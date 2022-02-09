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Новини
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Стрілянина на "Південмаші": ДБР надасть правову оцінку діям керівництва військової частини

Стрілянина на

Державне бюро розслідувань надасть правову оцінку діям керівництва військової частини, де сталася трагедія з розстрілом військовослужбовців.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, Сухачов наголосив, що окремо від розслідування провадження щодо розстрілу найгвардійців на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі вивчається питання щодо можливих фактів нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями та вжиття керівництвом військової частини відповідних заходів щодо їх припинення та належного реагування.

Поряд з цим, за словами Сухачова, слідчими ДБР вивчається питання щодо системних причин та умов проявів злочинності у Національній гвардії для вжиття комплексних заходів до їх усунення.

Так, слідчими Головного слідчого управління ДБР у день трагедії розпочато досудове розслідування за фактом можливого недбалого ставлення до військової служби керівництвом Головного управління Національної гвардії України під час організації охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади (ч. 3 ст. 425 ККУ).

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Також повідомляється, що розслідування вказаного кримінального провадження з самого його початку знаходиться на контролі у керівництва Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Крім того, зазначається, що досудове розслідування буде завершено у найкоротші строки, про хід і результати якого ДБР обіцяє постійно інформувати.

Також Сухачов розповів, що слідчими ДБР на сьогодні здійснюється досудове розслідування у 34 кримінальних провадженнях, у яких перевіряться інформація щодо протиправних діянь з боку командирів Нацгвардії.

Це 3 кримінальних проваджень за фактом бездіяльності військової влади (ст. 426 ККУ); 11 – щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1 ККУ); 4 – щодо порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ст. 406 ККУ) та 16 – про недбале ставлення до військової служби (ст. 425 ККУ).

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Автор: 

Дніпро (3320) стрілянина (1798) Національна гвардія (1590) Рябчук (33) ДБР (3589) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+2
Правова оцінка діям Рябчука вже нікого не цікавить? Чи це не на часі?
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09.02.2022 13:06 Відповісти
+2
"ДБР надасть правову оцінку" - оксиморон
Де ДБР і де право
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09.02.2022 13:14 Відповісти
+2
Расследуйте преступления Зе и его шоблы......
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09.02.2022 13:29 Відповісти
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Правова оцінка діям Рябчука вже нікого не цікавить? Чи це не на часі?
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09.02.2022 13:06 Відповісти
З Рябчуком вже все зрозуміло. Він буде ізольований від суспільства і напевно назавжди.
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09.02.2022 13:32 Відповісти
Через год два его отправят на твою родину в рашку, а нам вместо него выдадут очередного таксиста.
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09.02.2022 13:42 Відповісти
Там своїх упирів вистачає.
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09.02.2022 13:44 Відповісти
А куди він дінеться?
А от систему потрібно міняти, щоб таких Рябчуків не було.
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09.02.2022 13:34 Відповісти
отож бо.. в мене таке враження що деякі наші проросійські групи ведуть справу до нагородження вбивці та присвоєння йому звання "мученік та святой рпц"!!!
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09.02.2022 13:44 Відповісти
ДБР який відбирав Монастирський буде копати під нього? Яка зрада!
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09.02.2022 13:08 Відповісти
Чаус дає інтерв'ю - зелебікі шукають рейтинг
https://youtube.com/watch?v=q6oagmT7AMw
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09.02.2022 13:10 Відповісти
Хорошее интервью.
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09.02.2022 13:29 Відповісти
"ДБР надасть правову оцінку" - оксиморон
Де ДБР і де право
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09.02.2022 13:14 Відповісти
Расследуйте преступления Зе и его шоблы......
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09.02.2022 13:29 Відповісти
а с рябчуком что делать.. аристарх.. может наградить его. медалью.. за отвагу.. или орденом.. шоколадним..
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09.02.2022 13:47 Відповісти
Красиво и умно написано.Да вот только не пойму как полицейская система будет расследовать проишествие в своей-же системе?Ведь НацГвардия и есть одним из ментовских подразделений и на адекватное расследование проишествия даже нету надежды.
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09.02.2022 13:39 Відповісти
Классно этому ДБР. Все вокруг тридварасы, а у тебя бабла куча и ты д'Артаньян.
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09.02.2022 13:40 Відповісти
Как всегда будет наказание невиновных и награждение непричастных.
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09.02.2022 13:44 Відповісти
"Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре Источник: "

Нагадую, що 27.01.2022 Цензор.НЕТ в новинах виклав відео із зброярки караульного приміщення на якому зафіксовані перші постріли по зміні караулу о 04:29 27.01.2022
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09.02.2022 18:11 Відповісти
Вимальовується, що у цій частині ВВ (ніякі вони не НГ) такі самі порядки, як у ВВ совка.
Коли командирам вигідний неуставняк, бо роботи менше.
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10.02.2022 13:20 Відповісти
 
 