Угрозы ядерной безопасности в больнице "Охматдет" нет, - МАГАТЭ
В детской больнице "Охматдет", которая подверглась российскому ракетному удару в понедельник, не было радиоактивных источников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтверждает, что в больнице нет никаких угроз ядерной безопасности", - говорится в сообщении агентства.
Напомним, Украина инициировала созыв внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ в ответ на ракетную атаку России на детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года.
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с массированной атакой РФ.
Радиоактивный материал - это ж не только уран или плутоний.
У практически любого материала есть его радиоактивный изотоп. В больницах используются йод и стронций.
Материалы для юстировки детекторов тоже радиоактивны, по сути это образец радиоактивного материала, наподобие такого как крепились на советских дозиметрах.
Возможно некоторое количество образуется в рентген кабинете при долбежке материала рентгеновскими лучами.
Пока эти вещества размером с одну копейку лежат на столе - они относительно безопасны. Но если эта хрень от взрыва распылится в воздухе и люди эту дисперсию вдохнут с дымом - есть риск лучевой болезни или белокровия.
С этой хренью шутки плохи. Когда-то в советское время в Краматорске несколько человек умерло и 17 получили инвалидность, из-за того что кто-то в карьере просрал такую капсулку, а потом ее со щебнем вмонтировали в дом.
И если такое было в больнице, то люди обязаны это знать, чтобы себя обезопасить хотя бы ношением масок и отказом от местной питьевой воды, чтоб не было так как в Чернобыле.
Капсулка радиоактивного изотопа йода оказавшаяся во время взрыва в здании, стабильно приведет к эвакуации целого микрорайона, а последствия могут быть плачевны.
Посмотрите на какое расстояние разбрасывает камни при взрыве.
Умножьте это на специфику распространения радиоактивного вещества. Ветерок, воды, и так далее.
Вот примерно такое получится при попадании ракеты в помещение с радиоактивным веществом.