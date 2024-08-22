На Покровском направлении ВСУ отразили 53 атаки врага. За сутки на фронте 134 боевые столкновения, - Генштаб
Покровское направление остается самым горячим. Враг снизил активность на юге Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 99 авиаударов, в том числе сбросил 122 КАБа. Кроме этого, совершил 4498 обстрелов, из них 145 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Купянск-Узловой Харьковской области; Новое, Александро-Шультино, Часов Яр, Григоровка, Дружба, Озаряновка, Торецк, Нелиповка, Александрополь, Карловка, Угледар, Водяное Донецкой области; Пятихатки в Запорожье; Дорожное, Ольговка, Бургунка и Шиловая балка в Херсонской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.
На Сиверском направлении украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков близ Спирного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Часова Яра и Предтеченного. Ситуация контролируется.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак недалеко от Северного, Торецкого и Зализного.
На Покровском направлении наши защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.
Дважды оккупационные подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного на Времевском направлении.
Ситуация на юге и севере
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил, однако не перестает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру нашей страны.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении.
Удары по врагу
Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов.
В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1130 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 25 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, три средства ПВО, 96 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 59 автомобилей и 17 единиц спецтехники оккупантов.
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