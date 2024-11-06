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Зеленский внес изменения в состав СНБО

генпрокурор Костін

Президент Владимир Зеленский вывел бывшего генерального прокурора Андрея Костина из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года №193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указом от 13 сентября 2024 года № 627/2024) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Костина", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, 22 октября 2024 года генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора.

29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.

31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Костина с должности генпрокурора.

Автор: 

Зеленский Владимир (21090) СНБО (4447) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+21
Прийшла пора до складу РНБО вводити весь колектив "95 кварталу", особливо "Лисого" і тамбовського вовка. Заслужили.
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06.11.2024 21:42 Ответить
+19
Ввів - вивів... Ввів - вивів... Ввів - вивів...
Далі те ж саме, з пришвидшенням, до досягнення повного оргазму.
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06.11.2024 21:43 Ответить
+18
Кругообіг зеленого лайна в природі.
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06.11.2024 21:46 Ответить
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Прийшла пора до складу РНБО вводити весь колектив "95 кварталу", особливо "Лисого" і тамбовського вовка. Заслужили.
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06.11.2024 21:42 Ответить
Ввів - вивів... Ввів - вивів... Ввів - вивів...
Далі те ж саме, з пришвидшенням, до досягнення повного оргазму.
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06.11.2024 21:43 Ответить
Браво, аплодую безупинно. Іноді хочеш написати коментар, а хтось уже написав так, що все інше навіть на 1% не досягне рівня цього шедевру.
Просто геніально.
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06.11.2024 21:48 Ответить
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06.11.2024 23:35 Ответить
Ленин - "Об увеличении производства табака каннабиса".
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07.11.2024 07:45 Ответить
Так само ці зелені вилупки змінюють комбатів на фронті, повністю руйнуючи всю систему управління...
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07.11.2024 09:19 Ответить
Кругообіг зеленого лайна в природі.
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06.11.2024 21:46 Ответить
Надо не так писать. Вывел в связи с получением им заслуженной инвалидности 1-й группы.
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06.11.2024 21:47 Ответить
Или-безжалостно вывел,не взирая на инвалидность 1 группы,полученную при исполнении.....
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06.11.2024 21:58 Ответить
...а окажется, шо недоперевел...
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07.11.2024 07:51 Ответить
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07.11.2024 13:37 Ответить
По прокурорським канонам Костіну, якщо ще немає, треба присвоїти vip - групу інвалідності і в добру путь!
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06.11.2024 21:48 Ответить
Ви тоді були членам МСЕК?
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06.11.2024 21:52 Ответить
Не присвоїти, а фізично влаштувати.
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07.11.2024 09:21 Ответить
"К нам едет прокурор" "До нас їде прокурор.... "
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06.11.2024 21:48 Ответить
Угу...прокурор-колясочник.
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06.11.2024 22:00 Ответить
+ супроводжуючий
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06.11.2024 22:05 Ответить
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07.11.2024 09:23 Ответить
хаос в державі видає владу , родичі котрих на ньому, війнах ,крові,бідності народу, заробляють гроші.
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06.11.2024 21:48 Ответить
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06.11.2024 21:51 Ответить
"Вийди отсюда, розбійник!"🤣
Зебіли, памятаєте, як спочатку було весело? Як голобородько віджигав?
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06.11.2024 21:51 Ответить
можна замінювати скільки завгодно і кого завгодно, як те робилося протягом 30 з лишнім років.
Система чужих ніколи не впустить, що і було при геть всіх презах, які і були засновниками Системи, а опісля і її прислугою.
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06.11.2024 21:55 Ответить
Тобто Вибори не мають ніякого значення?
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06.11.2024 22:01 Ответить
а у нас могли, при приватизованому ЦВК, бути Вибори, чи Ви не тутешній? 🤓
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06.11.2024 22:06 Ответить
Тобто ти закликаєш на Вибори не ходити...?
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06.11.2024 22:09 Ответить
ходи, тим більше, що ти ВікторФед, то твій вибір. 😂
кланово олігархічна Система свій вибір зробить сама.
74% це тільки у бульбаша та на болотах є фальсифікацією?
отож бо. а от для чого те було зроблено, то вже з іншого розділу
"міжнародних відносин".
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06.11.2024 22:16 Ответить
А ти сам особисто на Вибори ходиш?
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06.11.2024 22:21 Ответить
я не ходак на вибори, я приймаю в них активну участь, на відміну від ходаків.

де відповідь на - 74% це тільки у бульбаша та на болотах є фальсифікацією?

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06.11.2024 22:30 Ответить
А з чого ти взяв, що 74% у бульбаша та на болотах є фальсифікацією? Ти вважаєш, що більшість голосувала за Тіхановську? У Північній Кореї наряд, що фальсифікують результати Виборів, як і в ссср.
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06.11.2024 22:37 Ответить
😪😢
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06.11.2024 22:43 Ответить
на вибори ми всі підемо уже в зоооовсім іншій державі. щоправда, кожен в тій, яку вибере... чи залишиться...
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06.11.2024 22:22 Ответить
Були 90-і шикували бандюки, абвгдейки у них вчились... Тепер щикують колишні шістки, порхаті у них вчаться, а на фронті усе гірше і гірше, то за що гинуть...
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06.11.2024 22:02 Ответить
На фронт йдуть не гинути, а вбивати. Кого зараз вбивають українці на фронті і для чого?
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06.11.2024 22:10 Ответить
Всемогутній вноситель і виводитель...
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06.11.2024 22:02 Ответить
51 ГОД ! НА ФРОНТ !!!
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06.11.2024 22:14 Ответить
после 50 уже какую-то маляву успели принять (как и про троих детей, ментов, чинуш и т.п. прям среди первых постанов при первых обстрелах), что, дескать, не сильно обязательно (но не всем). а вот пан Кулеба уже вроде как точно подходит, но - нет.
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07.11.2024 00:09 Ответить
Якесь там "розпорядження" тцкунам не указ.
"Громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби, підлягають мобілізації на загальних умовах. На це вказав Волинський обласний ТЦК"
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07.11.2024 09:27 Ответить
Мені цікаво як зараз прокурори будуть мститись за оцю всю наругу.
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06.11.2024 22:28 Ответить
Входит и выходит. И входит. Замечательно выходит!
- Извините, я хотел бы узнать, какого цвета он был, когда был шариком? - Зеленого. - Мой любимый цвет. - Куда идём мы с Пятачком - большой, большой секрет!
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07.11.2024 10:10 Ответить
 
 