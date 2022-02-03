Просим расследовать ситуацию в воинской части, - адвокат нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу на Южмаше
Адвокат нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в убийстве пятерых человек на территории завода "Южмаш" в Днепре, требует расследовать ситуацию в воинской части своего подзащитного и признать его потерпевшим.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Игорь Степанов сказал в комментарии "Радио Свобода".
Он сообщил, что подал заявления в Государственное бюро расследований и военную прокуратуру, где требует открыть уголовное производство по четырем статьям УК:
- ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности);
- ст. 418 (нарушение уставных правил караульной службы или патрулирование);
- ст. 425 (небрежное отношение к военной службе);
- ст. 426 (бездействие военной власти).
Признан ли сейчас Рябчук потерпевшим, Степанов не знает. Он также сообщил, что у нацгвардейца уже другой защитник.
На фоне ситуации с Рябчуком министр внутренних дел Денис Монастырский 3 февраля заявил, что МВД жестко реагирует на случаи грубых внеуставных отношений, но военнослужащие должны сообщать о них.
В МВД призвали нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию по номеру 15-36. На эту линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если они имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей, требуют поддержки или разъяснения по вопросам их службы.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.
Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, но динамика – положительная.
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чини переводчик
Но, конечно, проще все свалить на ведомственную принадлежность войск...
И как только появлялся солдаткий караул то обязательно какая то херня...кроме того каждую смену должен проверять офицер...а это тоже геморой, в ВОХР пришел проверять партейку в клабор збацали с начкаром, похавали накатили по 100, с личным составом пообщались, бабешку ******* начкар по жопе похлопал, отправил смену на посты...
А там где солдаты тока и жди шобы не случилась какая нибудь хрень...
********....Он это серьезно? Сколько ему бабосов заслали, кондому беспринципному?
Реформа, це не як нескінченний ремонт, реформа - це перетворення, за певний кінцевий період часу, але перетворення не обов'язково, безповоротне, після реформ можливі відкати, реванш і повернення до попереднього стану, яке часто називають деградацією.
Тут два варианта: или "реформаторы" неквалифицированные, либо вместо "реформы" были имитацией - ведь прыжки на месте это тоже вид движения!
Реформа - не революція, не докорінна зміна системи, тому відкат після реформ досить звичайне і розповсюджене явище.
Але це ніяк не може виправдати масове вбивство, так що пизиція адвоката мяко кажучи тупенька.
Ххх
А кем признать пятерьіх похороненьіх и пятерьіх в госпиталях адвокат не предлагает?