Ракетный удар по Киеву 8 июля: в больницах остается 16 пострадавших, в том числе 2 детей, - КГВА

По состоянию на 22 июля в больницах столицы остаются 16 человек, пострадавших в результате ракетного удара РФ по Киеву 8 июля.

Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло ровно две недели после массированного ракетного удара российских извергов по Киеву. По состоянию на утро 22.07.2024 в больницах столицы остается 16 пострадавших", - отмечается в сообщении.

По информации КГВА, среди них двое детей. Двое взрослых - в тяжелом состоянии.

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Ракетная атака на Киев 8 июля

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

В результате ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

Впоследствии стало известно, что в Киеве есть попадание в помещение Охматдета, есть разрушения. В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

Также в Киеве зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе:полностью разрушен один подъезд, 12 человек погибли.

Во время ракетной атаки 8 июля подвергся разрушениям медицинский центр ADONIS на левом берегу Киева. Погибло пять медиков и двое пациентов. Также было повреждено помещение филиала амбулаторно-медицинской помощи ISIDA Левобережная, который расположен в этом здании.

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