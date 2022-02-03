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Просимо розслідувати ситуацію у військовій частині, - адвокат нацгвардійця Рябчука, що влаштував стрілянину на Південмаші

Просимо розслідувати ситуацію у військовій частині, - адвокат нацгвардійця Рябчука, що влаштував стрілянину на Південмаші

Адвокат нацгвардійця Артемія Рябчука, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох людей на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, вимагає розслідувати ситуацію у військовій частині свого підзахисного та визнати його потерпілим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це адвокат Ігор Степанов сказав у коментарі "Радіо Свобода".

Він повідомив, що подав заяви до Державного бюро розслідувань та військової прокуратури, де вимагає відкрити кримінальне провадження за чотирма статтями ККУ:

  • ст. 406 (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості);
  • ст. 418 (порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання);
  • ст. 425 (недбале ставлення до військової служби);
  • ст. 426 (бездіяльність військової влади).

Чи визнаний наразі Рябчук потерпілим, Степанов не знає. Він також повідомив, що у нацгвардійця вже інший захисник.

На тлі ситуації з Рябчуком міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 3 лютого заявив, що МВС жорстко реагує на випадки грубих позастатутних відносин, але військовослужбовці мають повідомляти про них.

У МВС закликали нацгвардійців у разі порушення їхніх прав звертатися на гарячу лінію за номером 15-36. На цю лінію можуть звертатись і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей, потребують підтримки або роз’яснення щодо питань їхньої служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вимагаю справедливості": рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

стрілянина (1797) Південмаш (104) Національна гвардія (1580)


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Топ коментарі
+27
Ні чим не виправдовую дії Рябчука, но диму без вогня не буває. Відправляя дітей до лав збройних сил Я хочу щоб моя дитина навчилась захищати батьківщину а не "сторожом" на завод,в мене переконання як що б охорона була контрактною а не халява "срочники" такого по апріорі не могло бути....
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03.02.2022 21:53 Відповісти
+18
Нацгвардія не армія, є у підпорядкуванні міністра МВС Дєніса М, якій заникав відео із злочином Трухіна. У тій частині знайшли ще порушення з підозрілими самогубствами. Минула реформа МВС вже забута, МВС зеленої шмарклі знов стала як мусора яника-захарченка і нью-захарченко Дєніс М чхати хотів на всіх українців, крім каламойшиних слуг.
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03.02.2022 22:14 Відповісти
+16
Коли тебе призивають на срочну службу,в тебе не питають куди ти бажаєшь. А потім цих срочників кидають розгоняти лудей на площадях..
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03.02.2022 22:12 Відповісти
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Тобто адвокати ? У нас є прокуратура , чи пані Венедіктова живе тільки Портновим ?
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03.02.2022 21:47 Відповісти
Чим вони живуть? З найлегших це канабіс......
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03.02.2022 21:58 Відповісти
А що як з'являться відлосіки з казарми ?
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03.02.2022 21:48 Відповісти
А как это отменит что Рябчук больной маньяк?
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03.02.2022 21:52 Відповісти
у нормальных людей - никак, а дебилы они до этого его оправдывали.
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03.02.2022 23:33 Відповісти
Ні чим не виправдовую дії Рябчука, но диму без вогня не буває. Відправляя дітей до лав збройних сил Я хочу щоб моя дитина навчилась захищати батьківщину а не "сторожом" на завод,в мене переконання як що б охорона була контрактною а не халява "срочники" такого по апріорі не могло бути....
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03.02.2022 21:53 Відповісти
Может для этого надо и идти в армию, а не в мусарские войска?
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03.02.2022 22:08 Відповісти
Коли тебе призивають на срочну службу,в тебе не питають куди ти бажаєшь. А потім цих срочників кидають розгоняти лудей на площадях..
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03.02.2022 22:12 Відповісти
людей
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03.02.2022 22:14 Відповісти
строкову.
чини переводчик
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03.02.2022 22:18 Відповісти
Згоден. Но в даному випадку як пережиток майбутнього все ж таки "срочник" 😬
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03.02.2022 22:22 Відповісти
Термінова служба. Нема ні "срок", ні "строк"....
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03.02.2022 22:44 Відповісти
Є. Строк це період часу, а термін це конкретна дата або година. Наприклад, строк служби один рік, а термін звільнення зі служби 30 травня. Якщо вже про слововжиток говорити
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04.02.2022 07:16 Відповісти
Ви помиляетесь. Нема в українській мові "строк". Термін служби один рік. Дата звільнення 30 травня. Термін, це як раз період часу.
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04.02.2022 22:24 Відповісти
Вместо срочки ты можешь подписать контракт с ЗСУ..у нас есть такие хлопцы..просто если им меньше 20, то они пишут еще и рапорт, что не против нахождения на первой линии..а если против, то находятся на второй..
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03.02.2022 22:23 Відповісти
после десны
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03.02.2022 22:25 Відповісти
Нет, в Десну могут оправить прям с части..да, заключают контракты, даже если нет КМБ и присяги..и в Десне они уже с зарплатой контрактника..это конечно треш, но такое есть..треш в том ,что бывают случаи отчисления с Десны и что делать с воином, у которого нет КБМ хз
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03.02.2022 22:29 Відповісти
забавный юридический нонсенс. военнослужащий без присяги. я, конечно, не юрист, но мне это кажется неправильным.
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03.02.2022 22:40 Відповісти
Конечно это не правильно..Как можно подписывать контракт с человеком, который не принял присягу???. Подписывают..присягу то в части принимают, а КМБ надо в учебке проходить..а с учебки могут отчислить и вернуть назад в часть..и вот есть такой себе контрактник без начальной подготовки..что с ним делать- хз
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04.02.2022 08:45 Відповісти
Бред. Или у тебя нет гугла, чтоб почитать о том, сколько неуставняка и расстрелов в ВСУ происходит? Так что, проблема не в ведомственной принадлежности, а в самой системе службы. В том, что существует срочка, которая не должна существовать в стране, где нет уровня патриотизма и достатка как в Швейцарии и Израиле. Где отбор идет по принципу "лишь бы план по набору выполнить". Где не ведется работа со стороны офицеров и сержантов, направленная на контроль за подчиненными.
Но, конечно, проще все свалить на ведомственную принадлежность войск...
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04.02.2022 06:43 Відповісти
Командиры баз и складов хранения боеприпасов любой ценой цеплялись за ВОХР...Те могли устроить в караулке пьянку, перетарать вохровок, а потом заступить на пост...но практически никогда не было ЧП....

И как только появлялся солдаткий караул то обязательно какая то херня...кроме того каждую смену должен проверять офицер...а это тоже геморой, в ВОХР пришел проверять партейку в клабор збацали с начкаром, похавали накатили по 100, с личным составом пообщались, бабешку ******* начкар по жопе похлопал, отправил смену на посты...
А там где солдаты тока и жди шобы не случилась какая нибудь хрень...
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03.02.2022 22:28 Відповісти
Ти мабуть сам ніколи не служив у армії якщо таку х...йню пишеш))) твоя дитина, якщо хвора на голову як цей рябчук, перестріляє усіх як у караулі, так у окопі на передовій, твоїй психічно не стабільній дитині буде по...й кого розстрілювати, дівчина на прхідній доказ, або вона знущалася над тоєю дитиною яка хотіла боронити Україну коли усі її родичі живуть у расєї...?)))
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03.02.2022 22:30 Відповісти
Здесь много таких чокнутых, которые защищают этого ублюдка
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04.02.2022 07:16 Відповісти
Ему пожизненное, руководству лет по несколько и будет норм.
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03.02.2022 21:55 Відповісти
Никто этого урода не оправдывает но в причине его действий надо разобраться основательно.
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03.02.2022 22:15 Відповісти
Однозначно, там полный бардак и куча загадочных самоубийств которые толком никто не расследовал
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03.02.2022 23:12 Відповісти
ну так разизбираются, не? а выродка на пожизненное.
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03.02.2022 23:35 Відповісти
Там и не один такой выродок припрятан и начиная из киевских кабинетов.Поетому так и спешат завершить чем побыстрее дело этого урода чтоб меньше,,шапок полетело,,.
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04.02.2022 08:45 Відповісти
Ахренеть. Это руководство надо посадить довично. Там не один убитый солдат за эти годы.
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04.02.2022 00:35 Відповісти
Потерпілим він може бути в тих справах які відкриють проти командирів що стане помякшувальною обставиною в його справі.
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04.02.2022 08:12 Відповісти
Адвокат нацгвардійця Артемія Рябчука, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох людей на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, вимагає розслідувати ситуацію у військовій частині свого підзахисного та визнати його потерпілим.
********....Он это серьезно? Сколько ему бабосов заслали, кондому беспринципному?
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03.02.2022 22:04 Відповісти
Він своє отримає,но ніхто не забороняє відкрити окреме кримінальне провадження і він там буде потерпілим щоб в догонку за ним відправити на зону тих покидькив що довели до цього..
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03.02.2022 22:19 Відповісти
Скоріше за все цей ублюдок підковзнеся та впаде із десяток разів на шило.Ще при затримані владі було вигідніше щоб його вбили при затриманні.
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03.02.2022 22:36 Відповісти
Нацгвардія не армія, є у підпорядкуванні міністра МВС Дєніса М, якій заникав відео із злочином Трухіна. У тій частині знайшли ще порушення з підозрілими самогубствами. Минула реформа МВС вже забута, МВС зеленої шмарклі знов стала як мусора яника-захарченка і нью-захарченко Дєніс М чхати хотів на всіх українців, крім каламойшиних слуг.
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03.02.2022 22:14 Відповісти
що ж это за "реформа", если на "глиняных ногах"?! На вашу логику "реформа" - это как ремонт в квартире, который нельзя закончить, а можно только остановить???
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04.02.2022 02:05 Відповісти
Реформа МВС була проведена і закінчена, мусора януковича-захарченка були люстровані, але після зміни влади у 2019 році, старі злочинні мусорські кадри були повернути на посади в МВС. Типовий приклад, Татаров, якій за законом не має права працювати в адміністрації президента. Зелена шмаркля перейменувала адміністрацію президента в офіс президента і повернула Татарова керувати мусарньою, "аргументуючи", що працювати Татарову в офісі законом не заборонено.
Реформа, це не як нескінченний ремонт, реформа - це перетворення, за певний кінцевий період часу, але перетворення не обов'язково, безповоротне, після реформ можливі відкати, реванш і повернення до попереднього стану, яке часто називають деградацією.
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04.02.2022 23:17 Відповісти
еще раз: что это за "реформа", если ее, "реформу", можно так быстро откатить "реваншем" до "попереднего стану".

Тут два варианта: или "реформаторы" неквалифицированные, либо вместо "реформы" были имитацией - ведь прыжки на месте это тоже вид движения!
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04.02.2022 23:28 Відповісти
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D0%E5%F4%EE%F0%EC%E0 Реформа (фр., від лат., перетворюю, поліпшую): 1. Перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої структури. 2. Політичне перетворення, що здійснюється без порушення основ існуючого ладу.

Реформа - не революція, не докорінна зміна системи, тому відкат після реформ досить звичайне і розповсюджене явище.
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04.02.2022 23:49 Відповісти
понятно...Можно вечно смотреть как горит огонь, течет вода, и что-то реформируется...
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05.02.2022 13:00 Відповісти
Пять человек зверски убил и после этого он еще и потерпевший!? Если так будет продолжаться, то из этой страны скоро все нормальные люди уедут.
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03.02.2022 22:32 Відповісти
Його родичи зато і виїхали до расєї коли побачили яке воно дурне))) але нацгвардія України зацікавилася москальським дебілом)))
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03.02.2022 22:41 Відповісти
Глядя на сегодняшюю армию, мне хочется рыдать и плакать.
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03.02.2022 22:33 Відповісти
А у радянській тобі чого хотілося...?))) звісно якщо ти її бачив не лише по тв...)))
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03.02.2022 22:39 Відповісти
У него уже новые адвокаты и он отказался от ранее данных показаний, ждем продолжение.
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03.02.2022 22:59 Відповісти
За то что замочил виновных в не уставных отношениях - наградить! За смерть не винных - наказать!
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03.02.2022 23:02 Відповісти
а свинорусых даунов - забанить.
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03.02.2022 23:45 Відповісти
Всі версії щодо визнання вбивці жертвою і, відтак, виправдання йог дій, нівелюються пострілом в голову дівчині на прохідній яка не мала жодного стосунку до того що відбувалося в казармі, на посту, в караулці, в голові Рябчука і т.п..
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03.02.2022 23:31 Відповісти
а набрал БК он зачем? наверное тоже отстреливаться на улице от тех, кто бы стал на его пути тем самым ущемляя бедненького... Чудом никого не убил по дороге... Многие написанного Вами не понимают и не поймут, нечем, у них он бедненькая жертва.
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03.02.2022 23:47 Відповісти
А он и не убил никого по дороге. Он просто не знал. будут его расстреливать эти так называемые "господа офицеры". Рябчук защищал свою жизнь от убийства. Не известно как вы бы действовали в подобной ситуации.
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04.02.2022 00:33 Відповісти
уйди в закат!
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04.02.2022 12:36 Відповісти
По совєцькій армії особисто знаю різні форми реагування на неуставняк: самооборона, незважаючи на побиття; намагання переведення в іншу частину або підрозділ; скарги "особісту"; членоушкодження; втеча з в/ч на пару днів; дезертирство; рубання "діда" сокирою; самостріл у караулі; кидання гранати в кубрик; переховування на території поза межами бази дислокації частини; втеча до моджахедів; "гальмування" при виконанні завдань "дембелів". Командирам або замполітам не скаржилися - без толку. До того ж, офіцерів цілком влаштовував неуставняк - менше роботи.
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04.02.2022 12:42 Відповісти
Це звичайно дуже потрібно зробити.
Але це ніяк не може виправдати масове вбивство, так що пизиція адвоката мяко кажучи тупенька.
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03.02.2022 23:59 Відповісти
Якби не було дідовщини, то не було б і стрілянини!
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04.02.2022 00:08 Відповісти
Дай роботягам зброю і те ж саме відбуватиметься на будь якому заводі. Саме звідтіля, з ПТУ та з ГОМів (городских общежітій пролєтаріата) це явище прийшло в совєцьку армію. Сьогодні "дідівщина" якщо і є то в дуже легкій формі. Просто зникла її база. Натомість зявились корупція, рекет та здирництво.
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04.02.2022 00:23 Відповісти
Почему не судят начальство части, а Рябчука? У него не было возможности просто уйти. Его бы убили и все списали на него. Мы бы до сих пор не знали об убийствах и издевательствах в этой части. Вина лежит полностью на руководстве.
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04.02.2022 00:30 Відповісти
ВО ВСЕХ НАЦГВАРДЕЙСКИХ ЧАСТЯХ И ОХРАНКАХ !!!
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04.02.2022 02:07 Відповісти
Адвокат нацгвардійця Артемія Рябчука, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох людей на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, вимагає розслідувати ситуацію у військовій частині свого підзахисного та визнати його потерпілим. Джерело:
Ххх
А кем признать пятерьіх похороненьіх и пятерьіх в госпиталях адвокат не предлагает?
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04.02.2022 03:51 Відповісти
А кто будет расследовать? Те, кто расследовал дело по убийству Шеремета, те, кто расследует покушение на шофера шифера, те, кому носом ткнули в "из лесу вышедшего" Трухина?
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04.02.2022 06:49 Відповісти
 
 