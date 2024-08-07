На Виннитчине работала ПВО: обошлось без пострадавших и попаданий
В ночь на 7 августа 2024 года силы ПВО уничтожили в Винницкой области области 2 ударных БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОВА.
Как отметила первый заместитель Начальника ОГА Наталья Заболотная, информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.
Атака дронами в ночь на 7 августа 2024 года
Ранее Воздушные силы информировали, что россияне запустили "шахеды" по Украине. Впоследствии стало известно, что ночью в Хмельницкой области были взрывы.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что утром 7 августа на Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Работает ПВО.
Кроме того, как отмечалось, над Николаевщиной уничтожено 14 "шахедов". Также силы ПВО в Хмельницкой области сбили 4 "шахеда". В Черкасской области уничтожено 2 "шахеда".
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