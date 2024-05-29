Глава МЗС Канади Жолі про удари переданою Україні зброєю по РФ: Не було жодних умов
Канада, передаючи Україні зброю, на ставила жодних умов щодо можливості її застосування по території РФ. Про заборони не йшлося.
Про це сьогодні на пресконференції заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми вважаємо, що це питання дуже важливе. У нас із міністром (закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом, - ред.) була можливість поговорити про це. Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", - заявила вона.
Жолі зазначила, що Канада вважає, що в цьому питанні потрібно орієнтуватися на перспективу.
"Чому? Тому що Росія не має "червоних ліній", і тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - наголосила міністр.
Удари по території РФ
Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.
Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.
Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.
Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.
Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.
Будь ласка, зачекайте...
Це ключове. З якого будулая взагалі виникла ця дебільна заборона, яку тепер всі героїчно розрулюють...
.
Ну крім отого випадку із Зе! - "я ваш вирок"..
Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot Джерело:
Bild (Більд, дослівно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 німецької - малюнок, зображення) - найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецька щоденна провокаційна, ілюстрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B4 газета-таблоїд . У Німеччині називається «бульварною» і є яскравим представником німецькомовної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0 жовтої преси https://uk.wikipedia.org/wiki/Bild#cite_note-:1-1 [1] 😆
ЦЕ ВІЙНА І СОЮЗНИКАМ ПОФІГ ДЕ І ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЇХ ЗБРОЯ, АБИ ТІЛЬКИ НЕ ЗДАВАЛИ ВОРОГУ. Ключеве тут - сказав Зеленський який слухається агента кремля Єрмака
Так дозвіл є чи все-таки потрібний дозвіл НАТО? Оскільки в НАТО нас не візьмуть в найближчі мінімум 30 років, ось 30 років і чекатимемо дозволу. Тож заспокойтеся хлопчики та дівчатка, у вас ще все життя попереду.
"Какое-то время назад, отвечая на мой вопрос на большой пресконференции, путин сказал, что "Меня часто спрашивают: откуда на Донбассе танки, артиллерия и всё остальное. Это на Донбасс поставляют страны, которые симпатизируют оккупационным администрациям." И по-моему поиграть в эту шутку юмора решили и на Западе" (https://youtu.be/mJ_KR9P-In4?t=425 7:04 )
Особливо дивують американська і німецька адміністрація, які поставляють нам свою зброю, яка на порядок краща за кацапський металолом, і забороняють використовувати по ***** і його орді росії.
Ситуация (с разрешением ЗСУ стрелять по военным объектам рф за линией границы) меняется прямо на глазах. Еще утром я писал, что США и Германия пока находятся в дипломатическом тумане по вопросу применения западного оружия по территории России. Но и их позиция постепенно меняется от эффекта домино.
Только что Госсекретарь Блинкен на ПК в Молдове сказал: «Поскольку действия России изменились с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, мы также адаптируемся и приспосабливаемся к этому, и я уверен, что мы продолжим это делать».
А представитель канцлера Германии Шольца Штеффен Хебестрайт пояснил в среду, что канцлер имел в виду, что оборона Украины «не ограничивается ее территорией». Он отказался сообщить, какие условия предусматривают соглашения с Украиной по поставляемому Германией оружию, настаивая на том, что они являются конфиденциальными.