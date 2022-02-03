Просимо розслідувати ситуацію у військовій частині, - адвокат нацгвардійця Рябчука, що влаштував стрілянину на Південмаші

Адвокат нацгвардійця Артемія Рябчука, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох людей на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, вимагає розслідувати ситуацію у військовій частині свого підзахисного та визнати його потерпілим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це адвокат Ігор Степанов сказав у коментарі "Радіо Свобода".

Він повідомив, що подав заяви до Державного бюро розслідувань та військової прокуратури, де вимагає відкрити кримінальне провадження за чотирма статтями ККУ:

ст. 406 (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості);

ст. 418 (порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання);

ст. 425 (недбале ставлення до військової служби);

ст. 426 (бездіяльність військової влади).

Чи визнаний наразі Рябчук потерпілим, Степанов не знає. Він також повідомив, що у нацгвардійця вже інший захисник.

На тлі ситуації з Рябчуком міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 3 лютого заявив, що МВС жорстко реагує на випадки грубих позастатутних відносин, але військовослужбовці мають повідомляти про них.

У МВС закликали нацгвардійців у разі порушення їхніх прав звертатися на гарячу лінію за номером 15-36. На цю лінію можуть звертатись і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей, потребують підтримки або роз’яснення щодо питань їхньої служби.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.