РФ вдається до масштабної протидії Саміту миру: від дискредитації зустрічі до спроб переконати інші країни не брати в ній участі, - Кулеба

Росія вдається до трьох видів протидії Глобальному саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Москва проводить підривну діяльність в Азії, Африці та Південній Америці.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чим сильніше протидія, тим вагоміша ініціатива. Якби Саміт миру був прохідною подією, то ми б не бачили такої протидії", - заявив Кулеба.

Види протидії

За його словами, Росія вдається до трьох видів протидії проведенню засідання:

дискредитація саміту миру. Москва розсилає листи, а також роблять заяви про те, що засідання нібито не має цінності;

спроби переконати країни не брати участі в саміті;

спроби переконати країни, які вже погодились взяти участь у засіданні, відвідати саміт на найнижчому рівні.

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"Протидія масштабна. Але ми з партнерами створимо прецедент, коли саміт миру буде скликаний не на умовах агресора чи посередника, а на умовах статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН)", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що підривна діяльність Росії здійснюється в Азії, Африці та Південній Америці.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

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