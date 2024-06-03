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РФ вдається до масштабної протидії Саміту миру: від дискредитації зустрічі до спроб переконати інші країни не брати в ній участі, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Росія вдається до трьох видів протидії Глобальному саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Москва проводить підривну діяльність в Азії, Африці та Південній Америці.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чим сильніше протидія, тим вагоміша ініціатива. Якби Саміт миру був прохідною подією, то ми б не бачили такої протидії", - заявив Кулеба.

Види протидії

За його словами, Росія вдається до трьох видів протидії проведенню засідання:

  • дискредитація саміту миру. Москва розсилає листи, а також роблять заяви про те, що засідання нібито не має цінності;
  • спроби переконати країни не брати участі в саміті;
  • спроби переконати країни, які вже погодились взяти участь у засіданні, відвідати саміт на найнижчому рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Китаї прокоментували слова Зеленського про спробу зриву Глобального саміту миру: Ми ніколи не роздмухували вогонь

"Протидія масштабна. Але ми з партнерами створимо прецедент, коли саміт миру буде скликаний не на умовах агресора чи посередника, а на умовах статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН)", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що підривна діяльність Росії здійснюється в Азії, Африці та Південній Америці.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

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Топ коментарі
+6
Офіціант Єрмака, Кулєба вдає з себе "міністра іноземних справ".
Кулєба вякне щось - і озирається, чи так сказав, як Єрмак велів...
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03.06.2024 15:44
+5
Дурник носиться з цим с..., як з писаною торбою. Жалюгiдне видовище.
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03.06.2024 16:12
+2
Чим більше наша влада говорить про "росія перешкоджає та боїться саміту", тим більше країн відмовляються туди їхати. Совпадєніє?
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03.06.2024 15:55
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терміново відправляйте зєлю на Мадагаскар! хай хоч тих умовить припхатися на чергове беззмістовне збіговисько
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03.06.2024 15:31 Відповісти
Ну якщо там ООН задіяна якимсь боком, то це буде просто ... хтива балаканина імпотентів про секс.
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03.06.2024 15:33 Відповісти
Китай за відмову від участі може запропонувати папуасам бабло.

Що, окрім кращих побажань, може запропонувати ЗЄ?
В принципі, можна було б Кулєбу їм на вечерю запропонувати...
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03.06.2024 15:37 Відповісти
не чув, щоб папуаси жерли гівно. хоч би навіть і смажене
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03.06.2024 16:05 Відповісти
Офіціант Єрмака, Кулєба вдає з себе "міністра іноземних справ".
Кулєба вякне щось - і озирається, чи так сказав, як Єрмак велів...
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03.06.2024 15:44 Відповісти
Чим більше наша влада говорить про "росія перешкоджає та боїться саміту", тим більше країн відмовляються туди їхати. Совпадєніє?
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03.06.2024 15:55 Відповісти
Рашу ковбасить....біси бісяться
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03.06.2024 15:55 Відповісти
Т.е. кто не приедет- рашка виновата,а за чей счёт банкет?
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03.06.2024 16:00 Відповісти
Дурник носиться з цим с..., як з писаною торбою. Жалюгiдне видовище.
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03.06.2024 16:12 Відповісти
Дуже слабенько працює МЗС під керівництвом кулеби.Пора переглянути доцільність знаходження кулеби на зайнятий посаді.
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03.06.2024 17:10 Відповісти
Зелені швидше тричі Головнокомандуючого ВСУ поміняють, ніж замінять цього дурника.
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03.06.2024 22:33 Відповісти
 
 