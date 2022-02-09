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Стрельба на "Южмаше": ГБР даст правовую оценку действиям руководства воинской части

Стрельба на

Государственное бюро расследований даст правовую оценку действиям руководства воинской части, где произошла трагедия с расстрелом военнослужащих.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, Сухачев подчеркнул, что отдельно от расследования производства по расстрелу гвардейцев на Южном машиностроительном заводе в Днепре изучается вопрос о возможных фактах неуставных взаимоотношений между военнослужащими и принятии руководством воинской части соответствующих мер по их прекращению и надлежащему реагированию.

Наряду с этим, по словам Сухачева, следователями ГБР изучаются вопросы системных причин и условий проявлений преступности в Национальной гвардии для принятия комплексных мер к их устранению.

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Так, следователями Главного следственного управления ГБР в день трагедии начато досудебное расследование по факту возможного небрежного отношения к военной службе руководством Главного управления Национальной гвардии Украины в организации охраны важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти (ч. 3 ст.425 УКУ).

Также сообщается, что расследование указанного уголовного производства с самого начала находится на контроле у ​​руководства Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Кроме того, отмечается, что досудебное расследование будет завершено в кратчайшие сроки, о ходе и результатах которого ГБР обещает постоянно информировать.

Также Сухачев рассказал, что следователями ГБР на сегодняшний день осуществляется досудебное расследование в 34 уголовных производствах, в которых проверятся информация о противоправных действиях со стороны командиров Нацгвардии.

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Это 3 уголовных производств по факту бездействия военной власти (ст. 426 УКУ); 11 – о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ст. 426-1 УКУ); 4 – о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ст. 406 УКУ) и 16 – о халатном отношении к военной службе (ст. 425 УКУ).

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. 28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, кот

Автор: 

Днепр (4460) стрельба (3272) Национальная гвардия (2179) Рябчук (33) ГБР (3076) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+2
Правова оцінка діям Рябчука вже нікого не цікавить? Чи це не на часі?
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09.02.2022 13:06 Ответить
+2
"ДБР надасть правову оцінку" - оксиморон
Де ДБР і де право
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09.02.2022 13:14 Ответить
+2
Расследуйте преступления Зе и его шоблы......
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09.02.2022 13:29 Ответить
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Правова оцінка діям Рябчука вже нікого не цікавить? Чи це не на часі?
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09.02.2022 13:06 Ответить
З Рябчуком вже все зрозуміло. Він буде ізольований від суспільства і напевно назавжди.
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09.02.2022 13:32 Ответить
Через год два его отправят на твою родину в рашку, а нам вместо него выдадут очередного таксиста.
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09.02.2022 13:42 Ответить
Там своїх упирів вистачає.
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09.02.2022 13:44 Ответить
А куди він дінеться?
А от систему потрібно міняти, щоб таких Рябчуків не було.
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09.02.2022 13:34 Ответить
отож бо.. в мене таке враження що деякі наші проросійські групи ведуть справу до нагородження вбивці та присвоєння йому звання "мученік та святой рпц"!!!
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09.02.2022 13:44 Ответить
ДБР який відбирав Монастирський буде копати під нього? Яка зрада!
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09.02.2022 13:08 Ответить
Чаус дає інтерв'ю - зелебікі шукають рейтинг
https://youtube.com/watch?v=q6oagmT7AMw
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09.02.2022 13:10 Ответить
Хорошее интервью.
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09.02.2022 13:29 Ответить
"ДБР надасть правову оцінку" - оксиморон
Де ДБР і де право
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09.02.2022 13:14 Ответить
Расследуйте преступления Зе и его шоблы......
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09.02.2022 13:29 Ответить
а с рябчуком что делать.. аристарх.. может наградить его. медалью.. за отвагу.. или орденом.. шоколадним..
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09.02.2022 13:47 Ответить
Красиво и умно написано.Да вот только не пойму как полицейская система будет расследовать проишествие в своей-же системе?Ведь НацГвардия и есть одним из ментовских подразделений и на адекватное расследование проишествия даже нету надежды.
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09.02.2022 13:39 Ответить
Классно этому ДБР. Все вокруг тридварасы, а у тебя бабла куча и ты д'Артаньян.
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09.02.2022 13:40 Ответить
Как всегда будет наказание невиновных и награждение непричастных.
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09.02.2022 13:44 Ответить
"Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре Источник: "

Нагадую, що 27.01.2022 Цензор.НЕТ в новинах виклав відео із зброярки караульного приміщення на якому зафіксовані перші постріли по зміні караулу о 04:29 27.01.2022
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09.02.2022 18:11 Ответить
Вимальовується, що у цій частині ВВ (ніякі вони не НГ) такі самі порядки, як у ВВ совка.
Коли командирам вигідний неуставняк, бо роботи менше.
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10.02.2022 13:20 Ответить
 
 