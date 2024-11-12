Убийство добровольца ДФТГ "Свобода" Щербины: стрелок получил 13 лет, а двое подельников - по 3 года за решеткой
12 ноября 2024 года в Голосеевском райсуде Киева был оглашен приговор трем молодым людям по делу смертельного нападения на добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует watchers.media
Детали преступления
Трагедия произошла в октябре 2022 года во дворе одного из многоквартирных домов Киева. Тогда, по версии следствия, между потерпевшим Щербиной, который управлял автомобилем Hyundai, и водителем Lexus возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры Lexus избили потерпевшего. После этого водитель люксового авто совершил в Щербину выстрел и скрылся.
Леонида Игнатенко и Игоря Котырло обвиняют в хулиганстве с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 УКУ). Тогда как стрелку, Вячеславу Вильцанюку, следствие инкриминирует убийство (ч.2 ст.115 УКУ), считая, что именно он совершил смертельный выстрел.
Во время рассмотрения дела по существу в суде адвокаты обвиняемых выдвинули версию о том, что их подзащитные якобы защищались от Щербины, а не нападали на него. Но нападавшие скрылись с места происшествия, не оказали пострадавшему помощь после выстрела и не вызвали скорую.
Оглашение приговора
Оглашение вердикта затянулось во времени из-за задержки доставки подсудимых из СИЗО. Начало слушания планировалось на 11:00, а фактически заседание началось в 13:50.
После выхода из совещательной комнаты судьи объявили свое решение: признать всех трех виновными.
Наказание, которое назначил суд обвиняемым:
- Вячеславу Вильцанюку - 13 лет лишения свободы;
- Игорю Котырлу - 3 года за решеткой;
- Леониду Игнатенко - 3 года заключения.
Отмечается, что ранее в судебных дебатах прокуратура просила назначить Вильцанюку - 15 лет лишения свободы, Котырлу - 8 лет за решеткой, Игнатенко - 7 лет заключения.
Обвиняемые и их адвокаты хотели оправдательного приговора.
Напомним, что 14 августа 2023 года Голосеевский райсуд Киева назначил залог - 805 тыс. грн для 2 подсудимых: Котырло и Игнатенко. Суд таким образом дал им возможность выйти из-под стражи, и они ею воспользовались, оплатив залог.
Дело об убийстве добровольца Щербины
Напомним, в октябре 2022 года сообщалось, что добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.
Подозреваемых в убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "умышленное убийство", двум другим - "хулиганство".
В августе 2023 года суд смягчил меру пресечения двум подозреваемым.
Однако апелляционным решением уже 7 сентября обоих подсудимых снова отправили в СИЗО.
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але вона ж не планувала вбивства?
дивіться самі когось не задавіть бо доля тітка примхлива 😁
звісно вона винна! але вже відсиділа більшу частину вироку, більше ганяти мабуть не буде... а довічним катуванням - загиблих не повернеш
Надеюсь, после Победы свободовцы разберутся с каждым из ВРП, голосовал неоднократно за "Свободу".
убить ветерана-фронтовика из-за очередности проезда - это надо быть не только моральным выродком, но и просто тупым идиотом:
ведь в Киеве везде видеокамеры, установление личности, арест, суд и тюрьма гарантированны на 100 %.
Це був ряжений, який десь дістав ствола - і хотів наводити свої порядки.
Коли його послали з його за*обами, то образився і почав стріляти в спину - але двічі промахнувся.
...
На повному відео з камер, яке демонстрували в суді, - а не обрізаному мусорами для ЗМІ - чітко видно, що це була самооборона від агресивного ряженого озброєного нацика.
На суддів натиснули (судді навіть скаргу подавали на тиск), щоб вони не наважились кваліфікувати правильно - як самооборону.
портнов з ківаловим вибудували з гнилої постсовкової системи правосуддя якесь "задзеркалля" здорового глузду...
А невтручання при намірі вистрілити,скоріш за все-ненадання допомоги жертві,укривання злочинця і є співучастю у злочині.
Я не кровожадний, тотальна несправедливість у судах- це наслідок корупціїї судочинства,а не "доброти" душевної суддів.
і конфлікт почав , і зброю дістав, і стріляти в спину почав ПЕРШИМ
(але двічі промахнувся)?
В суді ці факти встановили - навіть відео повне (а не обрізане мусорами) дивились.
Якщо "хотіли вбити", то чому ж не добивали - а викликали швидку?
Виходить, що мотиву на вбивство не було - а була самооборона.
А чому судді скаржились в ВРП на тиск - з боку "потерпілих"?
Може, тому і побоялись винести законне рішення про самооборону?
На жаль, далеко нам до обєктивного правосуддя