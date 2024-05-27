МЗС Китаю не володіє інформацією щодо участі країни у Саміті миру

МЗС Китаю наразі не має жодної інформації щодо відправлення офіційної делегації КНР на Глобальний мирний саміт, який влітку відбудеться у Швейцарії.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, відповідаючи на питання про участь китайської делегації у конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даний момент я не можу надати інформацію з цього питання", - сказала Мао.

Вона додала, що Китай продовжує займати об’єктивну і справедливу позицію в питанні врегулювання "української кризи" (так у Китаї досі називають війну в Україні - Ред.) і підтримує будь-які зусилля, які сприятимуть її мирному вирішенню.

"Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної і Україною, і Росією, з рівноправною участю всіх сторін та об’єктивним обговоренням усіх мирних ініціатив", - повторила дипломат офіційну позицію Пекіна.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.