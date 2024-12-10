Стрельба на "Южмаше": адвокат нацгвардейца Рябчука просил смягчить приговор с пожизненного до 15 лет за решеткой

Во вторник, 10 декабря, Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор - пожизненное заключение - нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который в январе 2022 года расстрелял 10 человек на заводе "Южмаш" в Днепре. Тогда погибли четверо военнослужащих и одна гражданская женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что адвокат осужденного просил смягчения приговора с пожизненного заключения до 15 лет за решеткой.

Однако сообщается, что приговор Артемию Рябчуку оставили без изменений, а именно - пожизненное заключение.

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Что предшествовало?

Отметим, что Рябчук признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 406, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Нацгвардейцу назначено наказание - пожизненное лишение свободы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января 2022 года около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в г. Подгороднее.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Сейчас следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

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