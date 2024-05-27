УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11523 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 599 10

МЗС Китаю не володіє інформацією щодо участі країни у Саміті миру

Участь Китаю у глобальному саміті миру

МЗС Китаю наразі не має жодної інформації щодо відправлення офіційної делегації КНР на Глобальний мирний саміт, який влітку відбудеться у Швейцарії.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, відповідаючи на питання про участь китайської делегації у конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даний момент я не можу надати інформацію з цього питання", - сказала Мао.

Вона додала, що Китай продовжує займати об’єктивну і справедливу позицію в питанні врегулювання "української кризи" (так у Китаї досі називають війну в Україні - Ред.) і підтримує будь-які зусилля, які сприятимуть її мирному вирішенню.

"Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної і Україною, і Росією, з рівноправною участю всіх сторін та об’єктивним обговоренням усіх мирних ініціатив", - повторила дипломат офіційну позицію Пекіна.

Також читайте: Від Індії та Бразилії на Глобальний саміт миру поїдуть молодші чиновники, - Bloomberg

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

Китай (4575) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Включають дурачка?
показати весь коментар
27.05.2024 13:24
+2
Навіть для китайоз надто тупо!
показати весь коментар
27.05.2024 13:26
+2
Якби МЗС не володіло такою інформацією, то їх би всіх вже відправили на уранові копальні. Брехливі тварюки.
показати весь коментар
27.05.2024 13:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жовтожопі вважають кацапів за миротворців
показати весь коментар
27.05.2024 13:23 Відповісти
Включають дурачка?
показати весь коментар
27.05.2024 13:24 Відповісти
Навіть для китайоз надто тупо!
показати весь коментар
27.05.2024 13:26 Відповісти
Якби МЗС не володіло такою інформацією, то їх би всіх вже відправили на уранові копальні. Брехливі тварюки.
показати весь коментар
27.05.2024 13:26 Відповісти
походу Саміті миру це як Будапештський меморандум
показати весь коментар
27.05.2024 13:28 Відповісти
Китай розмовляє срако..

Ссить собі в рот...

Засовує собі ломаку...

За це я Сі і дякую...
показати весь коментар
27.05.2024 13:38 Відповісти
МЗС Китаю нагадав, що позиція Китаю чітка, прозора, незмінна і зрозуміла

(насправді 0 з 4)
показати весь коментар
27.05.2024 13:43 Відповісти
Тільки Китай уміє отак вітієвато не володіти інформацією про самого себе А де, доречі, Арахамія- курси дипломатії проходить у СІ? А де Єрмак - в Іспанії його побачимо? Шо такоє - біля вови стісняються світитися?
показати весь коментар
27.05.2024 13:44 Відповісти
китай - бенефіціар всього пздца, що відбувається зараз на всіх континентах! рашка, північна корея, іран та інші пдри - його торпеди!

США та Європа - куколди світового масштабу!
показати весь коментар
27.05.2024 14:30 Відповісти
Китай - головний ворог людства. Кацапи - їхній головний вассал
показати весь коментар
27.05.2024 15:09 Відповісти
 
 