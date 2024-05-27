МИД Китая не владеет информацией об участии страны в Саммите мира

МИД Китая пока не имеет никакой информации об отправке официальной делегации КНР на Глобальный мирный саммит, который летом состоится в Швейцарии.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос об участии китайской делегации в конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данный момент я не могу предоставить информацию по этому вопросу", - сказала Мао.

Она добавила, что Китай продолжает занимать объективную и справедливую позицию в вопросе урегулирования "украинского кризиса" (так в Китае до сих пор называют войну в Украине - Ред.) и поддерживает любые усилия, которые будут способствовать ее мирному решению.

"Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Украиной, и Россией, с равноправным участием всех сторон и объективным обсуждением всех мирных инициатив", - повторила дипломат официальную позицию Пекина.

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Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 80 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.