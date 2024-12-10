Стрельба на "Южмаше": адвокат нацгвардейца Рябчука просил смягчить приговор с пожизненного до 15 лет за решеткой
Во вторник, 10 декабря, Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор - пожизненное заключение - нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который в январе 2022 года расстрелял 10 человек на заводе "Южмаш" в Днепре. Тогда погибли четверо военнослужащих и одна гражданская женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что адвокат осужденного просил смягчения приговора с пожизненного заключения до 15 лет за решеткой.
Однако сообщается, что приговор Артемию Рябчуку оставили без изменений, а именно - пожизненное заключение.
Что предшествовало?
Отметим, что Рябчук признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 406, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Нацгвардейцу назначено наказание - пожизненное лишение свободы.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января 2022 года около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в г. Подгороднее.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Сейчас следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.
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Ага і камеру з видом на Чорне море.
Є вбивця. Його засуджують до логічного пожиттєвого.
Є адвокат. Котрий, знаючи, що це вбивця, котрий заслуговує пожиттєвого, випрошує для нього 15 років позбавлення. Ну бо йому за це платять. Пане адвокате, а якщо би цей вбив Вашу дружину або сина - Ви би теж дбали про пом'якшення вироку? Шкода, пане Адвокате, шо нема кому Вас застрелити... Справді шкода.
Поцгвардійця!