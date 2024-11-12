Убийство добровольца ДФТГ "Свобода" Щербины: стрелок получил 13 лет, а двое подельников - по 3 года за решеткой

12 ноября 2024 года в Голосеевском райсуде Киева был оглашен приговор трем молодым людям по делу смертельного нападения на добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует watchers.media

Детали преступления

Трагедия произошла в октябре 2022 года во дворе одного из многоквартирных домов Киева. Тогда, по версии следствия, между потерпевшим Щербиной, который управлял автомобилем Hyundai, и водителем Lexus возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры Lexus избили потерпевшего. После этого водитель люксового авто совершил в Щербину выстрел и скрылся.

Леонида Игнатенко и Игоря Котырло обвиняют в хулиганстве с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 УКУ). Тогда как стрелку, Вячеславу Вильцанюку, следствие инкриминирует убийство (ч.2 ст.115 УКУ), считая, что именно он совершил смертельный выстрел.

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Во время рассмотрения дела по существу в суде адвокаты обвиняемых выдвинули версию о том, что их подзащитные якобы защищались от Щербины, а не нападали на него. Но нападавшие скрылись с места происшествия, не оказали пострадавшему помощь после выстрела и не вызвали скорую.

Оглашение приговора

Оглашение вердикта затянулось во времени из-за задержки доставки подсудимых из СИЗО. Начало слушания планировалось на 11:00, а фактически заседание началось в 13:50.

После выхода из совещательной комнаты судьи объявили свое решение: признать всех трех виновными.

Наказание, которое назначил суд обвиняемым:

Вячеславу Вильцанюку - 13 лет лишения свободы;

Игорю Котырлу - 3 года за решеткой;

Леониду Игнатенко - 3 года заключения.

Отмечается, что ранее в судебных дебатах прокуратура просила назначить Вильцанюку - 15 лет лишения свободы, Котырлу - 8 лет за решеткой, Игнатенко - 7 лет заключения.

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Обвиняемые и их адвокаты хотели оправдательного приговора.

Напомним, что 14 августа 2023 года Голосеевский райсуд Киева назначил залог - 805 тыс. грн для 2 подсудимых: Котырло и Игнатенко. Суд таким образом дал им возможность выйти из-под стражи, и они ею воспользовались, оплатив залог.

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Дело об убийстве добровольца Щербины

Напомним, в октябре 2022 года сообщалось, что добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.

Подозреваемых в убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "умышленное убийство", двум другим - "хулиганство".

В августе 2023 года суд смягчил меру пресечения двум подозреваемым.

Однако апелляционным решением уже 7 сентября обоих подсудимых снова отправили в СИЗО.