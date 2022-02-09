ГБР рассматривает три версии стрельбы на "Южмаше": неуставные отношения, психическое заболевание, работа на дестабилизацию в стране
Военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук, устроивший стрельбу на "Южмаше", отказался от показаний, предоставленных им ранее, следствие рассматривает три версии совершения преступления подозреваемым: неуставные отношения, психическое заболевание, выполнение поручения других лиц.
Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в среду, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"3 февраля 2022 года подозреваемый сменил защитника и подал заявление об отказе от всех показаний, предоставленных во время досудебного расследования ранее", - сказал директор ГБР.
Сухачев сообщил, что по состоянию на сегодняшний день следствие выдвинуло три версии.
"Первая основная – это совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений. Вторая – совершение подозреваемым преступления из-за того, что он страдает психическим заболеванием, находился в состоянии аффекта. Третья – совершение подозреваемым преступления по поручению других лиц, негосударственных организаций для дискредитации системы Украине, дестабилизации правопорядка в стране", - подчеркнул он.
Сухачев также отметил, что подозреваемый в своих показаниях ранее сообщил, что совершил преступление на почве неуставных отношений, что выражалось в систематическом пренебрежительном отношении и травле.
"Подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затемнение сознания, злоба, что ограничивало его сознание и осознание тех действий, которые он совершал. Указанные обстоятельства будут проверяться во время проведения психолого-психиатрической эксперты", - отметил директор ГБР.
По его словам, подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.
Сухачев сообщил, что во время проведения обследования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения он тоже не был.
Заместитель генерального прокурора Максим Якубовский, отвечая на вопросы парламентариев о том, как попало в интернет видео с совершением преступления, сообщил, что это проверяют в рамках уголовного производства, открытого по факту разглашения данных досудебного расследования (ст. 387 УК Украины). Также, по его словам, отдельно происходит расследование действий полицейских – допроса Рябчука сразу после его задержания.
Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.
28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, который отправил его в СИЗО. Но 4 февраля он отказался от всех своих показаний.
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Кстати ,незадумались откуда у него ДВА адвоката??? Не всякий смертный себе может позволить на такой долгий срок ОДНОГО, а у лосяры их два.
О..ительная версия. Вот ещё;
1. чтобы МВФ не дал денег
2. чтобы США не дали вооружение
3. чтобы у Путина был предлог войти и бороться с неуставными взаимоотношениями на Южмаше.
О какой неуставщине речь, если чудовище стреляло в людей, с которыми даже не было знакомо, включая двух женщин.
Такие мрачные индивидуумы всю свою жизнь представляют потенциальную опасность. Особенно познавшие «вкус крови». Только пожизненная изоляция от общества! С лечением или без- это дело третье.
Я тоже служил. При чём в части, где причудливым образом сплелись уставщина и дедовщина. Я через это достойно прошел и демобилизовался в должности зам.ком.взвода. Но были случаи когда «молодые» резали вены, бежали из части и просто срывались на истерику. Наверняка у кого-то возникало желание пристрелить обидчика. Но на реализацию подобных психических импульсов адекватная личность никогда не решится. И уж тем более не пойдёт на массовое убийство ни к чему не причастных людей. Это абсолютно явный признак бракованного фундамента. И исправить такую патологию к сожалению не возможно. А самое плохое, что её не возможно заблаговременно выявить.
Надеюсь не переборщил с метафорами и аллегориями.))
Жизнь любого человека наполнена потрясениями и трудностями, порой на грани выносимого. Но реакция на одни и те же ситуации у разных людей может быть совершенно разной. Кто-то спивается и даже лезет в петлю от того, что ушла жена. А кто-то стойко переносит смерть самых близких или полный крах привычного жизненного уклада. Этими реакциями управляют сложные химические процесс и электрический ток между нейронами мозга. Физиология. Неконтролируемая ни личностью ни тем более социумом.
Не призвали бы этого Рябчука на срочку, этой трагедии конечно бы не произошло. Но разве стал бы этот Рябчук кем-то другим? И разве другой парень, призванный вместо него и столкнувшийся с такими же трудностями, непременно расстрелял бы сослуживцев? Ответ очевиден.
Безусловно нужно стремиться к улучшению качества социума, это уменьшит кол-во поводов для психических срывов неустойчивых личностей. Но говорить о том, что даже самое благополучное общество полностью избавит от подобных Рябчуков это самообман.
В ходе допроса подозреваемый объяснил, что военную службу в указанной части он приступил в конце октября 2021 года. По его словам, преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, которое началось с конца ноября 2021 года и продолжалось до момента совершения преступления.
Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его из-за сообщения им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждении старослужащими к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений, что приводило к изнурению его организма.
Также подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затмение сознания, злобе, что ограничивало его осознание и отчет тем действиям, которые он совершал.(??)(а добивал?)
Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы.
При этом подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.
В ходе проведения обследования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения не находился.
Тут адвокаты перестарались, там лосина на видео в кабинете откормленное. Лепить горбатого будут долго и нудно, сидеть в сизо лучше , чем в армейской.
Я не знаю, что тут еще выдумывать.
Он просто хотел их перестрелять, потому что гребаный психованый юный чсв-шник. При этом однозначно вменяемый на момент совершения преступления.