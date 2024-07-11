Угрозы ядерной безопасности в больнице "Охматдет" нет, - МАГАТЭ

В детской больнице "Охматдет", которая подверглась российскому ракетному удару в понедельник, не было радиоактивных источников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтверждает, что в больнице нет никаких угроз ядерной безопасности", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, Украина инициировала созыв внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ в ответ на ракетную атаку России на детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с массированной атакой РФ.