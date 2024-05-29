Глава МИД Канады Жоли об ударах переданным Украине оружием по РФ: При поставках не было никаких условий

Канада, передавая Украине оружие, на ставила никаких условий относительно возможности его применения по территории РФ. О запретах речь не шла.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Мы считаем, что этот вопрос очень важен. У нас с министром (иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом, - ред.) была возможность поговорить об этом. После этого мы отправляемся в НАТО и, безусловно, будем обсуждать эту тему", - заявила она.

Жоли отметила, что Канада считает, что в этом вопросе нужно ориентироваться на перспективу.

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"Почему? Потому что Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что, когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. В Канаде нет никаких условий для поставок оружия в Украину, поэтому мы будем продолжать работать с украинскими Вооруженными силами", - подчеркнула министр.

Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

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Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.