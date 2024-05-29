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Глава МЗС Канади Жолі про удари переданою Україні зброєю по РФ: Не було жодних умов

Глава МЗС Канади Мелані Жолі

Канада, передаючи Україні зброю, на ставила жодних умов щодо можливості її застосування по території РФ. Про заборони не йшлося.

Про це сьогодні на пресконференції заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що це питання дуже важливе. У нас із міністром (закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом, - ред.) була можливість поговорити про це. Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", - заявила вона.

Жолі зазначила, що Канада вважає, що в цьому питанні потрібно орієнтуватися на перспективу.

Також читайте: Україна може бити по території Росії зброєю, наданою Фінляндією, - глава МЗС Валтонен

"Чому? Тому що Росія не має "червоних ліній", і тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - наголосила міністр.

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не повинно бути жодних обмежень щодо застосування Україною західної зброї для ударів по РФ, - заступник міністра оборони Польщі Томчик

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

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Топ коментарі
+14
От.
Це ключове. З якого будулая взагалі виникла ця дебільна заборона, яку тепер всі героїчно розрулюють...
.
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29.05.2024 16:41
+12
З оманського
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29.05.2024 16:45
+11
ПАЛУЧАЙ НЕТРЯПКАЯКАСЬ АТВЄТКУ! досить хейтити партнерів- подивись в штанці в тебе ще є фаберже ? Давай команду лупити по військових обʼєктах рашки! чи Єрмак не дозволяє, Безуглою грозить Сирському?
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29.05.2024 16:40
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ПАЛУЧАЙ НЕТРЯПКАЯКАСЬ АТВЄТКУ! досить хейтити партнерів- подивись в штанці в тебе ще є фаберже ? Давай команду лупити по військових обʼєктах рашки! чи Єрмак не дозволяє, Безуглою грозить Сирському?
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29.05.2024 16:40 Відповісти
От.
Це ключове. З якого будулая взагалі виникла ця дебільна заборона, яку тепер всі героїчно розрулюють...
.
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29.05.2024 16:41 Відповісти
З оманського
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29.05.2024 16:45 Відповісти
от мені так мріється -думається, ( можна бабулі помріяти?), якщо Буданов одумається, а може він проукраїнський козачок в команді Козира? , то він буде й надалі , як після вдалої атаки "дрона " в степях біля Казахстану ,буде говорити про саме дрон силами України... цілями від супутників самої України ( може навіть супутників Єрмаківського ПРитули? )
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29.05.2024 16:52 Відповісти
ну так !!! з найвеличнішого зе-янелоха, ************** оманського, який судячи з усього продовжує виконувати оманські договорняки і при цьолму зе влада безбожно краде де тільки можна, на чому тільки можна !!!

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29.05.2024 16:53 Відповісти
Та ладно. Тут наше всьо ніпричому, якби й хотіло.
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29.05.2024 17:03 Відповісти
Дорогі союзники, однієї вашої зброї вже замало, що б приборкати російських нацистів, готуйте та відправляйте свої війська на підмогу до України, не тягніть бо буде біда.
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29.05.2024 16:43 Відповісти
То зелупні не хочуть бити по раші. В омані не домовлялися про це.
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29.05.2024 16:43 Відповісти
та все і так зрозуміло, бумбочка сам собі шось накручує, аби тільки не бити по любімай, магучей ра асасії. Йому ж туди ще втікати.
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29.05.2024 16:47 Відповісти
Зеп@дли хоч колись правду говорять???

Ну крім отого випадку із Зе! - "я ваш вирок"..
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29.05.2024 16:48 Відповісти
🤣
Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot Джерело:

Bild (Більд, дослівно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 німецької - малюнок, зображення) - найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецька щоденна провокаційна, ілюстрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B4 газета-таблоїд . У Німеччині називається «бульварною» і є яскравим представником німецькомовної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0 жовтої преси https://uk.wikipedia.org/wiki/Bild#cite_note-:1-1 [1] 😆

ЦЕ ВІЙНА І СОЮЗНИКАМ ПОФІГ ДЕ І ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЇХ ЗБРОЯ, АБИ ТІЛЬКИ НЕ ЗДАВАЛИ ВОРОГУ. Ключеве тут - сказав Зеленський який слухається агента кремля Єрмака
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29.05.2024 16:48 Відповісти
.....Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", - заявила вона. Джерело:

Так дозвіл є чи все-таки потрібний дозвіл НАТО? Оскільки в НАТО нас не візьмуть в найближчі мінімум 30 років, ось 30 років і чекатимемо дозволу. Тож заспокойтеся хлопчики та дівчатка, у вас ще все життя попереду.
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29.05.2024 16:51 Відповісти
Роман Цимбалюк - https://www.youtube.com/watch?v=mJ_KR9P-In4 На очереди Ростов: Путин рассказал как Украина будет бомбить российские города. Возражений нет!

"Какое-то время назад, отвечая на мой вопрос на большой пресконференции, путин сказал, что "Меня часто спрашивают: откуда на Донбассе танки, артиллерия и всё остальное. Это на Донбасс поставляют страны, которые симпатизируют оккупационным администрациям." И по-моему поиграть в эту шутку юмора решили и на Западе" (https://youtu.be/mJ_KR9P-In4?t=425 7:04 )
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29.05.2024 16:53 Відповісти
Відношення до червоних ліній показує, в якій країні керівництво має яйця і не забороняє бити своєю зброєю по кацапні, а хто просто всрався.
Особливо дивують американська і німецька адміністрація, які поставляють нам свою зброю, яка на порядок краща за кацапський металолом, і забороняють використовувати по ***** і його орді росії.
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29.05.2024 16:53 Відповісти
Ну воно ж видно шо голова МЗС Агонь! Там не тільки голова, а і решта Агонь
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29.05.2024 17:15 Відповісти
Так,французи показують справжній гальський характер.Ще б німцям згадати що вони тевтони,єдині що змогли протистояти римлянам...
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29.05.2024 17:31 Відповісти
Ось і луснула тупа маніпуляційна зелена бульбашка, що вилізла з дупи агента Єрмака через рота піаніста Зеленського.
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29.05.2024 18:01 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/nebolshoj-no-vazhnyj-vechernij-apdejt/ Олег Пономарь :

Ситуация (с разрешением ЗСУ стрелять по военным объектам рф за линией границы) меняется прямо на глазах. Еще утром я писал, что США и Германия пока находятся в дипломатическом тумане по вопросу применения западного оружия по территории России. Но и их позиция постепенно меняется от эффекта домино.

Только что Госсекретарь Блинкен на ПК в Молдове сказал: «Поскольку действия России изменились с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, мы также адаптируемся и приспосабливаемся к этому, и я уверен, что мы продолжим это делать».

А представитель канцлера Германии Шольца Штеффен Хебестрайт пояснил в среду, что канцлер имел в виду, что оборона Украины «не ограничивается ее территорией». Он отказался сообщить, какие условия предусматривают соглашения с Украиной по поставляемому Германией оружию, настаивая на том, что они являются конфиденциальными.
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29.05.2024 22:18 Відповісти
Оце діло !
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29.05.2024 22:20 Відповісти
 
 