Просим расследовать ситуацию в воинской части, - адвокат нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу на Южмаше

Адвокат нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в убийстве пятерых человек на территории завода "Южмаш" в Днепре, требует расследовать ситуацию в воинской части своего подзащитного и признать его потерпевшим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Игорь Степанов сказал в комментарии "Радио Свобода".

Он сообщил, что подал заявления в Государственное бюро расследований и военную прокуратуру, где требует открыть уголовное производство по четырем статьям УК:

ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности);

ст. 418 (нарушение уставных правил караульной службы или патрулирование);

ст. 425 (небрежное отношение к военной службе);

ст. 426 (бездействие военной власти).

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Признан ли сейчас Рябчук потерпевшим, Степанов не знает. Он также сообщил, что у нацгвардейца уже другой защитник.

На фоне ситуации с Рябчуком министр внутренних дел Денис Монастырский 3 февраля заявил, что МВД жестко реагирует на случаи грубых внеуставных отношений, но военнослужащие должны сообщать о них.

В МВД призвали нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию по номеру 15-36. На эту линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если они имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей, требуют поддержки или разъяснения по вопросам их службы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, но динамика – положительная.