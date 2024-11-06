Зеленский внес изменения в состав СНБО
Президент Владимир Зеленский вывел бывшего генерального прокурора Андрея Костина из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года №193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указом от 13 сентября 2024 года № 627/2024) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Костина", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 22 октября 2024 года генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.
28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора.
29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.
31 октября президент Зеленский подписал указ об увольнении Костина с должности генпрокурора.
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Далі те ж саме, з пришвидшенням, до досягнення повного оргазму.
Просто геніально.
табакаканнабиса". "К нам едет прокурор""До нас їде прокурор.... "
Зебіли, памятаєте, як спочатку було весело? Як голобородько віджигав?
Система чужих ніколи не впустить, що і було при геть всіх презах, які і були засновниками Системи, а опісля і її прислугою.
кланово олігархічна Система свій вибір зробить сама.
74% це тільки у бульбаша та на болотах є фальсифікацією?
отож бо. а от для чого те було зроблено, то вже з іншого розділу
"міжнародних відносин".
де відповідь на - 74% це тільки у бульбаша та на болотах є фальсифікацією?
"Громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби, підлягають мобілізації на загальних умовах. На це вказав Волинський обласний ТЦК"
- Извините, я хотел бы узнать, какого цвета он был, когда был шариком? - Зеленого. - Мой любимый цвет. - Куда идём мы с Пятачком - большой, большой секрет!