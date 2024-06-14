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Украина готовится уже ко второму саммиту мира. Первый будет инаугурационным, - Жовква

Україна готується вже до другого саміту миру. Перший буде інавгураційним, - Жовква

Украина уже готовится к проведению второго саммита мира, на котором будут обсуждаться результаты первого такого мероприятия, а также дорожная карта мира.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам первый Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня, будет инаугурационным. А на следующем саммите участники будут рассматривать результаты первого саммита и "разработанную дорожную карту о том, каким образом говорить о мире в Украине".

Чиновник также отметил, что не исключается участие РФ во втором саммите в определенном формате.

Но это, по его словам, будет в том случае, "если страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она не будет диктовать свои условия, а будет слушать сообщество".

Жовква добавил, что определенное количество стран уже выразило желание принять мероприятие у себя. Однако он не сказал, какие именно государства готовы предоставить площадку для следующего саммита мира.

Читайте также: Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия попытается сорвать саммит мира в Швейцарии.

В пятницу, 14 июня, правительство Швейцарии сообщило финальный перечень участников Глобального саммита мира. В мероприятии примут участие почти 100 стран и организаций.

Читайте также: Итоговое заявление Глобального саммита мира, которое было невыгодным для Украины, изменили, - СМИ

Автор: 

Жовква Игорь (152) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+25
як же порошенко вів переговори з біснуватим без ніяких самітів, воював власними силами без якихось захмарних сум допомоги. і виходило в нього чомусь краще ніж у вас.
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14.06.2024 21:43
+24
Із зеленими нескінченний цирк
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14.06.2024 21:34
+17
Інавгурація! - кого це вони там збираються коронувати?
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14.06.2024 21:42
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Із зеленими нескінченний цирк
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14.06.2024 21:34 Ответить
??????????????????????????????????????
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14.06.2024 21:35 Ответить
Нігуя собі - першии для проформи - а от в другому ми все порішаєм
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14.06.2024 21:36 Ответить
Напевне схема списання бабла виявилася досить ефективною.
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14.06.2024 21:44 Ответить
Цей саміт потрібен тільки нашому геніалісімусу -- "хочется аплодисме" ©
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15.06.2024 07:01 Ответить
пілітє шура ані залатиє
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14.06.2024 21:36 Ответить
Після першого разу у пивній, наступного разу у ганделику... Як вже заіпало це шапіто квартальне...
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14.06.2024 21:37 Ответить
Ого. Оце то замашки. А ми доживемо до нього? А зелені?
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14.06.2024 21:40 Ответить
бродячий цирк за наші кошти
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14.06.2024 21:40 Ответить
Тобто, усі ці саміти - ні про що, просто тусня, щоб побалакати та пожерти безкоштовно.
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14.06.2024 21:41 Ответить
Ще мордою поторгувати..гроші прилаштувати в іноземні банки, може вивезти щось музейне, ну і розробка дорожньої карти "як змитись з України".
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14.06.2024 22:19 Ответить
Найзеленіший крипту скупляє, як скажений.
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15.06.2024 07:06 Ответить
Я так розумію, що ЗЄля втік з України і вже буде відсиджуватися по самітах миру за кордоном.
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14.06.2024 21:41 Ответить
Інавгурація! - кого це вони там збираються коронувати?
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14.06.2024 21:42 Ответить
Про що я і писав! 😊 Єрмак придумав для Зєлєнского заняття, щоб той не заважав йому бути реґентом. Для петра першого таким заняттям був так званий потєшний флот. "В 1692 году Пётр I заложил на горе Гремяч у села Веськово верфь, где строились ладьи потешной флотилии для плавания по Плещееву озеру. Флотилия была спущена на воду 1 мая 1692 года. Для этого торжества явилось сюда потешное войско..." Все це було не спраажнім, але створювало у недоумкуватого петра іллюзію важливості і величі. Кацапію у Європу витягнув не петро, а німці і голландці, яких він завів у кацапію. І це єдине розумне, що він зробив. За цей час московією правили і її грабували численні реґенти. Єрмаку хтось розповів цю історію.
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14.06.2024 21:43 Ответить
як же порошенко вів переговори з біснуватим без ніяких самітів, воював власними силами без якихось захмарних сум допомоги. і виходило в нього чомусь краще ніж у вас.
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14.06.2024 21:43 Ответить
Даёшь больше саммитов.Хороших и разных.
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14.06.2024 21:46 Ответить
Треба зробити канал постачання інформації про звірства рашистів до країн Заходу.
Бо лише від суспільної думки залежить, кого вони оберуть у владу і як їх влада буде допомагати Україні.
В Угорщині і Словаччині перемагають прокацапські політики. У Франції - прокацапська Ле Пен. В Німеччині друге місце займають прокацапські сили. Бо західним громадянам треба постійно розповідати і показувати, що #уйло тут робить.

Саміт миру нам майже нічим не допомагає, то лише групка політиків приїжджає побазікати.
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14.06.2024 21:47 Ответить
Ряжений танкіст Жовква,який був замом в Медведчука,що значить : інавгураційним",ви зібрались Єрмака "коронувати",чи зробити з нього кардинала??? Інавгура́ція (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. inauguro - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F посвячення до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0 посади ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F церемонія вступу на посаду голови держави або на високий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C духовний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD сан .
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14.06.2024 21:52 Ответить
Це не другий саміт, а друга спроба. Ішак спить і бачить себе за столом договорняка.
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14.06.2024 22:00 Ответить
Я просто ржу над дібілами. По приколу.
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14.06.2024 22:00 Ответить
А ви кого маєте на увазі?
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15.06.2024 02:18 Ответить
Виборців
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15.06.2024 07:08 Ответить
Дайошь самміт кожної неділі у новій країні! Не варто засіджуватись у тому Київі бо ще працювати примусять... Хоча, хто в цій владі колись працював?
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14.06.2024 22:03 Ответить
Києві. З масовим переходом на українську, почалось масове знущання. Тільки вчора прочитала "папіру", "гнію" .
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15.06.2024 07:11 Ответить
"зелені слуги куйла" розмазують за рахунок грошей українського народу світову авантюру,котра має на меті не допустити Україну в НАТО,не допустити реальної війсково-фінансової допомоги Україні ,не допустити Україну вступити вЄС.І ЧИМ ДОВШЕ БУДЕ ТЯГНУТИСЯ ЦЯ РАШИСТСЬКА КУЙНЯ БЕЗ РЕАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ І ЗАХИСТУ УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ "ЗЕЛЕНИХ ЗРАДНИКІВ".тим більше рашист буде мати часу на геноцид укрїнського народу і руйнацію України ,"зелені рашистські потвори"
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14.06.2024 22:04 Ответить
Шапіто невмируще... Порхаті зібрались за наш рахунок на наших кістках влаштувати шабаш миру без миру! Терміново потрібне стирання...
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14.06.2024 22:06 Ответить
другий саміт, сподіваюся, буде таким же глобальним й надпотужним? мене це дуже турбує...
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14.06.2024 22:06 Ответить
Не переймайтеся, У буби все тільки вперше в історії, глобальне і надпотужне Словом, корона голову жме все сельніше
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15.06.2024 07:10 Ответить
Може розтрощить.
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15.06.2024 08:49 Ответить
***** получили 50 лярдів і вже до другого банкету готуються а кацапи наступають по всім лініям фронту...
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14.06.2024 22:08 Ответить
Оманский договорняк в действии,ермак и зеленский хотят сдать Украину,как договаривались с патрушевым
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14.06.2024 22:38 Ответить
Патрушев уже не головний. Підсиділи.
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15.06.2024 07:13 Ответить
Зеленая говорильня? Сериал слуга барана.... Серия 2
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14.06.2024 22:40 Ответить
1. пйло відкрито заявляє, що "зупинить" війну тільки якщо Україна віддасть повністю 4 області (з містами Запоріжжя і Херсон включно) і змінить зовнішьнополітичний курс. Тобто, капітулює.

2. Жовква заявляє, що "не виключається участь рф" у другому "саміті так званого миру".

Дбл блд.
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14.06.2024 23:02 Ответить
Приїде зелене шапіто пофоткається пожере ікру витратить купу бабла а толку з того саміту як з козла молока!
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14.06.2024 23:20 Ответить
Сплошное балобольство ! Сейчас уже 15 государств отказались участвовать в этом спектакле. А на следующем саммите вообще никого не будет.
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14.06.2024 23:23 Ответить
Буде проведений через тиждень після першого? Бо Зеленский не хоче повертатись в бункер.
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14.06.2024 23:59 Ответить
Перший - ***** вийшла, як завжди.
А от другий...

Дайтє єму єщьо 100 дней!!!
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15.06.2024 00:43 Ответить
Не впевнений, що вони розуміють значення слів які вживають
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15.06.2024 00:53 Ответить
Говоряща голова говорить ротом.

...Пані та панове! А скажіть-но, невже хтось думав, що буде якось інакше?
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15.06.2024 04:37 Ответить
 
 