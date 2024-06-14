Україна готується вже до другого саміту миру. Перший буде інавгураційним, - Жовква
Україна вже готується до проведення другого саміту миру, на якому обговорюватимуться результати першого такого заходу, а також дорожня карта миру.
Про це в етері телемарафону розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами перший Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня, буде інавгураційним. А на наступному саміті учасники розглядатимуть результати першого саміту та "розроблену дорожню карту про те, в який спосіб говорити про мир в Україні".
Посадовець також зазначив, що не виключається участь РФ у другому саміті у певному форматі.
Але це, за його словами, буде у тому разі, "якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни агресора, і вона не диктуватиме своїх умов, а слухатиме співтовариство".
Жовква додав, що певна кількість країн вже висловила бажання прийняти захід у себе. Проте він не сказав, які саме держави готові надати майданчик для наступного саміту миру.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.
У п'ятницю, 14 червня, уряд Швейцарії повідомив фінальний перелік учасників Глобального саміту миру. У заході візьмуть участь майже 100 країн та організацій.
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Бо лише від суспільної думки залежить, кого вони оберуть у владу і як їх влада буде допомагати Україні.
В Угорщині і Словаччині перемагають прокацапські політики. У Франції - прокацапська Ле Пен. В Німеччині друге місце займають прокацапські сили. Бо західним громадянам треба постійно розповідати і показувати, що #уйло тут робить.
Саміт миру нам майже нічим не допомагає, то лише групка політиків приїжджає побазікати.
2. Жовква заявляє, що "не виключається участь рф" у другому "саміті так званого миру".
Дбл блд.
А от другий...
Дайтє єму єщьо 100 дней!!!
...Пані та панове! А скажіть-но, невже хтось думав, що буде якось інакше?