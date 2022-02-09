Стрельба на "Южмаше": ГБР даст правовую оценку действиям руководства воинской части

Государственное бюро расследований даст правовую оценку действиям руководства воинской части, где произошла трагедия с расстрелом военнослужащих.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, Сухачев подчеркнул, что отдельно от расследования производства по расстрелу гвардейцев на Южном машиностроительном заводе в Днепре изучается вопрос о возможных фактах неуставных взаимоотношений между военнослужащими и принятии руководством воинской части соответствующих мер по их прекращению и надлежащему реагированию.

Наряду с этим, по словам Сухачева, следователями ГБР изучаются вопросы системных причин и условий проявлений преступности в Национальной гвардии для принятия комплексных мер к их устранению.

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Так, следователями Главного следственного управления ГБР в день трагедии начато досудебное расследование по факту возможного небрежного отношения к военной службе руководством Главного управления Национальной гвардии Украины в организации охраны важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти (ч. 3 ст.425 УКУ).

Также сообщается, что расследование указанного уголовного производства с самого начала находится на контроле у ​​руководства Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Кроме того, отмечается, что досудебное расследование будет завершено в кратчайшие сроки, о ходе и результатах которого ГБР обещает постоянно информировать.

Также Сухачев рассказал, что следователями ГБР на сегодняшний день осуществляется досудебное расследование в 34 уголовных производствах, в которых проверятся информация о противоправных действиях со стороны командиров Нацгвардии.

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Это 3 уголовных производств по факту бездействия военной власти (ст. 426 УКУ); 11 – о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ст. 426-1 УКУ); 4 – о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ст. 406 УКУ) и 16 – о халатном отношении к военной службе (ст. 425 УКУ).

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. 28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, кот