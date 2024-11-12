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Убивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини: стрілок отримав 13 років, а двоє спільників – по 3 роки за ґратами

Убивцям добровольця Щербини оголосили вирок

12 листопада 2024 року в Голосіївському райсуді Києва  було оголошено вирок трьом молодикам у справі смертельного нападу на добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує watchers.media

Деталі злочину

Трагедія сталася у жовтні 2022 року у дворі одного з багатоквартирних будинків Києва. Тоді, за версією слідства, між потерпілим Щербиною, який керував автомобілем Hyundai, та водієм Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири Lexus побили потерпілого. Після цього водій люксового авто здійснив у Щербину постріл та втік.

Леоніда Ігнатенка та Ігоря Котирла звинувачують у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст. 296 ККУ). Тоді як стрілку, Вʼячеславу Вільцанюку, слідство інкримінує вбивство (ч.2 ст.115 ККУ), вважаючи, що саме він здійснив смертельний постріл.

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Під час розгляду справи по суті в суді адвокати обвинувачених висунули версію про те, що їх підзахисні нібито захищались від Щербини, а не нападали на нього. Але нападники втекли з місця події, не надали потерпілому допомогу після пострілу та не викликали швидку.

Оголошення вироку

Оголошення вердикту затягнулося в часі через затримку доставки підсудних з СІЗО. Початок слухання планувався на 11:00, а фактично засідання розпочалось о 13:50.

Після виходу з нарадчої кімнати судді оголосили своє рішення: визнати усіх трьох винуватими.

Покарання, яке призначив суд обвинуваченим:

  • Вʼячеславу Вільцанюку – 13 років позбавлення волі;
  • Ігорю Котирлу – 3 роки за ґратами;
  • Леоніду Ігнатенку – 3 роки увʼязнення.

Зазначається, що раніше в судових дебатах прокуратура просила призначити Вільцанюку – 15 років позбавлення волі, Котирлу – 8 років за ґратами, Ігнатенку – 7 років увʼязнення.

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Обвинувачені та їхні адвокати хотіли виправдувального вироку.

Нагадаємо, що 14 серпня 2023 року Голосіївський райсуд Києва призначив заставу – 805 тис. грн для 2 підсудних: Котирла та Ігнатенка. Суд в такий спосіб дав їм можливість вийти з-під варти, і вони нею скористались, сплативши заставу.

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Справа про вбивство добровольця Щербини

Нагадаємо, у жовтні 2022 року повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.

Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство". 

У серпні 2023 року суд пом’якшив запобіжний захід двом підозрюваним. 

Однак апеляційним рішенням уже 7 вересня обох підсудних знову відправили до СІЗО.

Автор: 

вирок (1064) Свобода (255) вбивство (3083) добровольці (909)


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Топ коментарі
+32
Надеюсь их там и порешат, как бешенных собак
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12.11.2024 15:50
+20
драное и ушлепковое "правосудие",ублюдков на перегной
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12.11.2024 15:53
+19
Чому розділили відповідальність? якщо у обвинуваченого вбивство,то у решти-однозначно співучасники а не ********* !
портнов з ківаловим вибудували з гнилої постсовкової системи правосуддя якесь "задзеркалля" здорового глузду...
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12.11.2024 17:54
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Надеюсь их там и порешат, как бешенных собак
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12.11.2024 15:50 Відповісти
випустять за хорошее поведеніе і грошики
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12.11.2024 15:54 Відповісти
Он харківська Зая, що летіла на жовте світло, будучи обдовбаною, і збила людей на тротуарі, вона отримала непорочне зачаття в колонії. Розродилась, і зараз точне не сидить, бо ж #яжемаладаямама, кармяшьчяйа ґруддю.
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12.11.2024 21:47 Відповісти
та відчипіться від неї, вона ж років 7 відсидила?
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13.11.2024 06:00 Відповісти
А людей немає в живих, а вона ***** живе.
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13.11.2024 08:32 Відповісти
таке життя... чи ви пропонуете її стратити?
у родичів завжди є така можливість...

але вона ж не планувала вбивства?
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13.11.2024 08:56 Відповісти
але ж людей немає вживих! Вона повинна сидіти довічно!
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13.11.2024 13:06 Відповісти
там немає умислу, чи ви якийсь маніяк?
дивіться самі когось не задавіть бо доля тітка примхлива 😁
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13.11.2024 14:57 Відповісти
Так маніяк Я лікар і бачив дуже багато смертей і горя рідних загиблих. Були випадки коли аварії траплялись випадково, але не в її випадку. Я цю аварію пам'ятаю добре. Їй не має прощення.
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13.11.2024 15:18 Відповісти
Ісус прощав й нам наказав...
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13.11.2024 15:23 Відповісти
Це ви роскажіть рідним загиблих
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13.11.2024 16:05 Відповісти
навіщо?
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13.11.2024 16:07 Відповісти
Звичайно, "анаже нє спєциально". Обдовбалась наркотою, сіла за кермо чесно насмоктаного авто, газ в підлогу, а **** - володарка життя при багатому і поважному паріку. Але щось пішло не так, Всесвіт не захотів відміняти закони фізики для мажорної тварюки, і Зая вилетіла на перехрестя на жовте світло, де зустрілася з таким же довбограєм Дроновим (точно не пам'ятаю, чи він теж був угашений, чи тверезий). Потім почалося - ні, не суд, а знущання над родичами загиблих. То об'єму сечі, взятої на аналіз обдовбаної потвори, "раптом" виявилось недостатньо для кількісного аналізу, лише якісного по типу "є сліди наркоти - нема слідів", що відкрило адвокатам простір для маніпуляцій. То лікар-нарколог, що освідчував наркотичне сп'яніння підозрюваної в день аварії, перестав приходити на судові засідання, куди викликався в якості свідка, бо "раптом" звільнився з роботи, продав квартиру в Харкові, і втік в так звану Луґандонію.
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13.11.2024 20:37 Відповісти
я теж уважно стежив за тими подіями, та не все там так було як ви описали... до того ж ми не маємо матеріалів справи... не бачу сенсу сперечатись, ок?

звісно вона винна! але вже відсиділа більшу частину вироку, більше ганяти мабуть не буде... а довічним катуванням - загиблих не повернеш
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14.11.2024 05:28 Відповісти
Щоб так і сталося не дожили до звільнення
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12.11.2024 16:37 Відповісти
Судьи виновны даже больше уродов за такой приговор, если следствие и прокуроры не нахимичили. Разобраться с ними должна вища рада првосуддя.
Надеюсь, после Победы свободовцы разберутся с каждым из ВРП, голосовал неоднократно за "Свободу".
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12.11.2024 19:12 Відповісти
Какие-то неполноценные упыри-ублюдки:

убить ветерана-фронтовика из-за очередности проезда - это надо быть не только моральным выродком, но и просто тупым идиотом:

ведь в Киеве везде видеокамеры, установление личности, арест, суд и тюрьма гарантированны на 100 %.
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13.11.2024 01:05 Відповісти
Типові мажори. Пихаті та упевнені, що за бабло все порішають.
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13.11.2024 02:02 Відповісти
якби не ветеран та розголос - порішали б
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13.11.2024 06:02 Відповісти
загиблий не був ні ветераном, ні фронтовиком - навіть не був військовослужбовцем.

Це був ряжений, який десь дістав ствола - і хотів наводити свої порядки.
Коли його послали з його за*обами, то образився і почав стріляти в спину - але двічі промахнувся.
...
На повному відео з камер, яке демонстрували в суді, - а не обрізаному мусорами для ЗМІ - чітко видно, що це була самооборона від агресивного ряженого озброєного нацика.

На суддів натиснули (судді навіть скаргу подавали на тиск), щоб вони не наважились кваліфікувати правильно - як самооборону.
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13.11.2024 10:10 Відповісти
Тобто штурмовики ЗСУ - це не люди? Думай, що пишеш, йолопе.
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12.11.2024 16:04 Відповісти
То ціж виродки своїх повбивають та до кацапів втечуть... На передовій вони можуть хіба що на ланцюгупід автоматомокопи рити та розміновувати...
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12.11.2024 16:52 Відповісти
драное и ушлепковое "правосудие",ублюдков на перегной
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12.11.2024 15:53 Відповісти
Куйня якась!! За бакси порішали? Там же явна співучасть у вбивстві
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12.11.2024 17:06 Відповісти
Мало дали бидлякам за вбивство 🙁
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12.11.2024 17:40 Відповісти
Чому розділили відповідальність? якщо у обвинуваченого вбивство,то у решти-однозначно співучасники а не ********* !
портнов з ківаловим вибудували з гнилої постсовкової системи правосуддя якесь "задзеркалля" здорового глузду...
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12.11.2024 17:54 Відповісти
та причому тут портнов, воно хоч і гандон, але до правосуддя не має ніякого відношення, в даному випадку зокрема. співучасть, це коли змовились побити а бо вбити, а тут був намір лише побити, а один дебіл вирішив щей стрельнути, от йому і дали за вбивство, інші ж на вбивство не підписувались. але маловота дали.
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12.11.2024 18:12 Відповісти
Звідки знаєте,який був намір у трьох негідників- нападників на одного ?
А невтручання при намірі вистрілити,скоріш за все-ненадання допомоги жертві,укривання злочинця і є співучастю у злочині.
Я не кровожадний, тотальна несправедливість у судах- це наслідок корупціїї судочинства,а не "доброти" душевної суддів.
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12.11.2024 19:02 Відповісти
це все різні злочини
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12.11.2024 22:43 Відповісти
користуйтесь бритвою Оккама
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13.11.2024 06:03 Відповісти
3 роки за групове вбивство патріота України!? Це не украінські судді!
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12.11.2024 18:01 Відповісти
Ви в курсі, що таке ДФТГ?
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12.11.2024 23:21 Відповісти
а яка різниця між позбавленням волі, за ґратами і ув'язненням?
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12.11.2024 18:08 Відповісти
Пускай их всех на фронт отправят, в тюрьме от них все равно никакого толка не будет.
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12.11.2024 18:19 Відповісти
Ох уж ці інваліди - напевно підозрюванні вклались коштами у пенсійний фонд судді. Там двом по - 15, одному - пожітєве.
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12.11.2024 18:23 Відповісти
А ЧОМУ НЕ ПИШУТЬ, ЩО ПОМЕРЛИЙ
і конфлікт почав , і зброю дістав, і стріляти в спину почав ПЕРШИМ
(але двічі промахнувся)?

В суді ці факти встановили - навіть відео повне (а не обрізане мусорами) дивились.

Якщо "хотіли вбити", то чому ж не добивали - а викликали швидку?
Виходить, що мотиву на вбивство не було - а була самооборона.

А чому судді скаржились в ВРП на тиск - з боку "потерпілих"?
Може, тому і побоялись винести законне рішення про самооборону?

На жаль, далеко нам до обєктивного правосуддя
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12.11.2024 18:31 Відповісти
Так-так, двічі промахнувся, в спину. А стріляв він з кишеньковї гаубиці М777 155-мм снарядами. Бідні володарі життя з Лєхуса просто вимушені були вбити патріота, небезпечного для режиму владних казнокрадів, завдяки існуванню якого в країні і нашкребли на елітне авто, нерухомість і сауни з *******.
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12.11.2024 21:42 Відповісти
ну об'єктивно трое на одного - який там самозахист? смішно читати
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13.11.2024 06:05 Відповісти
Это тупо банда!!! И организованная преступная группировка!!!! И три года бандитам ???? Это как ??? Инвалиды прокуроры....наверное вы обязаны стать инвалидами !!! На выбор без рук или ног...головы и совести у вас в априори нет !!!
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12.11.2024 19:20 Відповісти
Адвокатські уйобки ще й хотіли виправдального вироку для винуватців. Мовляв, бідні-нещасні, захищались як могли від агресивного військового, а той взяв, тай зловив в серце кулю, що мирно пролітала поруч. Лише безпринципні ненажерливі тварюки можуть так будувати лінію захисту
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12.11.2024 21:38 Відповісти
це їх робота, на дай Бог "попадеш" - будеш молитись на такого адвоката, повір!
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13.11.2024 06:06 Відповісти
"нацистів"? Ти в сосну головою в'їхав? Захисники України, якщо вони дотримуються ідей націоналізму, "Україна для українців", то вже "нацисти"?
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13.11.2024 20:24 Відповісти
Була б "Свобода" - все було б по-інакшому...
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13.11.2024 07:57 Відповісти
 
 