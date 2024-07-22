Ракетный удар по Киеву 8 июля: в больницах остается 16 пострадавших, в том числе 2 детей, - КГВА
По состоянию на 22 июля в больницах столицы остаются 16 человек, пострадавших в результате ракетного удара РФ по Киеву 8 июля.
Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.
"Прошло ровно две недели после массированного ракетного удара российских извергов по Киеву. По состоянию на утро 22.07.2024 в больницах столицы остается 16 пострадавших", - отмечается в сообщении.
По информации КГВА, среди них двое детей. Двое взрослых - в тяжелом состоянии.
Ракетная атака на Киев 8 июля
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
В результате ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.
Впоследствии стало известно, что в Киеве есть попадание в помещение Охматдета, есть разрушения. В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.
Также в Киеве зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе:полностью разрушен один подъезд, 12 человек погибли.
Во время ракетной атаки 8 июля подвергся разрушениям медицинский центр ADONIS на левом берегу Киева. Погибло пять медиков и двое пациентов. Также было повреждено помещение филиала амбулаторно-медицинской помощи ISIDA Левобережная, который расположен в этом здании.
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