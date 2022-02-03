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Просим расследовать ситуацию в воинской части, - адвокат нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу на Южмаше

Просим расследовать ситуацию в воинской части, - адвокат нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу на Южмаше

Адвокат нацгвардейца Артемия Рябчука, подозреваемого в убийстве пятерых человек на территории завода "Южмаш" в Днепре, требует расследовать ситуацию в воинской части своего подзащитного и признать его потерпевшим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Игорь Степанов сказал в комментарии "Радио Свобода".

Он сообщил, что подал заявления в Государственное бюро расследований и военную прокуратуру, где требует открыть уголовное производство по четырем статьям УК:

  • ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности);
  • ст. 418 (нарушение уставных правил караульной службы или патрулирование);
  • ст. 425 (небрежное отношение к военной службе);
  • ст. 426 (бездействие военной власти).

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Признан ли сейчас Рябчук потерпевшим, Степанов не знает. Он также сообщил, что у нацгвардейца уже другой защитник.

На фоне ситуации с Рябчуком министр внутренних дел Денис Монастырский 3 февраля заявил, что МВД жестко реагирует на случаи грубых внеуставных отношений, но военнослужащие должны сообщать о них.

В МВД призвали нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию по номеру 15-36. На эту линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если они имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей, требуют поддержки или разъяснения по вопросам их службы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, но динамика – положительная.

Автор: 

стрельба (3270) Южмаш (58) Национальная гвардия (2169)


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Топ комментарии
+27
Ні чим не виправдовую дії Рябчука, но диму без вогня не буває. Відправляя дітей до лав збройних сил Я хочу щоб моя дитина навчилась захищати батьківщину а не "сторожом" на завод,в мене переконання як що б охорона була контрактною а не халява "срочники" такого по апріорі не могло бути....
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03.02.2022 21:53 Ответить
+18
Нацгвардія не армія, є у підпорядкуванні міністра МВС Дєніса М, якій заникав відео із злочином Трухіна. У тій частині знайшли ще порушення з підозрілими самогубствами. Минула реформа МВС вже забута, МВС зеленої шмарклі знов стала як мусора яника-захарченка і нью-захарченко Дєніс М чхати хотів на всіх українців, крім каламойшиних слуг.
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03.02.2022 22:14 Ответить
+16
Коли тебе призивають на срочну службу,в тебе не питають куди ти бажаєшь. А потім цих срочників кидають розгоняти лудей на площадях..
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03.02.2022 22:12 Ответить
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Тобто адвокати ? У нас є прокуратура , чи пані Венедіктова живе тільки Портновим ?
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03.02.2022 21:47 Ответить
Чим вони живуть? З найлегших це канабіс......
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03.02.2022 21:58 Ответить
А що як з'являться відлосіки з казарми ?
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03.02.2022 21:48 Ответить
А как это отменит что Рябчук больной маньяк?
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03.02.2022 21:52 Ответить
у нормальных людей - никак, а дебилы они до этого его оправдывали.
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03.02.2022 23:33 Ответить
Ні чим не виправдовую дії Рябчука, но диму без вогня не буває. Відправляя дітей до лав збройних сил Я хочу щоб моя дитина навчилась захищати батьківщину а не "сторожом" на завод,в мене переконання як що б охорона була контрактною а не халява "срочники" такого по апріорі не могло бути....
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03.02.2022 21:53 Ответить
Может для этого надо и идти в армию, а не в мусарские войска?
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03.02.2022 22:08 Ответить
Коли тебе призивають на срочну службу,в тебе не питають куди ти бажаєшь. А потім цих срочників кидають розгоняти лудей на площадях..
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03.02.2022 22:12 Ответить
людей
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03.02.2022 22:14 Ответить
строкову.
чини переводчик
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03.02.2022 22:18 Ответить
Згоден. Но в даному випадку як пережиток майбутнього все ж таки "срочник" 😬
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03.02.2022 22:22 Ответить
Термінова служба. Нема ні "срок", ні "строк"....
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03.02.2022 22:44 Ответить
Є. Строк це період часу, а термін це конкретна дата або година. Наприклад, строк служби один рік, а термін звільнення зі служби 30 травня. Якщо вже про слововжиток говорити
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04.02.2022 07:16 Ответить
Ви помиляетесь. Нема в українській мові "строк". Термін служби один рік. Дата звільнення 30 травня. Термін, це як раз період часу.
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04.02.2022 22:24 Ответить
Вместо срочки ты можешь подписать контракт с ЗСУ..у нас есть такие хлопцы..просто если им меньше 20, то они пишут еще и рапорт, что не против нахождения на первой линии..а если против, то находятся на второй..
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03.02.2022 22:23 Ответить
после десны
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03.02.2022 22:25 Ответить
Нет, в Десну могут оправить прям с части..да, заключают контракты, даже если нет КМБ и присяги..и в Десне они уже с зарплатой контрактника..это конечно треш, но такое есть..треш в том ,что бывают случаи отчисления с Десны и что делать с воином, у которого нет КБМ хз
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03.02.2022 22:29 Ответить
забавный юридический нонсенс. военнослужащий без присяги. я, конечно, не юрист, но мне это кажется неправильным.
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03.02.2022 22:40 Ответить
Конечно это не правильно..Как можно подписывать контракт с человеком, который не принял присягу???. Подписывают..присягу то в части принимают, а КМБ надо в учебке проходить..а с учебки могут отчислить и вернуть назад в часть..и вот есть такой себе контрактник без начальной подготовки..что с ним делать- хз
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04.02.2022 08:45 Ответить
Бред. Или у тебя нет гугла, чтоб почитать о том, сколько неуставняка и расстрелов в ВСУ происходит? Так что, проблема не в ведомственной принадлежности, а в самой системе службы. В том, что существует срочка, которая не должна существовать в стране, где нет уровня патриотизма и достатка как в Швейцарии и Израиле. Где отбор идет по принципу "лишь бы план по набору выполнить". Где не ведется работа со стороны офицеров и сержантов, направленная на контроль за подчиненными.
Но, конечно, проще все свалить на ведомственную принадлежность войск...
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04.02.2022 06:43 Ответить
Командиры баз и складов хранения боеприпасов любой ценой цеплялись за ВОХР...Те могли устроить в караулке пьянку, перетарать вохровок, а потом заступить на пост...но практически никогда не было ЧП....

И как только появлялся солдаткий караул то обязательно какая то херня...кроме того каждую смену должен проверять офицер...а это тоже геморой, в ВОХР пришел проверять партейку в клабор збацали с начкаром, похавали накатили по 100, с личным составом пообщались, бабешку ******* начкар по жопе похлопал, отправил смену на посты...
А там где солдаты тока и жди шобы не случилась какая нибудь хрень...
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03.02.2022 22:28 Ответить
Ти мабуть сам ніколи не служив у армії якщо таку х...йню пишеш))) твоя дитина, якщо хвора на голову як цей рябчук, перестріляє усіх як у караулі, так у окопі на передовій, твоїй психічно не стабільній дитині буде по...й кого розстрілювати, дівчина на прхідній доказ, або вона знущалася над тоєю дитиною яка хотіла боронити Україну коли усі її родичі живуть у расєї...?)))
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03.02.2022 22:30 Ответить
Здесь много таких чокнутых, которые защищают этого ублюдка
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04.02.2022 07:16 Ответить
Ему пожизненное, руководству лет по несколько и будет норм.
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03.02.2022 21:55 Ответить
Никто этого урода не оправдывает но в причине его действий надо разобраться основательно.
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03.02.2022 22:15 Ответить
Однозначно, там полный бардак и куча загадочных самоубийств которые толком никто не расследовал
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03.02.2022 23:12 Ответить
ну так разизбираются, не? а выродка на пожизненное.
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03.02.2022 23:35 Ответить
Там и не один такой выродок припрятан и начиная из киевских кабинетов.Поетому так и спешат завершить чем побыстрее дело этого урода чтоб меньше,,шапок полетело,,.
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04.02.2022 08:45 Ответить
Ахренеть. Это руководство надо посадить довично. Там не один убитый солдат за эти годы.
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04.02.2022 00:35 Ответить
Потерпілим він може бути в тих справах які відкриють проти командирів що стане помякшувальною обставиною в його справі.
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04.02.2022 08:12 Ответить
Адвокат нацгвардійця Артемія Рябчука, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох людей на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, вимагає розслідувати ситуацію у військовій частині свого підзахисного та визнати його потерпілим.
********....Он это серьезно? Сколько ему бабосов заслали, кондому беспринципному?
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03.02.2022 22:04 Ответить
Він своє отримає,но ніхто не забороняє відкрити окреме кримінальне провадження і він там буде потерпілим щоб в догонку за ним відправити на зону тих покидькив що довели до цього..
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03.02.2022 22:19 Ответить
Скоріше за все цей ублюдок підковзнеся та впаде із десяток разів на шило.Ще при затримані владі було вигідніше щоб його вбили при затриманні.
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03.02.2022 22:36 Ответить
Нацгвардія не армія, є у підпорядкуванні міністра МВС Дєніса М, якій заникав відео із злочином Трухіна. У тій частині знайшли ще порушення з підозрілими самогубствами. Минула реформа МВС вже забута, МВС зеленої шмарклі знов стала як мусора яника-захарченка і нью-захарченко Дєніс М чхати хотів на всіх українців, крім каламойшиних слуг.
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03.02.2022 22:14 Ответить
що ж это за "реформа", если на "глиняных ногах"?! На вашу логику "реформа" - это как ремонт в квартире, который нельзя закончить, а можно только остановить???
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04.02.2022 02:05 Ответить
Реформа МВС була проведена і закінчена, мусора януковича-захарченка були люстровані, але після зміни влади у 2019 році, старі злочинні мусорські кадри були повернути на посади в МВС. Типовий приклад, Татаров, якій за законом не має права працювати в адміністрації президента. Зелена шмаркля перейменувала адміністрацію президента в офіс президента і повернула Татарова керувати мусарньою, "аргументуючи", що працювати Татарову в офісі законом не заборонено.
Реформа, це не як нескінченний ремонт, реформа - це перетворення, за певний кінцевий період часу, але перетворення не обов'язково, безповоротне, після реформ можливі відкати, реванш і повернення до попереднього стану, яке часто називають деградацією.
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04.02.2022 23:17 Ответить
еще раз: что это за "реформа", если ее, "реформу", можно так быстро откатить "реваншем" до "попереднего стану".

Тут два варианта: или "реформаторы" неквалифицированные, либо вместо "реформы" были имитацией - ведь прыжки на месте это тоже вид движения!
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04.02.2022 23:28 Ответить
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D0%E5%F4%EE%F0%EC%E0 Реформа (фр., від лат., перетворюю, поліпшую): 1. Перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої структури. 2. Політичне перетворення, що здійснюється без порушення основ існуючого ладу.

Реформа - не революція, не докорінна зміна системи, тому відкат після реформ досить звичайне і розповсюджене явище.
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04.02.2022 23:49 Ответить
понятно...Можно вечно смотреть как горит огонь, течет вода, и что-то реформируется...
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05.02.2022 13:00 Ответить
Пять человек зверски убил и после этого он еще и потерпевший!? Если так будет продолжаться, то из этой страны скоро все нормальные люди уедут.
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03.02.2022 22:32 Ответить
Його родичи зато і виїхали до расєї коли побачили яке воно дурне))) але нацгвардія України зацікавилася москальським дебілом)))
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03.02.2022 22:41 Ответить
Глядя на сегодняшюю армию, мне хочется рыдать и плакать.
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03.02.2022 22:33 Ответить
А у радянській тобі чого хотілося...?))) звісно якщо ти її бачив не лише по тв...)))
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03.02.2022 22:39 Ответить
У него уже новые адвокаты и он отказался от ранее данных показаний, ждем продолжение.
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03.02.2022 22:59 Ответить
За то что замочил виновных в не уставных отношениях - наградить! За смерть не винных - наказать!
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03.02.2022 23:02 Ответить
а свинорусых даунов - забанить.
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03.02.2022 23:45 Ответить
Всі версії щодо визнання вбивці жертвою і, відтак, виправдання йог дій, нівелюються пострілом в голову дівчині на прохідній яка не мала жодного стосунку до того що відбувалося в казармі, на посту, в караулці, в голові Рябчука і т.п..
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03.02.2022 23:31 Ответить
а набрал БК он зачем? наверное тоже отстреливаться на улице от тех, кто бы стал на его пути тем самым ущемляя бедненького... Чудом никого не убил по дороге... Многие написанного Вами не понимают и не поймут, нечем, у них он бедненькая жертва.
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03.02.2022 23:47 Ответить
А он и не убил никого по дороге. Он просто не знал. будут его расстреливать эти так называемые "господа офицеры". Рябчук защищал свою жизнь от убийства. Не известно как вы бы действовали в подобной ситуации.
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04.02.2022 00:33 Ответить
уйди в закат!
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04.02.2022 12:36 Ответить
По совєцькій армії особисто знаю різні форми реагування на неуставняк: самооборона, незважаючи на побиття; намагання переведення в іншу частину або підрозділ; скарги "особісту"; членоушкодження; втеча з в/ч на пару днів; дезертирство; рубання "діда" сокирою; самостріл у караулі; кидання гранати в кубрик; переховування на території поза межами бази дислокації частини; втеча до моджахедів; "гальмування" при виконанні завдань "дембелів". Командирам або замполітам не скаржилися - без толку. До того ж, офіцерів цілком влаштовував неуставняк - менше роботи.
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04.02.2022 12:42 Ответить
Це звичайно дуже потрібно зробити.
Але це ніяк не може виправдати масове вбивство, так що пизиція адвоката мяко кажучи тупенька.
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03.02.2022 23:59 Ответить
Якби не було дідовщини, то не було б і стрілянини!
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04.02.2022 00:08 Ответить
Дай роботягам зброю і те ж саме відбуватиметься на будь якому заводі. Саме звідтіля, з ПТУ та з ГОМів (городских общежітій пролєтаріата) це явище прийшло в совєцьку армію. Сьогодні "дідівщина" якщо і є то в дуже легкій формі. Просто зникла її база. Натомість зявились корупція, рекет та здирництво.
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04.02.2022 00:23 Ответить
Почему не судят начальство части, а Рябчука? У него не было возможности просто уйти. Его бы убили и все списали на него. Мы бы до сих пор не знали об убийствах и издевательствах в этой части. Вина лежит полностью на руководстве.
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04.02.2022 00:30 Ответить
ВО ВСЕХ НАЦГВАРДЕЙСКИХ ЧАСТЯХ И ОХРАНКАХ !!!
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04.02.2022 02:07 Ответить
Адвокат нацгвардійця Артемія Рябчука, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох людей на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, вимагає розслідувати ситуацію у військовій частині свого підзахисного та визнати його потерпілим. Джерело:
Ххх
А кем признать пятерьіх похороненьіх и пятерьіх в госпиталях адвокат не предлагает?
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04.02.2022 03:51 Ответить
А кто будет расследовать? Те, кто расследовал дело по убийству Шеремета, те, кто расследует покушение на шофера шифера, те, кому носом ткнули в "из лесу вышедшего" Трухина?
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04.02.2022 06:49 Ответить
 
 