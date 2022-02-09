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Новости Война
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Главные новости 9 февраля: Россия о деэскалации, военная помощь от партнеров

Главные новости 9 февраля: Россия о деэскалации, военная помощь от партнеров

Россияне хотят, чтобы Украина отказалась от иностранного оружия и провозгласила нейтральный статус, международные партнеры посылают военную помощь, "слугу народа" Трубиина задержали на взятке, - главные новости 9 февраля.

Россияне рассказали, как понимают деэскалацию

Деескалации в Украине можно достичь, если отозвать оттуда западных военных инструкторов, вывезти иностранное вооружение и отказаться от учений с НАТО. Кроме того, Украина должна вернуться в нейтральный внеблоковый статус, - заявили в МИД РФ.

Военная помощь от партнеров

В Украину прибыли сразу два самолета из США, каждый из них привез по 80 тонн патронов. А самолет из Великобритании привез снаряжение для отрядов терробороны, в том числе бронежилеты и шлемы.

Россия собирается перекрыть часть Черного и Азовского морей

Районы Черного и Азовского морей перекрывают вроде бы для артиллерийских учений на срок с 13 по 19 февраля. Но, по словам журналиста Клименко, это похоже на блокаду. Коридоров для торговых судов не оставили. Последние 8 лет такого не было.

"Слугу народа" Трубицына задержали на взятке

Владислав Трубицын – депутат Киевсовета. Он возглавляет там комиссию по предпринимательству и благоустройству. Его вместе с помощником "повязали" на получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн. Эти деньги он принял за содействие в организации розничной торговли в столице.

Дело Трухина должны передать из ГБР в Нацполицию, но этого не делают

Об этом шла речь на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной политики. В случае, если у пострадавших – легкие повреждения, делают обычно именно так.

Стрелок из "Южмаша" Рябчук рассказал, почему открыл огонь

Он жалуется на внеуставные отношения. "У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и...", - сказал Рябчук. Комиссия МВД нашла в его воинской части нарушения - внеуставные отношения и нарушения доступа к оружию. В Нацгвардии говорят, что Рябчук ни на что не жаловался. У следствия остаются еще две другие версии - психическое заболевание и работа на дестабилизацию в стране.

Автор: 

Азовское море (1605) взятка (6195) помощь (7906) россия (96455) США (27336) Черное море (1489) Рябчук (33) Трухин Александр (145)


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https://www.youtube.com/watch?v=i_jn9b1rVNM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Вторжения в Украину не будет/ Кремль запросил у США мира/
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09.02.2022 23:42 Ответить
Я думаю, що Зеленського там в Путіна рахують якимсь лохом і тому не хочуть з ним зустрічатися, типу людина не з їх кола. А ще Зеленський може тонко подібнути Путіна, що весь світ буде сміятись.
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10.02.2022 00:05 Ответить
Хоча в якійсь мірі українці недолюблюють Зеленського і по всякому гонять на нього, але не дозволяйте щоб за порєбрика гнали на Зеленського. Тут потрібно розуміти різницю.
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10.02.2022 00:09 Ответить
Если пыня гонит беса , - то поделом, мож отобьет у красавицы заглядывать ему в глаза. Пыня наклеил зебуину погремуху , а тот стрелки перевел.
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10.02.2022 00:33 Ответить
У клоуна энурез обострится, подопустить хоть как-то пыню.
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10.02.2022 00:35 Ответить
кто с ескалацией придет тот деескалирован будет, записано в скрижалях.
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10.02.2022 01:09 Ответить
У нас не було іноземної зброї і був нейтральний статус. І саме завдяки цьому ***** вбив 14 000 громадян України, анексував Крим, окупував частину Донбасу, створив 1,5 мільйона біженців і зараз готує широкомасштабну акцію окупації всієї України а його "думські" клоуни обіцяють спалити Конституцію України на Хрещатику разом з бандерівцями...
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10.02.2022 05:32 Ответить
А засрашка должна пойти нах в статусе набутылочника.
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10.02.2022 07:44 Ответить
 
 