РФ передала Украине останки, требующие дополнительной идентификации. Устанавливается, принадлежат ли они украинским военным, - Коордштаб о заявлении Москальковой

Во время последних репатриационных мер Россия передала Украине останки погибших людей, требующих дополнительной идентификации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, комментируя заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отслеживает ситуацию и находится во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова заверила, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые, как настаивает российская сторона, погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москвалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что относительно передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используется для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть крупнейшим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области РФ.