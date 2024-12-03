Украина нуждается в реальных гарантиях безопасности. Это не должно быть замораживание войны, - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок призывает к установлению длительного мира в Украине. Для этого нашему государству нужны гарантии безопасности, которые реально работают.

Об этом она сказала перед встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Элементы для мира известны всем. Это должен быть справедливый мир, это не должно быть замораживание конфликта, которое приводит только к дальнейшему вооружению и только к дальнейшим нападениям на Украину или даже другие европейские страны", - отметила Бербок.

А для этого, по ее словам, "нужны гарантии безопасности, которые действительно работают".

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Дипломат подтвердила, что существует также вопрос о том, как может выглядеть "международное присутствие для обеспечения прекращения огня" в Украине, и не исключила привлечения войск Германии.

Отвечая на вопрос о возможной роли страны, Бербок сказала, что Германия, конечно, "всеми силами будет поддерживать все, что будет служить миру в будущем".

В то же время Бербок оставила открытым вопрос, будет ли она выступать за быстрое приглашение Украины к вступлению в НАТО на встрече министров иностранных дел стран-членов Альянса.

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Членство в НАТО

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил новоизбранного президента США Дональда Трампа, что если Украину заставят подписать "плохой мир" на условиях России, то Вашингтон ждут "страшные угрозы" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

МИД подчеркнул, что Украина официально отказывается от гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя пригласить в НАТО часть территории Украины.

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