024 19:06
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До чого ж потужно та незламно!
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23.05.2024 17:45 Відповісти
Пустопорожня брехня КЛОУНАРІЯ ‼️Щас , путлер злякаються Северной Македонії Чхать РАШИСТИ хотіли на твій саміт ! КРАЩЕ Б СПОРУДИ БУДУВАЛИ ДРОНИ РОБИЛИ , а не МАРОДЕРЕЛИ НА КРОВІ ЗСУ
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23.05.2024 19:09 Відповісти
а зе!прострочений, все мир шукає...
не нашукався, ****.

виключно, перемога!
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23.05.2024 17:46 Відповісти
Потужно! Тепер ще домовитися з Гамбією і Лєсото і Україна приречена на мир!
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23.05.2024 17:51 Відповісти
Мир - це значить з росією будемо миритися. Малокацапи, все ж...
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23.05.2024 17:59 Відповісти
Наче **** з писаною торбою
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23.05.2024 18:16 Відповісти
У Зеленського почались проблеми з організацією "світового Форуму миру" в Швейцарії. Розміщення гостей і делегацій в готельно-туристичному комплексі Bürgenstock Resort Lake Lucerne кантоні Нідвальден та всі організаційні заходи коштують в межах 4-5 млн. швейчарських франків (CHF). Швейцарія бере на себе половину цих видатків, але вимагає від України офіційного переведення коштів у відповідності з бюджетними видатками українського бюджету відмовляючись приймати платежі з позабюджетних і резервних фондів. Само собою ніяких видатків на це в бюджеті України немає.
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23.05.2024 18:26 Відповісти
Нашла вава играшку.
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23.05.2024 18:49 Відповісти
аби не плакало
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23.05.2024 19:06 Відповісти
Президент чи Во президента ?

Стефанчук каже президент, юристи за кордоном що ВО , кому вірити ?
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23.05.2024 19:12 Відповісти
 
 