Нацгвардеец Рябчук, устроивший стрельбу на Южмаше, отказался от всех показаний, - ГБР

Сегодня, 4 февраля, боец ​​Нацгвардии Артемий Рябчук, подозреваемый по делу о расстреле военнослужащих в Днепре, отказался от всех показаний, которые ранее давал правоохранителям.

Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, есть соответствующее заявление", - отметили в Бюро.

В ГБР подчеркнули, что заявление Рябчука никак не влияет на тот массив собранной доказательной базы, которой владеет следствие: "Поэтому досудебное расследование продолжается и будем ждать результатов".

В то же время, Telegram-каналы публикуют заявление Рябчука. В нем он отказывается от всех своих показаний

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

