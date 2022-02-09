Стрілянина на "Південмаші": ДБР надасть правову оцінку діям керівництва військової частини

Державне бюро розслідувань надасть правову оцінку діям керівництва військової частини, де сталася трагедія з розстрілом військовослужбовців.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, Сухачов наголосив, що окремо від розслідування провадження щодо розстрілу найгвардійців на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі вивчається питання щодо можливих фактів нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями та вжиття керівництвом військової частини відповідних заходів щодо їх припинення та належного реагування.

Поряд з цим, за словами Сухачова, слідчими ДБР вивчається питання щодо системних причин та умов проявів злочинності у Національній гвардії для вжиття комплексних заходів до їх усунення.

Так, слідчими Головного слідчого управління ДБР у день трагедії розпочато досудове розслідування за фактом можливого недбалого ставлення до військової служби керівництвом Головного управління Національної гвардії України під час організації охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади (ч. 3 ст. 425 ККУ).

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Також повідомляється, що розслідування вказаного кримінального провадження з самого його початку знаходиться на контролі у керівництва Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Крім того, зазначається, що досудове розслідування буде завершено у найкоротші строки, про хід і результати якого ДБР обіцяє постійно інформувати.

Також Сухачов розповів, що слідчими ДБР на сьогодні здійснюється досудове розслідування у 34 кримінальних провадженнях, у яких перевіряться інформація щодо протиправних діянь з боку командирів Нацгвардії.

Це 3 кримінальних проваджень за фактом бездіяльності військової влади (ст. 426 ККУ); 11 – щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1 ККУ); 4 – щодо порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ст. 406 ККУ) та 16 – про недбале ставлення до військової служби (ст. 425 ККУ).

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.