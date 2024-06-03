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РФ прибегает к масштабному противодействию Саммиту мира: от дискредитации встречи до попыток убедить другие страны не участвовать в ней, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Россия прибегает к трем видам противодействия Глобальному саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Москва проводит подрывную деятельность в Азии, Африке и Южной Америке.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Чем сильнее противодействие, тем весомее инициатива. Если бы Саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такого противодействия", - заявил Кулеба.

Виды противодействия

По его словам, Россия прибегает к трем видам противодействия проведению заседания:

  • дискредитации саммита мира. Москва рассылает письма, а также делают заявления о том, что заседание якобы не имеет ценности;
  • попыткам убедить страны не участвовать в саммите;
  • попыткам убедить страны, которые уже согласились принять участие в заседании, посетить саммит на самом низком уровне.

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"Противодействие масштабное. Но мы с партнерами создадим прецедент, когда саммит мира будет созван не на условиях агрессора или посредника, а на условиях устава Организации Объединенных Наций (ООН)", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что подрывная деятельность России осуществляется в Азии, Африке и Южной Америке.

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Сейчас известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира.

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Топ комментарии
+6
Офіціант Єрмака, Кулєба вдає з себе "міністра іноземних справ".
Кулєба вякне щось - і озирається, чи так сказав, як Єрмак велів...
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03.06.2024 15:44
+5
Дурник носиться з цим с..., як з писаною торбою. Жалюгiдне видовище.
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03.06.2024 16:12
+2
Чим більше наша влада говорить про "росія перешкоджає та боїться саміту", тим більше країн відмовляються туди їхати. Совпадєніє?
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03.06.2024 15:55
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терміново відправляйте зєлю на Мадагаскар! хай хоч тих умовить припхатися на чергове беззмістовне збіговисько
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03.06.2024 15:31 Ответить
Ну якщо там ООН задіяна якимсь боком, то це буде просто ... хтива балаканина імпотентів про секс.
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03.06.2024 15:33 Ответить
Китай за відмову від участі може запропонувати папуасам бабло.

Що, окрім кращих побажань, може запропонувати ЗЄ?
В принципі, можна було б Кулєбу їм на вечерю запропонувати...
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03.06.2024 15:37 Ответить
не чув, щоб папуаси жерли гівно. хоч би навіть і смажене
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03.06.2024 16:05 Ответить
Офіціант Єрмака, Кулєба вдає з себе "міністра іноземних справ".
Кулєба вякне щось - і озирається, чи так сказав, як Єрмак велів...
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03.06.2024 15:44 Ответить
Чим більше наша влада говорить про "росія перешкоджає та боїться саміту", тим більше країн відмовляються туди їхати. Совпадєніє?
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03.06.2024 15:55 Ответить
Рашу ковбасить....біси бісяться
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03.06.2024 15:55 Ответить
Т.е. кто не приедет- рашка виновата,а за чей счёт банкет?
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03.06.2024 16:00 Ответить
Дурник носиться з цим с..., як з писаною торбою. Жалюгiдне видовище.
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03.06.2024 16:12 Ответить
Дуже слабенько працює МЗС під керівництвом кулеби.Пора переглянути доцільність знаходження кулеби на зайнятий посаді.
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03.06.2024 17:10 Ответить
Зелені швидше тричі Головнокомандуючого ВСУ поміняють, ніж замінять цього дурника.
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03.06.2024 22:33 Ответить
 
 