Главные новости 9 февраля: Россия о деэскалации, военная помощь от партнеров

Россияне хотят, чтобы Украина отказалась от иностранного оружия и провозгласила нейтральный статус, международные партнеры посылают военную помощь, "слугу народа" Трубиина задержали на взятке, - главные новости 9 февраля.

Россияне рассказали, как понимают деэскалацию

Деескалации в Украине можно достичь, если отозвать оттуда западных военных инструкторов, вывезти иностранное вооружение и отказаться от учений с НАТО. Кроме того, Украина должна вернуться в нейтральный внеблоковый статус, - заявили в МИД РФ.

Военная помощь от партнеров

В Украину прибыли сразу два самолета из США, каждый из них привез по 80 тонн патронов. А самолет из Великобритании привез снаряжение для отрядов терробороны, в том числе бронежилеты и шлемы.

Россия собирается перекрыть часть Черного и Азовского морей

Районы Черного и Азовского морей перекрывают вроде бы для артиллерийских учений на срок с 13 по 19 февраля. Но, по словам журналиста Клименко, это похоже на блокаду. Коридоров для торговых судов не оставили. Последние 8 лет такого не было.

"Слугу народа" Трубицына задержали на взятке

Владислав Трубицын – депутат Киевсовета. Он возглавляет там комиссию по предпринимательству и благоустройству. Его вместе с помощником "повязали" на получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн. Эти деньги он принял за содействие в организации розничной торговли в столице.

Дело Трухина должны передать из ГБР в Нацполицию, но этого не делают

Об этом шла речь на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной политики. В случае, если у пострадавших – легкие повреждения, делают обычно именно так.

Стрелок из "Южмаша" Рябчук рассказал, почему открыл огонь

Он жалуется на внеуставные отношения. "У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и...", - сказал Рябчук. Комиссия МВД нашла в его воинской части нарушения - внеуставные отношения и нарушения доступа к оружию. В Нацгвардии говорят, что Рябчук ни на что не жаловался. У следствия остаются еще две другие версии - психическое заболевание и работа на дестабилизацию в стране.