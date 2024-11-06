Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский вывел бывшего генерального прокурора Андрея Костина из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года №193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указом от 13 сентября 2024 года № 627/2024) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Костина", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, 22 октября 2024 года генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора.

29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.

31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Костина с должности генпрокурора.