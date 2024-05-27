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Новости Война
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МИД Китая не владеет информацией об участии страны в Саммите мира

Участь Китаю у глобальному саміті миру

МИД Китая пока не имеет никакой информации об отправке официальной делегации КНР на Глобальный мирный саммит, который летом состоится в Швейцарии.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос об участии китайской делегации в конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данный момент я не могу предоставить информацию по этому вопросу", - сказала Мао.

Она добавила, что Китай продолжает занимать объективную и справедливую позицию в вопросе урегулирования "украинского кризиса" (так в Китае до сих пор называют войну в Украине - Ред.) и поддерживает любые усилия, которые будут способствовать ее мирному решению.

"Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Украиной, и Россией, с равноправным участием всех сторон и объективным обсуждением всех мирных инициатив", - повторила дипломат официальную позицию Пекина.

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Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

Китай (2958) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+3
Включають дурачка?
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27.05.2024 13:24
+2
Навіть для китайоз надто тупо!
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27.05.2024 13:26
+2
Якби МЗС не володіло такою інформацією, то їх би всіх вже відправили на уранові копальні. Брехливі тварюки.
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27.05.2024 13:26
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жовтожопі вважають кацапів за миротворців
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27.05.2024 13:23 Ответить
Включають дурачка?
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27.05.2024 13:24 Ответить
Навіть для китайоз надто тупо!
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27.05.2024 13:26 Ответить
Якби МЗС не володіло такою інформацією, то їх би всіх вже відправили на уранові копальні. Брехливі тварюки.
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27.05.2024 13:26 Ответить
походу Саміті миру це як Будапештський меморандум
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27.05.2024 13:28 Ответить
Китай розмовляє срако..

Ссить собі в рот...

Засовує собі ломаку...

За це я Сі і дякую...
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27.05.2024 13:38 Ответить
МЗС Китаю нагадав, що позиція Китаю чітка, прозора, незмінна і зрозуміла

(насправді 0 з 4)
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27.05.2024 13:43 Ответить
Тільки Китай уміє отак вітієвато не володіти інформацією про самого себе А де, доречі, Арахамія- курси дипломатії проходить у СІ? А де Єрмак - в Іспанії його побачимо? Шо такоє - біля вови стісняються світитися?
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27.05.2024 13:44 Ответить
китай - бенефіціар всього пздца, що відбувається зараз на всіх континентах! рашка, північна корея, іран та інші пдри - його торпеди!

США та Європа - куколди світового масштабу!
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27.05.2024 14:30 Ответить
Китай - головний ворог людства. Кацапи - їхній головний вассал
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27.05.2024 15:09 Ответить
 
 