ЕС расширил санкции против Ирана за поддержку агрессии РФ против Украины

Европейский Союз расширил ограничительные меры против Ирана из-за поддержки российской агрессии против Украины и внес в санкционный список одно физическое лицо и четыре организации

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС сегодня решил расширить правовые рамки ограничительных мер ЕС, учитывая военную поддержку Ираном российской агрессивной войны против Украины, а также вооруженных групп и образований в регионах Ближнего Востока и Красного моря. Эти дополнительные меры направлены против судов и портов, используемых для транспортировки БПЛА иранского производства, ракет и связанных технологий и компонентов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодняшним решением введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых в разработке и в производстве ракет и БПЛА.

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Также ЕС ввел запрет на трансферы, который делает невозможным любые трансакции с портами и переходными шлюзами, которыми владеют, управляют или которые контролируют внесенные в санкционный список физические и юридические лица, или которые используются для переправки в Россию иранских БПЛА, ракет, или связанных с ними технологий и компонентов. Такие меры распространяются на доступ к портам и переходным шлюзам, таким как Амирабад (Amirabad) и Анзали (Anzali), и на предоставление любых услуг для привлеченных судов.

Отмечается, что для судов, которые нуждаются в помощи с точки зрения морской безопасности, действуют с гуманитарными целями, или связаны с событиями, которые могут привести к серьезному вреду для здоровья человека или для окружающей среды, могут делаться исключения.

Кроме того, Совет ЕС принял ограничительные меры против одного физического лица и четырех организаций, шо связаны с передачей России ракет и дронов иранского производства для использования в войне против Украины.

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Так, в санкционный перечень, в частности, внесены компания "Судоходные линии Исламской Республики Иран" (IRISL) и ее директор Мохаммад Резу Хиабани. IRISL является национальным морским перевозчиком Ирана. В течение многих лет суда этой компании участвовали в доставке беспилотников от имени ВМС Корпуса стражей Исламской революции Ирана, который уже внесен в санкционный список ЕС.

Ограничительные меры ЕС также введены против трех российских судоходных компаний - MG Flot, VTS Broker и Arapax, которые были привлечены к транспортировке через Каспийское море вооружения и боеприпасов иранского производства, включая компоненты для БПЛА.

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.