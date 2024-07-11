РУС
Угрозы ядерной безопасности в больнице "Охматдет" нет, - МАГАТЭ

Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту завершені

В детской больнице "Охматдет", которая подверглась российскому ракетному удару в понедельник, не было радиоактивных источников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтверждает, что в больнице нет никаких угроз ядерной безопасности", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, Украина инициировала созыв внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ в ответ на ракетную атаку России на детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

Читайте также: РФ ударила по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101: СБУ получила новые доказательства. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с массированной атакой РФ.

МАГАТЭ (443) ОХМАТДЕТ (247) ядерная безопасность (521)
Топ комментарии
+6
мені одному здається що всі міжнародні організації це сброд ліцемерів і ідіотів на зарплаті у путлєра?
11.07.2024 07:46 Ответить
+5
Iмiтацiя бурхливої дiяльностi...
11.07.2024 06:52 Ответить
+4
Ти дивись, ці засранці вирішили долучитись до процесу. Турботу виявити. Блін, слів немає...
11.07.2024 06:56 Ответить
Ну вообще в клиниках вполне себе есть источники радиоактивного излучения.

Радиоактивный материал - это ж не только уран или плутоний.

У практически любого материала есть его радиоактивный изотоп. В больницах используются йод и стронций.

Материалы для юстировки детекторов тоже радиоактивны, по сути это образец радиоактивного материала, наподобие такого как крепились на советских дозиметрах.

Возможно некоторое количество образуется в рентген кабинете при долбежке материала рентгеновскими лучами.

Пока эти вещества размером с одну копейку лежат на столе - они относительно безопасны. Но если эта хрень от взрыва распылится в воздухе и люди эту дисперсию вдохнут с дымом - есть риск лучевой болезни или белокровия.

С этой хренью шутки плохи. Когда-то в советское время в Краматорске несколько человек умерло и 17 получили инвалидность, из-за того что кто-то в карьере просрал такую капсулку, а потом ее со щебнем вмонтировали в дом.

И если такое было в больнице, то люди обязаны это знать, чтобы себя обезопасить хотя бы ношением масок и отказом от местной питьевой воды, чтоб не было так как в Чернобыле.
11.07.2024 07:52 Ответить
Променеву терапію онкохворим дітям проводили.
11.07.2024 08:05 Ответить
Термоядерная новость...
11.07.2024 06:56 Ответить
ці підари тримають людей за дурнів - новина тіпа все ок,загрози при обстрілі дитячої лікарні Охмадит не було.....радіоактивної.як путін купляє цих підарасів.
11.07.2024 07:27 Ответить
Зря вы так. Радиоактивные вещества - не шутки.

Капсулка радиоактивного изотопа йода оказавшаяся во время взрыва в здании, стабильно приведет к эвакуации целого микрорайона, а последствия могут быть плачевны.
11.07.2024 07:55 Ответить
Во-первых, изотопы йода распадаются за считанные дни. Их специально никто не "держит", они образуются только во время прохождения цепных реакций. А вот изотопы кобальта, которые используются как источник гамма-излучения в различных мед.аппаратах - могут быть проблемой при разрушении этих аппаратов. Но проблема ни в коем случае ни на какой "квартал", просто если капсула с таким изотопом будет на расстоянии нескольких метров продолжительное время от человека, тогда да, люди могут получить большие дозы.
11.07.2024 09:13 Ответить
Вам знаком термин "грязная ядерная бомба"?
Посмотрите на какое расстояние разбрасывает камни при взрыве.

Умножьте это на специфику распространения радиоактивного вещества. Ветерок, воды, и так далее.

Вот примерно такое получится при попадании ракеты в помещение с радиоактивным веществом.
11.07.2024 09:22 Ответить
Ну фсё, можно расходиться и уже не вспоминать.
11.07.2024 08:45 Ответить
 
 