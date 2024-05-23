Північна Македонія приєднається до Глобального саміту миру, - Зеленський

Північна Македонія стане однією з країн-учасниць Глобального саміту миру, який запланований на середину червня у Швейцарії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник Української держави провів телефонну розмову з новообраною президенткою Північної Македонії Горданою Силяновською-Давковою. Президент Зеленський привітав її з обранням на посаду та побажав плідної праці.

Крім цього, український лідер подякував Силяновській-Давковій за підтвердження своєї участі у Глобальному саміті миру.

Також політики обговорили двосторонню співпрацю. Зеленський також додав, що він запросив Силяновську-Давкову в Україну.

"Буду радий бачити пані Президентку в Україні для подальшого зміцнення відносин між нашими державами", - йдеться у дописі очільника держави.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.