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Убийство добровольца ДФТГ "Свобода" Щербины: стрелок получил 13 лет, а двое подельников - по 3 года за решеткой

Убивцям добровольця Щербини оголосили вирок

12 ноября 2024 года в Голосеевском райсуде Киева был оглашен приговор трем молодым людям по делу смертельного нападения на добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует watchers.media

Детали преступления

Трагедия произошла в октябре 2022 года во дворе одного из многоквартирных домов Киева. Тогда, по версии следствия, между потерпевшим Щербиной, который управлял автомобилем Hyundai, и водителем Lexus возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры Lexus избили потерпевшего. После этого водитель люксового авто совершил в Щербину выстрел и скрылся.

Леонида Игнатенко и Игоря Котырло обвиняют в хулиганстве с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 УКУ). Тогда как стрелку, Вячеславу Вильцанюку, следствие инкриминирует убийство (ч.2 ст.115 УКУ), считая, что именно он совершил смертельный выстрел.

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Во время рассмотрения дела по существу в суде адвокаты обвиняемых выдвинули версию о том, что их подзащитные якобы защищались от Щербины, а не нападали на него. Но нападавшие скрылись с места происшествия, не оказали пострадавшему помощь после выстрела и не вызвали скорую.

Оглашение приговора

Оглашение вердикта затянулось во времени из-за задержки доставки подсудимых из СИЗО. Начало слушания планировалось на 11:00, а фактически заседание началось в 13:50.

После выхода из совещательной комнаты судьи объявили свое решение: признать всех трех виновными.

Наказание, которое назначил суд обвиняемым:

  • Вячеславу Вильцанюку - 13 лет лишения свободы;
  • Игорю Котырлу - 3 года за решеткой;
  • Леониду Игнатенко - 3 года заключения.

Отмечается, что ранее в судебных дебатах прокуратура просила назначить Вильцанюку - 15 лет лишения свободы, Котырлу - 8 лет за решеткой, Игнатенко - 7 лет заключения.

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Обвиняемые и их адвокаты хотели оправдательного приговора.

Напомним, что 14 августа 2023 года Голосеевский райсуд Киева назначил залог - 805 тыс. грн для 2 подсудимых: Котырло и Игнатенко. Суд таким образом дал им возможность выйти из-под стражи, и они ею воспользовались, оплатив залог.

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Дело об убийстве добровольца Щербины

Напомним, в октябре 2022 года сообщалось, что добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.

Подозреваемых в убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "умышленное убийство", двум другим - "хулиганство".

В августе 2023 года суд смягчил меру пресечения двум подозреваемым.

Однако апелляционным решением уже 7 сентября обоих подсудимых снова отправили в СИЗО.

Автор: 

приговор (1210) Свобода (2752) убийство (6476) добровольцы (1156)


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Топ комментарии
+32
Надеюсь их там и порешат, как бешенных собак
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12.11.2024 15:50
+20
драное и ушлепковое "правосудие",ублюдков на перегной
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12.11.2024 15:53
+19
Чому розділили відповідальність? якщо у обвинуваченого вбивство,то у решти-однозначно співучасники а не ********* !
портнов з ківаловим вибудували з гнилої постсовкової системи правосуддя якесь "задзеркалля" здорового глузду...
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12.11.2024 17:54
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Надеюсь их там и порешат, как бешенных собак
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12.11.2024 15:50 Ответить
випустять за хорошее поведеніе і грошики
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12.11.2024 15:54 Ответить
Он харківська Зая, що летіла на жовте світло, будучи обдовбаною, і збила людей на тротуарі, вона отримала непорочне зачаття в колонії. Розродилась, і зараз точне не сидить, бо ж #яжемаладаямама, кармяшьчяйа ґруддю.
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12.11.2024 21:47 Ответить
та відчипіться від неї, вона ж років 7 відсидила?
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13.11.2024 06:00 Ответить
А людей немає в живих, а вона ***** живе.
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13.11.2024 08:32 Ответить
таке життя... чи ви пропонуете її стратити?
у родичів завжди є така можливість...

але вона ж не планувала вбивства?
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13.11.2024 08:56 Ответить
але ж людей немає вживих! Вона повинна сидіти довічно!
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13.11.2024 13:06 Ответить
там немає умислу, чи ви якийсь маніяк?
дивіться самі когось не задавіть бо доля тітка примхлива 😁
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13.11.2024 14:57 Ответить
Так маніяк Я лікар і бачив дуже багато смертей і горя рідних загиблих. Були випадки коли аварії траплялись випадково, але не в її випадку. Я цю аварію пам'ятаю добре. Їй не має прощення.
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13.11.2024 15:18 Ответить
Ісус прощав й нам наказав...
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13.11.2024 15:23 Ответить
Це ви роскажіть рідним загиблих
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13.11.2024 16:05 Ответить
навіщо?
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13.11.2024 16:07 Ответить
Звичайно, "анаже нє спєциально". Обдовбалась наркотою, сіла за кермо чесно насмоктаного авто, газ в підлогу, а **** - володарка життя при багатому і поважному паріку. Але щось пішло не так, Всесвіт не захотів відміняти закони фізики для мажорної тварюки, і Зая вилетіла на перехрестя на жовте світло, де зустрілася з таким же довбограєм Дроновим (точно не пам'ятаю, чи він теж був угашений, чи тверезий). Потім почалося - ні, не суд, а знущання над родичами загиблих. То об'єму сечі, взятої на аналіз обдовбаної потвори, "раптом" виявилось недостатньо для кількісного аналізу, лише якісного по типу "є сліди наркоти - нема слідів", що відкрило адвокатам простір для маніпуляцій. То лікар-нарколог, що освідчував наркотичне сп'яніння підозрюваної в день аварії, перестав приходити на судові засідання, куди викликався в якості свідка, бо "раптом" звільнився з роботи, продав квартиру в Харкові, і втік в так звану Луґандонію.
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13.11.2024 20:37 Ответить
я теж уважно стежив за тими подіями, та не все там так було як ви описали... до того ж ми не маємо матеріалів справи... не бачу сенсу сперечатись, ок?

звісно вона винна! але вже відсиділа більшу частину вироку, більше ганяти мабуть не буде... а довічним катуванням - загиблих не повернеш
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14.11.2024 05:28 Ответить
Щоб так і сталося не дожили до звільнення
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12.11.2024 16:37 Ответить
Судьи виновны даже больше уродов за такой приговор, если следствие и прокуроры не нахимичили. Разобраться с ними должна вища рада првосуддя.
Надеюсь, после Победы свободовцы разберутся с каждым из ВРП, голосовал неоднократно за "Свободу".
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12.11.2024 19:12 Ответить
Какие-то неполноценные упыри-ублюдки:

убить ветерана-фронтовика из-за очередности проезда - это надо быть не только моральным выродком, но и просто тупым идиотом:

ведь в Киеве везде видеокамеры, установление личности, арест, суд и тюрьма гарантированны на 100 %.
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13.11.2024 01:05 Ответить
Типові мажори. Пихаті та упевнені, що за бабло все порішають.
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13.11.2024 02:02 Ответить
якби не ветеран та розголос - порішали б
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13.11.2024 06:02 Ответить
загиблий не був ні ветераном, ні фронтовиком - навіть не був військовослужбовцем.

Це був ряжений, який десь дістав ствола - і хотів наводити свої порядки.
Коли його послали з його за*обами, то образився і почав стріляти в спину - але двічі промахнувся.
...
На повному відео з камер, яке демонстрували в суді, - а не обрізаному мусорами для ЗМІ - чітко видно, що це була самооборона від агресивного ряженого озброєного нацика.

На суддів натиснули (судді навіть скаргу подавали на тиск), щоб вони не наважились кваліфікувати правильно - як самооборону.
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13.11.2024 10:10 Ответить
Тобто штурмовики ЗСУ - це не люди? Думай, що пишеш, йолопе.
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12.11.2024 16:04 Ответить
То ціж виродки своїх повбивають та до кацапів втечуть... На передовій вони можуть хіба що на ланцюгупід автоматомокопи рити та розміновувати...
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12.11.2024 16:52 Ответить
драное и ушлепковое "правосудие",ублюдков на перегной
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12.11.2024 15:53 Ответить
Куйня якась!! За бакси порішали? Там же явна співучасть у вбивстві
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12.11.2024 17:06 Ответить
Мало дали бидлякам за вбивство 🙁
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12.11.2024 17:40 Ответить
Чому розділили відповідальність? якщо у обвинуваченого вбивство,то у решти-однозначно співучасники а не ********* !
портнов з ківаловим вибудували з гнилої постсовкової системи правосуддя якесь "задзеркалля" здорового глузду...
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12.11.2024 17:54 Ответить
та причому тут портнов, воно хоч і гандон, але до правосуддя не має ніякого відношення, в даному випадку зокрема. співучасть, це коли змовились побити а бо вбити, а тут був намір лише побити, а один дебіл вирішив щей стрельнути, от йому і дали за вбивство, інші ж на вбивство не підписувались. але маловота дали.
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12.11.2024 18:12 Ответить
Звідки знаєте,який був намір у трьох негідників- нападників на одного ?
А невтручання при намірі вистрілити,скоріш за все-ненадання допомоги жертві,укривання злочинця і є співучастю у злочині.
Я не кровожадний, тотальна несправедливість у судах- це наслідок корупціїї судочинства,а не "доброти" душевної суддів.
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12.11.2024 19:02 Ответить
це все різні злочини
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12.11.2024 22:43 Ответить
користуйтесь бритвою Оккама
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13.11.2024 06:03 Ответить
3 роки за групове вбивство патріота України!? Це не украінські судді!
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12.11.2024 18:01 Ответить
Ви в курсі, що таке ДФТГ?
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12.11.2024 23:21 Ответить
а яка різниця між позбавленням волі, за ґратами і ув'язненням?
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12.11.2024 18:08 Ответить
Пускай их всех на фронт отправят, в тюрьме от них все равно никакого толка не будет.
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12.11.2024 18:19 Ответить
Ох уж ці інваліди - напевно підозрюванні вклались коштами у пенсійний фонд судді. Там двом по - 15, одному - пожітєве.
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12.11.2024 18:23 Ответить
А ЧОМУ НЕ ПИШУТЬ, ЩО ПОМЕРЛИЙ
і конфлікт почав , і зброю дістав, і стріляти в спину почав ПЕРШИМ
(але двічі промахнувся)?

В суді ці факти встановили - навіть відео повне (а не обрізане мусорами) дивились.

Якщо "хотіли вбити", то чому ж не добивали - а викликали швидку?
Виходить, що мотиву на вбивство не було - а була самооборона.

А чому судді скаржились в ВРП на тиск - з боку "потерпілих"?
Може, тому і побоялись винести законне рішення про самооборону?

На жаль, далеко нам до обєктивного правосуддя
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12.11.2024 18:31 Ответить
Так-так, двічі промахнувся, в спину. А стріляв він з кишеньковї гаубиці М777 155-мм снарядами. Бідні володарі життя з Лєхуса просто вимушені були вбити патріота, небезпечного для режиму владних казнокрадів, завдяки існуванню якого в країні і нашкребли на елітне авто, нерухомість і сауни з *******.
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12.11.2024 21:42 Ответить
ну об'єктивно трое на одного - який там самозахист? смішно читати
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13.11.2024 06:05 Ответить
Это тупо банда!!! И организованная преступная группировка!!!! И три года бандитам ???? Это как ??? Инвалиды прокуроры....наверное вы обязаны стать инвалидами !!! На выбор без рук или ног...головы и совести у вас в априори нет !!!
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12.11.2024 19:20 Ответить
Адвокатські уйобки ще й хотіли виправдального вироку для винуватців. Мовляв, бідні-нещасні, захищались як могли від агресивного військового, а той взяв, тай зловив в серце кулю, що мирно пролітала поруч. Лише безпринципні ненажерливі тварюки можуть так будувати лінію захисту
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12.11.2024 21:38 Ответить
це їх робота, на дай Бог "попадеш" - будеш молитись на такого адвоката, повір!
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13.11.2024 06:06 Ответить
"нацистів"? Ти в сосну головою в'їхав? Захисники України, якщо вони дотримуються ідей націоналізму, "Україна для українців", то вже "нацисти"?
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13.11.2024 20:24 Ответить
Була б "Свобода" - все було б по-інакшому...
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13.11.2024 07:57 Ответить
 
 