Новости
13 528 80

Нацгвардеец Рябчук, устроивший стрельбу на Южмаше, отказался от всех показаний, - ГБР

Сегодня, 4 февраля, боец ​​Нацгвардии Артемий Рябчук, подозреваемый по делу о расстреле военнослужащих в Днепре, отказался от всех показаний, которые ранее давал правоохранителям.

Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, есть соответствующее заявление", - отметили в Бюро.

В ГБР подчеркнули, что заявление Рябчука никак не влияет на тот массив собранной доказательной базы, которой владеет следствие: "Поэтому досудебное расследование продолжается и будем ждать результатов".

В то же время, Telegram-каналы публикуют заявление Рябчука. В нем он отказывается от всех своих показаний

Нацгвардеец Рябчук, устроивший стрельбу на Южмаше, отказался от всех показаний, - ГБР 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также читайте: Просим расследовать ситуацию в воинской части, - адвокат нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу на Южмаше

Днепр (4499) стрельба (3305) Национальная гвардия (2232) ГБР (3210)
Топ комментарии
+17
Це вже вплив адвокатів.
Чому не сказати правду, як воно є , покаятись у злочині, допомогти розкрити всі деталі його, відповісти за свій вчинок?
Ні, будуть викручуватись як вужі на сковороді, а таки правди не скажуть і не визнають своєї вини.
І так в Україні кожен другий чинить.
Нажаль.
04.02.2022 12:24 Ответить
+12
Чому ДБР жодного разу не оприлюднило причини розстрілу, які назвав Рябчук?
04.02.2022 12:25 Ответить
+11
Брехня. Антоненку, Кузьменко, Дугарь вони в перший же день пришили "націоналістичні мотиви" у вбивстві Шеремета.
04.02.2022 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
проснулся... не хочет пожизненное...
04.02.2022 12:22 Ответить
Получит в любом случае...
04.02.2022 13:02 Ответить
наоборот... не будет рассказывать всю правду и скоро выйдет на свободу..
там отставкой и тюрьмой грозит много кому с руководства МВД, Нац.Гвардии и не только..
сделка со следствием в пользу властей...ну и подозреваемому неплохо будет.....
04.02.2022 13:07 Ответить
Это мусарня, со всеми вытекающими. Кстати там это не первый случай. Года два назад обрезанный гражданский воровал цветет. Его застукали ВВ ( по старинке называю) . Обрезанный стрелял в животы с револьвера, ранил двоих. В Киеве все замяли. Его сынуля там же ( южмаше) был в охране.
04.02.2022 13:20 Ответить
Це вже вплив адвокатів.
Чому не сказати правду, як воно є , покаятись у злочині, допомогти розкрити всі деталі його, відповісти за свій вчинок?
Ні, будуть викручуватись як вужі на сковороді, а таки правди не скажуть і не визнають своєї вини.
І так в Україні кожен другий чинить.
Нажаль.
04.02.2022 12:24 Ответить
Може тому, що з ним "пагаварiлi" що не треба топити всiх його командирiв?
Тепер вiн "пiде" на зона сам, без "причепу".
04.02.2022 12:27 Ответить
Да да..пж ему- 100 процентов..и думать за судьбу командиров ему хочется в последнюю очередь
04.02.2022 12:35 Ответить
Ви що, ідеаліст? Нiколи зi слiдаками справ не мали?
Якшо слiдака "зацiкавити", то вiн отримає будь яку згоду чи вiдмову.
Мотивуючи наприклад тим, що звинуваченний отримає менший строк. Чи родичи отримають компенсацiю. Тoщо.
04.02.2022 12:50 Ответить
Следаков я в своей жизни видел достаточно)) и не только видел..пж- без всяких вариантов..и скорее всего, показания он будет давать уже в суде, под светом софитов, так сказать..это, кстати, очень осложняет работу следакам( хз, что он там в суде начнет говорить)).
04.02.2022 13:39 Ответить
"Ослажняєт" це чим?
Тим, що тепер не треба проводити допити всiх, на кого той стрєлок вказав?
Й доказувати що вiн дiяв наприклад через знущання над ним?
Й доводити, що сидiти повен звинувачений, а також командир взводу, роти, тощо?

Навпаки, тепер дiло стане "тоньше" й простiше.
Зi звинуваченого зроблять якогось психа, чи секстанта, чи наркомана ш впаяють йому по повнiй.
Чи на дурку вiдправлять. (ось i пiдстава вiдмовитись вiд показать)
04.02.2022 14:05 Ответить
А мій службовий опит відразу дав сумнівам, що над ним знущалися у підрозділу. Випадки помсти у караулах бували у СА, але це непритаманно підрозділам, яки ПОСТІЙНО несуть вартову службу. Це скоріш було там, де підрозділ заступав на варту періодично, згідно графіку нарядів.
Ось прикордонники майже завжди з озброєням, в них навіть зброя не закривається у окремій кімнаті. Але я не пом'ятаю подібних випадків у прикордоників СРСР або незалежної України.

Дуже професійно він вбивав, а прослужив у НГ всього декілька місяців, де цьому навчитися просто не встиг би. Питання, а ДЕ він цьому навчався і не теоретично, а практично?

Це була навмисна операція Кремля? Цілком можливо. Якщо так, то тоді його поведінка вписується у загальну картину.
04.02.2022 14:16 Ответить
Верно, в ПВ дедовщины не было и нет. Не до этого там
04.02.2022 16:27 Ответить
Назад дороги немає. Йому торба.
04.02.2022 14:15 Ответить
Теперь ему стоит подумать и своей жизни,как низшему звену.
показать весь комментарий
Це вже вплив адвокатів.
Кстати, по таким делам ОТ 10$ тысяч гонорар начинается. Это чтоб адвокат только выслушал вас.
Конечно у адвоката должно быть ИМЯ.
У семьи денег много? Или по фейсбуку уже клич кинули?
04.02.2022 13:40 Ответить
Вник. Фейсбук. Вся Одесса очень велика собирала
04.02.2022 13:48 Ответить
Чому ДБР жодного разу не оприлюднило причини розстрілу, які назвав Рябчук?
04.02.2022 12:25 Ответить
ДБР ПРОВОДИТ ДОСУДОВОЕ СЛЕДСТВИЕ И ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАКРЫТА....ЕСЛИ ОЗВУЧАТ ХОТЬ ЧТО ТО ТО ВСЕ РЯБЧУКУ ИЗВИНЕНИЯ И СВОБОДЕН....
04.02.2022 12:29 Ответить
Брехня. Антоненку, Кузьменко, Дугарь вони в перший же день пришили "націоналістичні мотиви" у вбивстві Шеремета.
04.02.2022 12:31 Ответить
Ну на дбр надежды вообще нет,они Трухина то несмогли определить был он за рулём или нет.
04.02.2022 12:33 Ответить
Франкинштейн патрошенка якийсь, приймають команду фас в основному лише по політичних замовленнях, заяви про злочини від усіх третіх осіб ігнорують, результати їхньої діяльності і користь суспільству - нулью Краще їх перейменувати у охраніків охвісу презента
04.02.2022 13:45 Ответить
чому среди нас есть такие как ты? ну вот почему? Пойди пройдись по камерам смертников, там 99% "жертв" сидит, ВСЕ ЖЕРТВЫ поголовно и сидят просто так, наслушаешься историй на 10 фильмов!!!
04.02.2022 12:53 Ответить
Що це було?
Я не призначила жертв.
Ви знаете причину розстрілу кількох людей?
04.02.2022 12:57 Ответить
какая нафиг разница какая там причина?? Причина какой бы она не была это другое расследование и другое дело, где если есть состав преступления - виновные понесут своё заслуженное наказание. А конкретно здесь расследуется дело живодера и твари которая хладнокровно убила людей, детей и женщин и никакого оправдания его действия нет! Хватит уже этот бред лепить, лепи иди пельмени на кухню!!!
04.02.2022 13:30 Ответить
Ну ви, я бачу, спєц.
Поясніть, чому Антоненку, Кузьменко, Дугарь зелені прокурори в перший же день пришили і публічно заявили "націоналістичні мотиви" у вбивстві Шеремета.
04.02.2022 13:36 Ответить
включи голову и подумай, я не нанимался тебе разжевывать очевидное.
04.02.2022 13:39 Ответить
То іди гуляй, не я тебе потурбувала.
04.02.2022 13:41 Ответить
А почему Трухина прикрывали пол года?
04.02.2022 13:44 Ответить
Тому що Трухін з найближчого кола преЗедента.
А тут що?
04.02.2022 13:58 Ответить
Система одна и таже. Лица разные.
04.02.2022 14:44 Ответить
Причини ще необхідно встановити. Можливо ці причини і є, однак розтріл цивільної робить їх не цікавими.
04.02.2022 14:17 Ответить
отказался признал опять отмазка только хуже будет можно сказать что если пожизненное было на 90 к 10% то сейчас 120%... без права на помилование и так далее..
04.02.2022 12:30 Ответить
Терпила як і більшість з теперішньої нації!
Швидко його "опрацювали"....
04.02.2022 17:48 Ответить
И теперь он будет настаивать, что видео смонтировано и его там вообще не было. И трупы подброшены в оружейную комнату неизвестными лицами. Пусть мальчик побалуется, а адвокаты попытаются.... Один гражданин по фамилии Харьковский уже эту тактику испробовал. Быстро она себя исчерпала.
04.02.2022 12:40 Ответить
Смельчак против безоружных отвечать ссытся

04.02.2022 12:42 Ответить
Пригрозили наверное. Проблемами в камере или что у родственников проблемы будут. Сраный совок. Наверняка командиры имеют бабло с солдатиков.
04.02.2022 12:50 Ответить
уйди в лес и не возвращайся
04.02.2022 12:54 Ответить
мда. раньше было "В сад. Все в сад." (с) Трое в лодке
теперь новый мэм.
04.02.2022 12:57 Ответить
Да-да обобрали бедных солдатиков! Гундосик тоже от армии бегает,боится что его командиры обберут до последней нитки.
04.02.2022 13:08 Ответить
нипоняв. а при чём тут ГБР?
04.02.2022 12:54 Ответить
Судя по подписи, у парня мания величия, что-то с психикой у него не то.
04.02.2022 13:01 Ответить
это было понятно и без подписи.
04.02.2022 13:42 Ответить
Просто дополнительное подтверждение
04.02.2022 16:30 Ответить
Не факт. Ой не факт.
По фото лица конечно делать психологический портрет дело неблагодарное.
Но вот КАК он хладнокровно действовал, посмотрите на форму его губ - это скорее сангвиник, чем холерик.
А подпись кто-то мог в молодости помочь составить, если этот кто-то имел склонность к рисованию.
04.02.2022 14:23 Ответить
В работу включился адвокат, возможно это и правильно. Теперь суть не повесить всё на одного Рябчука, а ещё выяснить все причины и мотивы и довести кто его довёл до этого поступка и по чьей халатности.
04.02.2022 13:01 Ответить
все верно - первопричина важна... но 5 смертей ...по любому, их не на кого больше "повесить"...
и разделяя причины и последствия, все равно делать выводы необходимо и командирам и психологам и военнослужащим и нам... прохожим.. но 5 жизней - на его совести или мести...
04.02.2022 13:09 Ответить
Армия отражение общества. Вы считаете что вакханалия и беспредел на гражданке исчезает за порогом военкомата?
Тем более в мусорских войсках!
04.02.2022 13:13 Ответить
как Вы умудряетесь читать между строк то чего там нет?
(хотя с первым предложением я согласен на все 100500++)
я отвечал на коммент... и последние 8 моих слов - это весь смысл сказанного мною!
04.02.2022 13:22 Ответить
Слишком разные убитые и раненные. Не похоже на месть. А если бы слетел с катушек, то оказал бы сопротивление при задержании, а не сам попросил девушку позвонить в полицию...

Сначала двинулся в сторону ДНР, а не в сторону Одесы...

И где он до НГ прошел СПЕЦИАЛЬНУЮ подготовку по ближнему бою, психологическую подготовку, чтобы ХЛАДНОКРОВНО убивать и добивать раненных, перезаряжал ЛЕВОЙ рукой, чему НЕ УЧАТ в НГ...

Мутная история, очень мутная, которую похоже кто-то пытается еще и использовать (раз случилась) против руководства Национальной Гвардии.
04.02.2022 14:28 Ответить
до того как он попросил девушку позвонить и после того, как его привезли на это место прошло 2 часа (!!!)...
и нет ответа отомстил ли он тем, кто его зобижал (ибо навряд ли девушка оператор была виновна, уже не говоря о молодой женщине - вахтере (убитой в лицо!!! а не просто в голову)
вообще нет его пояснений и объяснений своего поведения...причины или толчка к этому...
мутная история... но 5 тел и 5 раненных не должны дать ее замутить и дальше...
04.02.2022 14:45 Ответить
Как солдат обворует товарищей, бросается в бега, а поймают ,начинает верещать про злых командиров.
Я таких насмотрелся.
04.02.2022 13:10 Ответить
Похоже ему ДО задержания кто-то посоветовал именно такую тактику поведения.

Да и для ток-шоу нашли девушку, которая ранее служила в том полку. То, что она говорила, теоретически возможно, но вот КАК она выступала, что и как говорила, вот это натолкнуло меня на недоверие к её рассказу.
04.02.2022 14:31 Ответить
Дурна голова довела його до цього. Не треба було добивати поранених і стріляти у цивільну і тоді можливо суд врахуав ьи причини. А так до камери Онопрієнка чекати з ним зустрічи.
04.02.2022 14:20 Ответить
А може він від когось отримав саме такий наказ?
А як що він прийняв участь у провокації проти морально-политичного стану НГ, щоб прибрали бойового генерала?
А десь він був ДО затримання. Міг с кемось зустричатися, чи з кім-то розмовляти по мобільному, який був у схованці, а після отримання інструкцій знищений... Йому могли сказати - скоро наступ і тебе звільнить кацапська армія...
04.02.2022 14:35 Ответить
Шо ти куриш?
04.02.2022 15:36 Ответить
Я не палю нічого вже десь 20 років, а що КУРИТЕ ви? Напевно те, що вам видають у ФСБ?
04.02.2022 17:12 Ответить
Добре, запитаю по іншому: "Що ти нюхаєш?"
04.02.2022 18:31 Ответить
Десь перед війною дивився "Ментовскіе войни" ті що в підербурзі з Устюговим в головній ролі. Там був епізод "Другая рєка" ніби. В сюжеті було, що розробку ще кагебе якийсь препарат психотропний злочинці підсипали жертвам і ті робили собі харакірі, або мочили по телефонному дзвінку куратора.Так що не все так однозначно.
04.02.2022 18:51 Ответить
Ага, а міністри Кравченко та Кірпа ДВІЧИ стріляли собі в голову.

Викидували їх з окон їх квартир, як Чечетова в нас. Не самі вони це робили, бо в людини самий сильний інстинкт не сексуальний, як написав єврей Фрейд, а інстинкт виживання.
04.02.2022 19:23 Ответить
Шановний Курвиметр! Що це ви на мене накинулись з тими ригівськими жмурами. Я вам навів можливі різні версії впливу на того ж Рябчука, в тому числі і психотропна хімія кагебе-ефесбе. У відповідь ви мені наводите як зажмурились чечоткін і кирпа. Щось не бачу зв"язку між моєю і вашою писаниною.
04.02.2022 20:13 Ответить
Я накинувся?
Я висловив свою думку про ту версію, що ви написали. Є багато людей на яких гипноз не впливає, тому КДБ не стало би ставити все на "русский авось". Вони людей травят полонієм, або Новичком, як що немає можливості вбити на місці.
04.02.2022 23:15 Ответить
А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?? ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ И ПОТОМ ЗАБРАТЬ?
04.02.2022 13:11 Ответить
Где вся эта ********, кукарекающая как бедного мальчика унижали и какой он справедливый?! Ну, чё, ЗЕбилы, как оно там, норм?!
04.02.2022 13:18 Ответить
.... помовч .. за НЕзацікавленого виглядатимеш .. там на вАшій БАНДІ клейма НІКУДИ ...
04.02.2022 13:26 Ответить
ЗЕбизяна, ты вменяемая?! Какой моей бадне? Ты *********** уже? Этот выродок скакл аки конь и в голову добивал, пристрелив женщину на вахте! Или ты на столько тупое, что не соображаешь, что эта падаль теперь поняла, что светит ей пожизненное, и заднюю включило?! Откуда вы такие лезете?!
04.02.2022 13:30 Ответить
..... .. ...
04.02.2022 13:33 Ответить
"Как ранее сообщал 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода,

Дужі цікаво! Це ж що, журналісти допомагають фальсифікувати обставини злочину? Згідно одного з перших повідомлень Цензора.НЕТ, перші постріли Рябчука були здійснені в 04:29 в зброярні караульного приміщення по військовослужбовцях зміни караулу, які готувалися заступити на пост.
Це очевидне намагання приховати невчасну зміну караулу.
По іншому розцінювати ці ігри зі зміною часу здійснення злочину - неможливо.
04.02.2022 13:29 Ответить
Незважаючи на причини розстрілу людей і їх поранення,цей нелюд заслуговує на смерть ТОму потрібно залишити в камері кріпкі шнурки від ботінок,щоб зашнуровати собі шию. І соплі тут недоречні.
04.02.2022 13:34 Ответить
Сто процентов, надавило следствие. чтобы отмазать упырей у власти, чтобы они не сели. Которые и организовали весь этот беспредел-концлагерь. Мне кажется, что пойдет Рябчук у них на поводу, что не пойдет, его все равно ментовская власть уберет.

Власть выгораживает себя. чтобы не потянуть верхушку этой охранки Южмаша.

Не завидую Рябчуку. нет честного расследования. Запугали.
04.02.2022 13:43 Ответить
Хватит нести херню. Уволился боевой генерал - Начальник НГ. ТАК не прикрывают руководство всего навсего полка охраны стратегического объекта.
04.02.2022 14:38 Ответить
Думаю будет договорняк...Я этот процесс сделал бы открытым,чтобы повылазило много дерьма. Заодно почистил бы командный состав.
04.02.2022 13:50 Ответить
надо отпускать..., раз говорит, что не он, значит не он...
04.02.2022 13:50 Ответить
Подпись интересная. Чувак с амбициями
04.02.2022 13:52 Ответить
Мог помогать в юности приятель, который увлекается рисованием. Мне собственно точно так же помогали, потому как первая была ну очень простой и некрасивой.
04.02.2022 14:39 Ответить
эта так называемая нац гвардия,аналог советских внутренних войск,
бардак корупция разгиндляйство дедовщина и все худшее,что можно
собрать в той сраной нацгвардии. ПОЗОРИШЕ!
04.02.2022 13:56 Ответить
Єдак генерала можно возвращать уже в стойло и выплачивать компенсацию
04.02.2022 17:50 Ответить
Эта ужасающая история постепенно складывается в сомнительный пазл: спланированное убийство - громкие заявления новых персонажей - подрыв репутации НГУ - массовая огласка в поддержку убийцы - требование признать потерпевшим. Один вопрос остаётся без ответа - кто за этим стоит? Кому выгодно было провернуть всё это?
07.02.2022 11:53 Ответить
 
 