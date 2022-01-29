Стрельба в Днепре: раненые в тяжелом состоянии, но динамика положительна. ФОТО
Пятеро раненых в результате расстрела военных в Днепре, который совершил нацгвардиец Артемий Рябчук, находятся в тяжелом состоянии, но врачи говорят о положительной динамике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.
Сообщается, что врачи продолжают оказывать раненым на территории завода "Южмаш" военным медицинскую помощь, а на просьбу сдать кровь откликнулись более 170 человек.
В частности, Жанна Шарова, получившая три ранения, находится в тяжелом состоянии. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.
"Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой", - говорится в сообщении.
Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.
Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Отож... НАСИЛЛЯ ПОРОДЖУЄ НАСИЛЛЯ.
И ещё рыба гниёт с головы, отсутствие контроля и ночных ответственных из числа офицеров, перекладывание своих обязанностей на старослужащих срочной службы и как следствие поощрение дедовщины.
Взрослые и родители должны вложить в головы своих дорогих детей, что за свою жизнь надо нести ответственность и иметь к себе уважение, не бояться себя защищать и придавать огласке нарушения своих человеческих прав. Иначе всегда будет первобытное право сильного, коим и оказался в конце этот преступник с автоматом.
в части, говорят, тоже не всё в порядке.