Україна потребує реальних гарантій безпеки. Це не має бути заморожування війни, - Бербок

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликає до встановлення тривалого миру в Україні. Для цього нашій державі потрібні гарантії безпеки, які реально працюють.

Про це вона сказала перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Елементи для миру відомі всім. Це має бути справедливий мир, це не має бути заморожування конфлікту, яке призводить лише до подальшого озброєння і лише до подальших нападів на Україну чи навіть інші європейські країни", - наголосила Бербок.

А для цього, за її словами, "потрібні гарантії безпеки, які дійсно працюють".

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Дипломатка підтвердила, що існує також питання про те, як може виглядати "міжнародна присутність для забезпечення припинення вогню" в Україні, і не виключила залучення військ Німеччини.

Відповідаючи на запитання про можливу роль країни, Бербок сказала, що Німеччина, звичайно, "всіма силами буде підтримувати все, що слугуватиме миру в майбутньому".

Водночас Бербок залишила відкритим питання, чи буде вона виступати за швидке запрошення України до вступу в НАТО на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

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Членство в НАТО

Раніше генсек НАТО Марк Рютте попередив новообраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати "поганий мир" на умовах Росії, тона Вашингтон чекають "страшні загрози" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї.

МЗС наголосило, що Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна запросити в НАТО частину території України.

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