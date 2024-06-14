Украина готовится уже ко второму саммиту мира. Первый будет инаугурационным, - Жовква

Украина уже готовится к проведению второго саммита мира, на котором будут обсуждаться результаты первого такого мероприятия, а также дорожная карта мира.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам первый Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня, будет инаугурационным. А на следующем саммите участники будут рассматривать результаты первого саммита и "разработанную дорожную карту о том, каким образом говорить о мире в Украине".

Чиновник также отметил, что не исключается участие РФ во втором саммите в определенном формате.

Но это, по его словам, будет в том случае, "если страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она не будет диктовать свои условия, а будет слушать сообщество".

Жовква добавил, что определенное количество стран уже выразило желание принять мероприятие у себя. Однако он не сказал, какие именно государства готовы предоставить площадку для следующего саммита мира.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия попытается сорвать саммит мира в Швейцарии.

В пятницу, 14 июня, правительство Швейцарии сообщило финальный перечень участников Глобального саммита мира. В мероприятии примут участие почти 100 стран и организаций.

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