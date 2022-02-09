ГБР рассматривает три версии стрельбы на "Южмаше": неуставные отношения, психическое заболевание, работа на дестабилизацию в стране

Военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук, устроивший стрельбу на "Южмаше", отказался от показаний, предоставленных им ранее, следствие рассматривает три версии совершения преступления подозреваемым: неуставные отношения, психическое заболевание, выполнение поручения других лиц.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в среду, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"3 февраля 2022 года подозреваемый сменил защитника и подал заявление об отказе от всех показаний, предоставленных во время досудебного расследования ранее", - сказал директор ГБР.

Сухачев сообщил, что по состоянию на сегодняшний день следствие выдвинуло три версии.

"Первая основная – это совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений. Вторая – совершение подозреваемым преступления из-за того, что он страдает психическим заболеванием, находился в состоянии аффекта. Третья – совершение подозреваемым преступления по поручению других лиц, негосударственных организаций для дискредитации системы Украине, дестабилизации правопорядка в стране", - подчеркнул он.

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Сухачев также отметил, что подозреваемый в своих показаниях ранее сообщил, что совершил преступление на почве неуставных отношений, что выражалось в систематическом пренебрежительном отношении и травле.

"Подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затемнение сознания, злоба, что ограничивало его сознание и осознание тех действий, которые он совершал. Указанные обстоятельства будут проверяться во время проведения психолого-психиатрической эксперты", - отметил директор ГБР.

По его словам, подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.

Сухачев сообщил, что во время проведения обследования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения он тоже не был.

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Заместитель генерального прокурора Максим Якубовский, отвечая на вопросы парламентариев о том, как попало в интернет видео с совершением преступления, сообщил, что это проверяют в рамках уголовного производства, открытого по факту разглашения данных досудебного расследования (ст. 387 УК Украины). Также, по его словам, отдельно происходит расследование действий полицейских – допроса Рябчука сразу после его задержания.

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, который отправил его в СИЗО. Но 4 февраля он отказался от всех своих показаний.