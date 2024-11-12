Убивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини: стрілок отримав 13 років, а двоє спільників – по 3 роки за ґратами
12 листопада 2024 року в Голосіївському райсуді Києва було оголошено вирок трьом молодикам у справі смертельного нападу на добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує watchers.media
Деталі злочину
Трагедія сталася у жовтні 2022 року у дворі одного з багатоквартирних будинків Києва. Тоді, за версією слідства, між потерпілим Щербиною, який керував автомобілем Hyundai, та водієм Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири Lexus побили потерпілого. Після цього водій люксового авто здійснив у Щербину постріл та втік.
Леоніда Ігнатенка та Ігоря Котирла звинувачують у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст. 296 ККУ). Тоді як стрілку, Вʼячеславу Вільцанюку, слідство інкримінує вбивство (ч.2 ст.115 ККУ), вважаючи, що саме він здійснив смертельний постріл.
Під час розгляду справи по суті в суді адвокати обвинувачених висунули версію про те, що їх підзахисні нібито захищались від Щербини, а не нападали на нього. Але нападники втекли з місця події, не надали потерпілому допомогу після пострілу та не викликали швидку.
Оголошення вироку
Оголошення вердикту затягнулося в часі через затримку доставки підсудних з СІЗО. Початок слухання планувався на 11:00, а фактично засідання розпочалось о 13:50.
Після виходу з нарадчої кімнати судді оголосили своє рішення: визнати усіх трьох винуватими.
Покарання, яке призначив суд обвинуваченим:
- Вʼячеславу Вільцанюку – 13 років позбавлення волі;
- Ігорю Котирлу – 3 роки за ґратами;
- Леоніду Ігнатенку – 3 роки увʼязнення.
Зазначається, що раніше в судових дебатах прокуратура просила призначити Вільцанюку – 15 років позбавлення волі, Котирлу – 8 років за ґратами, Ігнатенку – 7 років увʼязнення.
Обвинувачені та їхні адвокати хотіли виправдувального вироку.
Нагадаємо, що 14 серпня 2023 року Голосіївський райсуд Києва призначив заставу – 805 тис. грн для 2 підсудних: Котирла та Ігнатенка. Суд в такий спосіб дав їм можливість вийти з-під варти, і вони нею скористались, сплативши заставу.
Справа про вбивство добровольця Щербини
Нагадаємо, у жовтні 2022 року повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.
Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство".
У серпні 2023 року суд пом’якшив запобіжний захід двом підозрюваним.
Однак апеляційним рішенням уже 7 вересня обох підсудних знову відправили до СІЗО.
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але вона ж не планувала вбивства?
дивіться самі когось не задавіть бо доля тітка примхлива 😁
звісно вона винна! але вже відсиділа більшу частину вироку, більше ганяти мабуть не буде... а довічним катуванням - загиблих не повернеш
Надеюсь, после Победы свободовцы разберутся с каждым из ВРП, голосовал неоднократно за "Свободу".
убить ветерана-фронтовика из-за очередности проезда - это надо быть не только моральным выродком, но и просто тупым идиотом:
ведь в Киеве везде видеокамеры, установление личности, арест, суд и тюрьма гарантированны на 100 %.
Це був ряжений, який десь дістав ствола - і хотів наводити свої порядки.
Коли його послали з його за*обами, то образився і почав стріляти в спину - але двічі промахнувся.
...
На повному відео з камер, яке демонстрували в суді, - а не обрізаному мусорами для ЗМІ - чітко видно, що це була самооборона від агресивного ряженого озброєного нацика.
На суддів натиснули (судді навіть скаргу подавали на тиск), щоб вони не наважились кваліфікувати правильно - як самооборону.
портнов з ківаловим вибудували з гнилої постсовкової системи правосуддя якесь "задзеркалля" здорового глузду...
А невтручання при намірі вистрілити,скоріш за все-ненадання допомоги жертві,укривання злочинця і є співучастю у злочині.
Я не кровожадний, тотальна несправедливість у судах- це наслідок корупціїї судочинства,а не "доброти" душевної суддів.
і конфлікт почав , і зброю дістав, і стріляти в спину почав ПЕРШИМ
(але двічі промахнувся)?
В суді ці факти встановили - навіть відео повне (а не обрізане мусорами) дивились.
Якщо "хотіли вбити", то чому ж не добивали - а викликали швидку?
Виходить, що мотиву на вбивство не було - а була самооборона.
А чому судді скаржились в ВРП на тиск - з боку "потерпілих"?
Може, тому і побоялись винести законне рішення про самооборону?
На жаль, далеко нам до обєктивного правосуддя