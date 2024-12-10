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Стрельба на "Южмаше": адвокат нацгвардейца Рябчука просил смягчить приговор с пожизненного до 15 лет за решеткой

Апеляційний суд залишив без змін вирок нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв людей на Південмаші

Во вторник, 10 декабря, Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор - пожизненное заключение - нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который в январе 2022 года расстрелял 10 человек на заводе "Южмаш" в Днепре. Тогда погибли четверо военнослужащих и одна гражданская женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что адвокат осужденного просил смягчения приговора с пожизненного заключения до 15 лет за решеткой.

Однако сообщается, что приговор Артемию Рябчуку оставили без изменений, а именно - пожизненное заключение.

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Что предшествовало?

Отметим, что Рябчук признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 406, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Нацгвардейцу назначено наказание - пожизненное лишение свободы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января 2022 года около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в г. Подгороднее.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Сейчас следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

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Автор: 

Днепр (4410) стрельба (3251) Рябчук (33)


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Топ комментарии
+8
Попереджаю, запитання риторичне.
Є вбивця. Його засуджують до логічного пожиттєвого.
Є адвокат. Котрий, знаючи, що це вбивця, котрий заслуговує пожиттєвого, випрошує для нього 15 років позбавлення. Ну бо йому за це платять. Пане адвокате, а якщо би цей вбив Вашу дружину або сина - Ви би теж дбали про пом'якшення вироку? Шкода, пане Адвокате, шо нема кому Вас застрелити... Справді шкода.
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10.12.2024 18:11
+5
Цитата: "Зазначається, що адвокат засудженого просив пом'якшення вироку із довічного ув'язнення до 15 років за ґратами."
Ага і камеру з видом на Чорне море.
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10.12.2024 18:08
+4
Слідство, я думаю, вивчило мотиви цього вчинку. Якщо в нього проблеми з головою - це одне питання. Якщо його змусили до цього дії інших осіб і він вирішив помститися або відстоювати свою гідність - це інше. В другому випадку, можливо б когось заікавила особа, яка холоднокровно знищує цілі. Як це не цинічно звучить. Підсумовуючи: якщо псих - в клітку, якщо інший випадок - дайте йому шанс спокутувати провину......
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10.12.2024 18:30
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Цитата: "Зазначається, що адвокат засудженого просив пом'якшення вироку із довічного ув'язнення до 15 років за ґратами."
Ага і камеру з видом на Чорне море.
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10.12.2024 18:08 Ответить
Попереджаю, запитання риторичне.
Є вбивця. Його засуджують до логічного пожиттєвого.
Є адвокат. Котрий, знаючи, що це вбивця, котрий заслуговує пожиттєвого, випрошує для нього 15 років позбавлення. Ну бо йому за це платять. Пане адвокате, а якщо би цей вбив Вашу дружину або сина - Ви би теж дбали про пом'якшення вироку? Шкода, пане Адвокате, шо нема кому Вас застрелити... Справді шкода.
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10.12.2024 18:11 Ответить
Схоже, що мотиви вбивці Вам не відомі.
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10.12.2024 19:25 Ответить
Прикольно! Ви самі з собою спілкуєтеся?
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11.12.2024 08:18 Ответить
адвокат нацгвардійця
Поцгвардійця!
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10.12.2024 18:12 Ответить
Слідство, я думаю, вивчило мотиви цього вчинку. Якщо в нього проблеми з головою - це одне питання. Якщо його змусили до цього дії інших осіб і він вирішив помститися або відстоювати свою гідність - це інше. В другому випадку, можливо б когось заікавила особа, яка холоднокровно знищує цілі. Як це не цинічно звучить. Підсумовуючи: якщо псих - в клітку, якщо інший випадок - дайте йому шанс спокутувати провину......
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10.12.2024 18:30 Ответить
А яка причина, чому він це зробив?
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10.12.2024 18:47 Ответить
З нього знущалися (наскільки пам'ятаю, доповів про неуставняк, заробив клеймо «стукача»), офіцери покривали нападників. Взагалі атмосфера в тій частині була жахлива.
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10.12.2024 20:15 Ответить
ну те що йому дали пожиттєве - вже багато пояснює. Якби він був псих або наркоман - то частина провини була не на ньому, а на тих хто такого взагалі до зброї допустив. І дали б йому в такому разі 15 рочків мабуть, на лікувальній зоні. А чому пожиттєве - бо окрім свідомого вбивства декількох осіб там скоріш за все ще є робота на зовніші сили, далі думаю здогажаєтесь. Тоді взагалі багато де було щось подібне, в нас у Харкові на військову частину напали два тіпа, встигли одного вартового вбити, але на щастя інший вчасно зреагував і вбив нападників. Таким чином Раха дестабілізувала ситуацію напередодні вторгнення, перевіряла схему і швидкість реагування силових органів тощо.
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10.12.2024 19:12 Ответить
А в Одесі тоді ж безвісти зник зам командуючого ВМФ України
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12.12.2024 02:34 Ответить
Цирк, кривавий цирк!
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10.12.2024 19:11 Ответить
Не переймайся, Артем. Сядеш на довічне, вийдеш по половинці.
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10.12.2024 19:13 Ответить
 
 