Украина готовится уже ко второму саммиту мира. Первый будет инаугурационным, - Жовква
Украина уже готовится к проведению второго саммита мира, на котором будут обсуждаться результаты первого такого мероприятия, а также дорожная карта мира.
Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам первый Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня, будет инаугурационным. А на следующем саммите участники будут рассматривать результаты первого саммита и "разработанную дорожную карту о том, каким образом говорить о мире в Украине".
Чиновник также отметил, что не исключается участие РФ во втором саммите в определенном формате.
Но это, по его словам, будет в том случае, "если страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она не будет диктовать свои условия, а будет слушать сообщество".
Жовква добавил, что определенное количество стран уже выразило желание принять мероприятие у себя. Однако он не сказал, какие именно государства готовы предоставить площадку для следующего саммита мира.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия попытается сорвать саммит мира в Швейцарии.
В пятницу, 14 июня, правительство Швейцарии сообщило финальный перечень участников Глобального саммита мира. В мероприятии примут участие почти 100 стран и организаций.
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Бо лише від суспільної думки залежить, кого вони оберуть у владу і як їх влада буде допомагати Україні.
В Угорщині і Словаччині перемагають прокацапські політики. У Франції - прокацапська Ле Пен. В Німеччині друге місце займають прокацапські сили. Бо західним громадянам треба постійно розповідати і показувати, що #уйло тут робить.
Саміт миру нам майже нічим не допомагає, то лише групка політиків приїжджає побазікати.
2. Жовква заявляє, що "не виключається участь рф" у другому "саміті так званого миру".
Дбл блд.
А от другий...
Дайтє єму єщьо 100 дней!!!
...Пані та панове! А скажіть-но, невже хтось думав, що буде якось інакше?