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Новости Война
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Канада (2004) оружие (10028) Жоли Мелани (49)

Глава МИД Канады Жоли об ударах переданным Украине оружием по РФ: При поставках не было никаких условий

Глава МЗС Канади Мелані Жолі

Канада, передавая Украине оружие, на ставила никаких условий относительно возможности его применения по территории РФ. О запретах речь не шла.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Мы считаем, что этот вопрос очень важен. У нас с министром (иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом, - ред.) была возможность поговорить об этом. После этого мы отправляемся в НАТО и, безусловно, будем обсуждать эту тему", - заявила она.

Жоли отметила, что Канада считает, что в этом вопросе нужно ориентироваться на перспективу.

Также читайте: Украина может бить по территории России оружием, предоставленным Финляндией, - глава МИД Валтонен

"Почему? Потому что Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что, когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. В Канаде нет никаких условий для поставок оружия в Украину, поэтому мы будем продолжать работать с украинскими Вооруженными силами", - подчеркнула министр.

Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Читайте также: Не должно быть никаких ограничений относительно применения Украиной западного оружия для ударов по РФ, - замминистра обороны Польши Томчик

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.
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Топ комментарии
+14
От.
Це ключове. З якого будулая взагалі виникла ця дебільна заборона, яку тепер всі героїчно розрулюють...
.
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29.05.2024 16:41
+12
З оманського
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29.05.2024 16:45
+11
ПАЛУЧАЙ НЕТРЯПКАЯКАСЬ АТВЄТКУ! досить хейтити партнерів- подивись в штанці в тебе ще є фаберже ? Давай команду лупити по військових обʼєктах рашки! чи Єрмак не дозволяє, Безуглою грозить Сирському?
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29.05.2024 16:40
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ПАЛУЧАЙ НЕТРЯПКАЯКАСЬ АТВЄТКУ! досить хейтити партнерів- подивись в штанці в тебе ще є фаберже ? Давай команду лупити по військових обʼєктах рашки! чи Єрмак не дозволяє, Безуглою грозить Сирському?
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29.05.2024 16:40 Ответить
От.
Це ключове. З якого будулая взагалі виникла ця дебільна заборона, яку тепер всі героїчно розрулюють...
.
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29.05.2024 16:41 Ответить
З оманського
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29.05.2024 16:45 Ответить
от мені так мріється -думається, ( можна бабулі помріяти?), якщо Буданов одумається, а може він проукраїнський козачок в команді Козира? , то він буде й надалі , як після вдалої атаки "дрона " в степях біля Казахстану ,буде говорити про саме дрон силами України... цілями від супутників самої України ( може навіть супутників Єрмаківського ПРитули? )
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29.05.2024 16:52 Ответить
ну так !!! з найвеличнішого зе-янелоха, ************** оманського, який судячи з усього продовжує виконувати оманські договорняки і при цьолму зе влада безбожно краде де тільки можна, на чому тільки можна !!!

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29.05.2024 16:53 Ответить
Та ладно. Тут наше всьо ніпричому, якби й хотіло.
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29.05.2024 17:03 Ответить
Дорогі союзники, однієї вашої зброї вже замало, що б приборкати російських нацистів, готуйте та відправляйте свої війська на підмогу до України, не тягніть бо буде біда.
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29.05.2024 16:43 Ответить
То зелупні не хочуть бити по раші. В омані не домовлялися про це.
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29.05.2024 16:43 Ответить
та все і так зрозуміло, бумбочка сам собі шось накручує, аби тільки не бити по любімай, магучей ра асасії. Йому ж туди ще втікати.
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29.05.2024 16:47 Ответить
Зеп@дли хоч колись правду говорять???

Ну крім отого випадку із Зе! - "я ваш вирок"..
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29.05.2024 16:48 Ответить
🤣
Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot Джерело:

Bild (Більд, дослівно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 німецької - малюнок, зображення) - найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецька щоденна провокаційна, ілюстрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B4 газета-таблоїд . У Німеччині називається «бульварною» і є яскравим представником німецькомовної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0 жовтої преси https://uk.wikipedia.org/wiki/Bild#cite_note-:1-1 [1] 😆

ЦЕ ВІЙНА І СОЮЗНИКАМ ПОФІГ ДЕ І ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЇХ ЗБРОЯ, АБИ ТІЛЬКИ НЕ ЗДАВАЛИ ВОРОГУ. Ключеве тут - сказав Зеленський який слухається агента кремля Єрмака
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29.05.2024 16:48 Ответить
.....Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", - заявила вона. Джерело:

Так дозвіл є чи все-таки потрібний дозвіл НАТО? Оскільки в НАТО нас не візьмуть в найближчі мінімум 30 років, ось 30 років і чекатимемо дозволу. Тож заспокойтеся хлопчики та дівчатка, у вас ще все життя попереду.
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29.05.2024 16:51 Ответить
Роман Цимбалюк - https://www.youtube.com/watch?v=mJ_KR9P-In4 На очереди Ростов: Путин рассказал как Украина будет бомбить российские города. Возражений нет!

"Какое-то время назад, отвечая на мой вопрос на большой пресконференции, путин сказал, что "Меня часто спрашивают: откуда на Донбассе танки, артиллерия и всё остальное. Это на Донбасс поставляют страны, которые симпатизируют оккупационным администрациям." И по-моему поиграть в эту шутку юмора решили и на Западе" (https://youtu.be/mJ_KR9P-In4?t=425 7:04 )
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29.05.2024 16:53 Ответить
Відношення до червоних ліній показує, в якій країні керівництво має яйця і не забороняє бити своєю зброєю по кацапні, а хто просто всрався.
Особливо дивують американська і німецька адміністрація, які поставляють нам свою зброю, яка на порядок краща за кацапський металолом, і забороняють використовувати по ***** і його орді росії.
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29.05.2024 16:53 Ответить
Ну воно ж видно шо голова МЗС Агонь! Там не тільки голова, а і решта Агонь
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29.05.2024 17:15 Ответить
Так,французи показують справжній гальський характер.Ще б німцям згадати що вони тевтони,єдині що змогли протистояти римлянам...
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29.05.2024 17:31 Ответить
Ось і луснула тупа маніпуляційна зелена бульбашка, що вилізла з дупи агента Єрмака через рота піаніста Зеленського.
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29.05.2024 18:01 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/nebolshoj-no-vazhnyj-vechernij-apdejt/ Олег Пономарь :

Ситуация (с разрешением ЗСУ стрелять по военным объектам рф за линией границы) меняется прямо на глазах. Еще утром я писал, что США и Германия пока находятся в дипломатическом тумане по вопросу применения западного оружия по территории России. Но и их позиция постепенно меняется от эффекта домино.

Только что Госсекретарь Блинкен на ПК в Молдове сказал: «Поскольку действия России изменились с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, мы также адаптируемся и приспосабливаемся к этому, и я уверен, что мы продолжим это делать».

А представитель канцлера Германии Шольца Штеффен Хебестрайт пояснил в среду, что канцлер имел в виду, что оборона Украины «не ограничивается ее территорией». Он отказался сообщить, какие условия предусматривают соглашения с Украиной по поставляемому Германией оружию, настаивая на том, что они являются конфиденциальными.
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29.05.2024 22:18 Ответить
Оце діло !
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29.05.2024 22:20 Ответить
 
 