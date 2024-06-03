РФ вдається до масштабної протидії Саміту миру: від дискредитації зустрічі до спроб переконати інші країни не брати в ній участі, - Кулеба
Росія вдається до трьох видів протидії Глобальному саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Москва проводить підривну діяльність в Азії, Африці та Південній Америці.
Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Чим сильніше протидія, тим вагоміша ініціатива. Якби Саміт миру був прохідною подією, то ми б не бачили такої протидії", - заявив Кулеба.
Види протидії
За його словами, Росія вдається до трьох видів протидії проведенню засідання:
- дискредитація саміту миру. Москва розсилає листи, а також роблять заяви про те, що засідання нібито не має цінності;
- спроби переконати країни не брати участі в саміті;
- спроби переконати країни, які вже погодились взяти участь у засіданні, відвідати саміт на найнижчому рівні.
"Протидія масштабна. Але ми з партнерами створимо прецедент, коли саміт миру буде скликаний не на умовах агресора чи посередника, а на умовах статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН)", - наголосив Кулеба.
Міністр додав, що підривна діяльність Росії здійснюється в Азії, Африці та Південній Америці.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру.
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