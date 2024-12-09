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Новости Война
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РФ передала Украине останки, требующие дополнительной идентификации. Устанавливается, принадлежат ли они украинским военным, - Коордштаб о заявлении Москальковой

Авіакатастрофа Іл-76

Во время последних репатриационных мер Россия передала Украине останки погибших людей, требующих дополнительной идентификации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, комментируя заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отслеживает ситуацию и находится во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова заверила, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые, как настаивает российская сторона, погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москвалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что относительно передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используется для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть крупнейшим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области РФ.

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авиакатастрофа (1722) военнопленные (1070) Москалькова Татьяна (213) война в Украине (3804)


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якщо прийняти як аксіому, що кацапи завжди брешуть, то є 2 варіанти: 1. це тіла загиблих українських військових при інших обставинах, а не при катастрофі; 2. це тіла невідомих осіб, які можливо загинули при якихось катастрофах й вони не мають відношення до нашого війська...
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09.12.2024 14:18 Ответить
дивні люди ці кацапи, всі ж бачили відео та фото з місця падіння літака. Всі сліпі, чи тіл дійсно не було? Сховати майже сотню загиблих просто не можливо, пригадуємо катастрофу МН17, все було усіяно тілами. Розумію, що там було майже триста людей, але й сотню було б видно на білому снігу тим більше. Цілий рік кацапам знадобився щоб репатріювати тіла? Чи вони їх збирали по всій ЛБЗ?
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09.12.2024 14:43 Ответить
 
 