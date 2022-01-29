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Стрельба в Днепре: раненые в тяжелом состоянии, но динамика положительна. ФОТО

Пятеро раненых в результате расстрела военных в Днепре, который совершил нацгвардиец Артемий Рябчук, находятся в тяжелом состоянии, но врачи говорят о положительной динамике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

Сообщается, что врачи продолжают оказывать раненым на территории завода "Южмаш" военным медицинскую помощь, а на просьбу сдать кровь откликнулись более 170 человек.

В частности, Жанна Шарова, получившая три ранения, находится в тяжелом состоянии. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

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"Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой", - говорится в сообщении.

Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.

Стрельба в Днепре: раненые в тяжелом состоянии, но динамика положительна 01
Стрельба в Днепре: раненые в тяжелом состоянии, но динамика положительна 02

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Днепр (4439) стрельба (3267)


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Топ комментарии
+17
А зачем, они же популисты, ходят по палатам делаю героями раненых и убитых. А правда где ? Может они вовсе и не герои а виновники этой ситуации. Судя по рассказам бывших из этой части там было всё и травля и насилие и пытки над младшим личным составом
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29.01.2022 15:16 Ответить
+15
Соболезнования родным погибших и пострадавших! По поводу трагедии: военный, прошедший отбор, проверки и медицинскую комиссию, в том числе, вдруг, ни с того, ни с сего открыл стрельбу на поражение...??????? Сам по себе напрашивается вопрос - это как надо было довести человека до такого состояния? Поэтому требуется глубокое разбирательство и следствие по командирам и их методам и формам командования. Жизнь стрелявшего тоже загублена. Пока единственно правильно поступил командующий, как и положено настоящему офицеру в данной ситуации, подал в отставку.
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29.01.2022 15:25 Ответить
+10
Цікаво для чого ці дяді поперлися як я розумію в реанімацію? Їх візит допоможе лікуванню? Чого ж вони не їхали в частину до того як сталася трагедія?
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29.01.2022 15:24 Ответить
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Поліція вже нарешті оприлюднила мотиви вбивці?
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29.01.2022 15:13 Ответить
А зачем, они же популисты, ходят по палатам делаю героями раненых и убитых. А правда где ? Может они вовсе и не герои а виновники этой ситуации. Судя по рассказам бывших из этой части там было всё и травля и насилие и пытки над младшим личным составом
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29.01.2022 15:16 Ответить
Тобто свіробітники заводу теж винні у " Травле и насилии"?
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29.01.2022 15:30 Ответить
Не прикидывайся дураком. Начальство поощряло дедовщину, врачебная комисмия призвала на службу парня с отклонениями, раненные, ранее издевались над будущим убийцей, теперь все зализывают действительность, что бы не попасть под суд. На скамье подсудииых, вместе с убийцей должны сидеть "деды" и командиры, поощрявшее этих "дедов".
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29.01.2022 16:44 Ответить
то что вы пишите не прикидываясь дураком , конкретно в этом случае , доказанный факт ? Потому что в вашем опусе самоликвидируется причинно-следственная связь состава преступления . Есть показания свидетелей , конкретно в этом случае , что мальчика с ростом 1.94 , под сотню веса , загнобили и унизили проявив к нему нечеловеческие пытки что привело в последствии к данной трагедии ?
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29.01.2022 16:56 Ответить
Я не знаю сколько тебе лет и служил ли срочную. Я знаю бесконечное множество примеров, когда физически очень сильных людей целенаправленно ломали в течении недели-двух. Забивали толпой табуретками по ночам. Так что не льсти себе.
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29.01.2022 17:05 Ответить
И душили портянками. Или заставляли молодых после отбоя танец маленьких лебедей танцевать перед "дедами" в сапогах и трусах нежно-черного цвета? Вот какие были деды- интеллектуалы в СА! Даже не интеллектуалы, а гурманы искусства! Не всяк любит балет!
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29.01.2022 18:22 Ответить
Трусы были синими. Ну, в конце 70-х начале 80-х- точно! А может были синими, потому что я в авиации служил?)))
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29.01.2022 19:18 Ответить
Наверное ты прав! У меня погоны и трусы были черными. В начале 70-х годов...
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29.01.2022 22:04 Ответить
я служил срочную в те времена , когда дедовщина была дедовщиной , дед дедом , а губа с шубой . Мне примеры без надобности . Я задал вопрос конкретно за этот случай . Есть по нему факты или только примеры из прошлого которые сюда никаким боком?
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29.01.2022 18:39 Ответить
Ну так шо ж ты тогда дурачком прикидываешся-"унизили мальчика 194 см...?" Мало того, по интервью односельчан-он рос без отца и ни с кем не дружил, был замкнут в себе. Такого, явно не совсем адекватного человека-врачи в военкомате, для ввполнения плана призыва-признают годным к строевой службе. Другие горе-врачи "псилологи в НГУ"-повторно дают добро на службу. И понеслась, как по маслу. А потом нанимают ботов в интернете-отмазывать всю цепочку начальников, способствоваших этой трагедии.
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29.01.2022 19:20 Ответить
ты обыкновенный шилокрут , который не может ничем фактическим подтвердить свои слова . Я ещё где то в начале писал что его начальство нужно не судить , а сразу по десятке на лоб приклеить и в ≪добрый путь≫. И к тебе вопрос был можешь ли подтвердить дедовщину или ещё что либо КОНКРЕТНО В ЭТОМ(!!!) СЛУЧАЕ . И что в твоих ответах ? Шо попало , обо всём только не о том что спрашивают . А помнишь , а знаешь , да я воевал по колена в крови на ташкентском мясокомбинате. А забитым , якобы , его его же семья сделала , верой своей . Они пядидесятники , в хате ни радио ни телика , а отец умер 6 лет назад . Он животное , кто бы им там не командывал .
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29.01.2022 21:35 Ответить
Так зачем твои начальники "животное" призвали в вооруженные силы и доверило автомат? Или зная, что он "забитый пятидесятниками", считали, что "забитый" "перевоспитается" через "тяготы военной службы"? Кстати, ты еще постом ранее все нажимал-"Да что вы говорите, кто ж это детинку в сто кило и 194 см обидеть в армии то может"? Как ни крути, налицо цепочка неадекватов, начиная с самого стрелявшего и убившего людей и по цепочке, врачи, военком, генералы, знающие про неуставные отношения, младшие офицеры, поощряющие дедовщину, сами "деды".... Еще раз-на скамье подсудимых должны оказаться все из этой цепочки. И да, хватит отмазывать милицейское начальство.
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29.01.2022 22:29 Ответить
конкретно где я отмазываю мусоров ? в каком разговоре или какими словами-фразами , я за них впрягаюсь ? нет такого у меня, можешь даже не искать , а по сему ты балабол , на которого зря потрачено время .
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30.01.2022 08:57 Ответить
Да ну? Твои мансы, про то шо это никакая не дедовщина-"кто может нагнуть детину в 100 кило" , мол у него так, горшок ночной забрали, вот он и начал из за горшка сослуживцев стрелять.. А дедовщины, ни,ни, не может быть в НГУ никогда.
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30.01.2022 13:33 Ответить
Він контрольні ходив і робив після рострілу. І жінок рострілював, вони теж його ламали?
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29.01.2022 18:50 Ответить
Мотивынайдут, тут важнее то что 1 человек захватил огромное предприятие и ни караул, более 20 человек не веутрення охрана ничего не смогла сделать, смысл в таком охранении, о значении данного предприятия думаю обьяснять излишне, где были караульные с оружием которые несли службу по охране территории, он спокойно покинул территорию в военной форме пересек весь город, и если бы сам не решил сдаться, трудно даже предположить когда его задержали. Почему блогера Витоса в Днепре задерживает спецназ из Харькова в полной амуниции, а вооруженного до зубов парня 2 патрульных, где спецслужбы и спецоперация? Сделайте наконец какие то орг выводы, не говоря о том что у нас прифронтовая область, кто не в курсе.
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29.01.2022 16:17 Ответить
Цікаво для чого ці дяді поперлися як я розумію в реанімацію? Їх візит допоможе лікуванню? Чого ж вони не їхали в частину до того як сталася трагедія?
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29.01.2022 15:24 Ответить
есть письменное разрешение от пацанов их снимать? сомневаюсь. а даже если есть, они в его давали в том состоянии, когда можно осознавать свои действия?
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29.01.2022 20:28 Ответить
Соболезнования родным погибших и пострадавших! По поводу трагедии: военный, прошедший отбор, проверки и медицинскую комиссию, в том числе, вдруг, ни с того, ни с сего открыл стрельбу на поражение...??????? Сам по себе напрашивается вопрос - это как надо было довести человека до такого состояния? Поэтому требуется глубокое разбирательство и следствие по командирам и их методам и формам командования. Жизнь стрелявшего тоже загублена. Пока единственно правильно поступил командующий, как и положено настоящему офицеру в данной ситуации, подал в отставку.
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29.01.2022 15:25 Ответить
Нормального человека - никак! На нем есть следы физического воздействия, синяки, кровоподтеки, может мизинчик сломали, может кастрировали, или еще что-то? Психологическое воздействие, когда кому-то что-то не нравится? Безусловно! Так это армия,т.е. нацгвардия! А действовал он почти как в фильме-боевике. Против своих сослуживцев и гражданской служащей...
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29.01.2022 18:18 Ответить
Пане Віктор, якщо мені не зраджує память, то вбивці своїх товаришів в різних школах, коледжах,чи інших місцях,ще жодного разу не пояснювали нащо вони це зробили.Тому версія "довели гади" ну просто смішна. Сміх правда,скрізь гіркі сльози, як рідних, так і не байдужих людей...Ви інтервью з ним бачили,а як ця гидота вбивала?
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29.01.2022 19:55 Ответить
Ніхто не буде нажаль розбиратисьу цій ситуації.Їм вигідніше створити образ "лютого вбивці" ніж назвати справжні причини які до цього привели.Сам би стріляв у нелюдей які знущаються з людей! Це нелюди!
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29.01.2022 15:29 Ответить
У чому він всеж не правий це те що постраждали і невинні.Так не можна робити. А тих хто знущався і нежалко, виродків.
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29.01.2022 15:32 Ответить
Теперь каждому дадут Героя Украины.
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29.01.2022 15:39 Ответить
От я особисто не розумію для чого знущатися над молодшими солдатами? Яка в тому необхідність? Яка "філософія" тих знущань? Чому жорстокість настільки поширена в Україні ? І що то за люди, що за особистості такі, що знущаються? Що не так с ЇХ психікою ?? Адже для знущань треба бути на це спроможним, не мати ніякого ні жалю, ні співчуття, при чому що це ж не вороги, а такі само військовослуюбовці, як то кажуть браття по зброї ! То ж яке треба відчувати призирство до собі подібних, щоб знущатися... І взагалі, що ж то за армія така, в якій нема поваги одне до одного, який бойовий дух тієї армії, і чи не почнуть ті,кого принижували і над ким знущалися, розстрілювати в спину кривдників на полі бою у разі агрессії справжнього ворога?
Отож... НАСИЛЛЯ ПОРОДЖУЄ НАСИЛЛЯ.
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29.01.2022 15:44 Ответить
Армия-срез общества. Издеваться начинают в школе, потом во врзослой жизни, но на гражданке существуют ниши, куда преследуемый может скрыться. В казарме никуда не скроешся.Мало того, со времен СССР-дедовщина негласно поощрялась, для "установления дисциплины и порядка". Это автоматом перекочевало и в армию Украины. Формально-там есть все-горячие линии, прочая лабуда. На деле-это как строчки из Конституции-все "имеют право", только реально ничего не имеют. А насчет оружия, да, когда начинается война-дедовщина мгновенно исчезает.
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29.01.2022 16:55 Ответить
Е, у світі багато чого незрозумілого. Наприклад, як люди, відслуживши в армії (давно було), потім тихо-мирно відучившись у ВУЗі, на військових зборах після ВУЗу ставали зовсім іншими людьми. Де взялося бажання "чмурити", давити, принижувати. І це своїх одногрупників і однокурсників.
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29.01.2022 18:57 Ответить
Коли людина тупа і закомплексована то самовпевненість може отримати принижуючи інших,а враховуючи кого туди набрали такі ситуації очікувані. Нацики це ж не збройні сили,а мусорський підрозділ,те саме що при совку були ВВшники. Охорона і придушення акцій громадської непокори.
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29.01.2022 16:00 Ответить
там нет дедовщины это нгу
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29.01.2022 16:36 Ответить
А шо там есть-"мамовщина"
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29.01.2022 16:56 Ответить
скорее всего внеуставные отношения! судя по званиям расстрелянных, заводила там лейтенант был и младший комсостав! за это и были расстреляны... не знаю, что они с ним делали, но планка упала... скорее всего издевались сильно, вариаций много... сволочи!
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29.01.2022 18:53 Ответить
та не выдумуй..все равно не повод стрелять- послал ***** и все..в век соцсетей уже б все знали если надо или даун
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29.01.2022 20:37 Ответить
приведу пример, просто, если бы тебе... придержали бы тебя толпой и морду с пер мой обмазали, и на видео сняли бы, с угрозой потом залить на ютуб... это так, пример только один из, я не знаю что там могло приходить в голову этим даунам... просто бы послал их нах?
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29.01.2022 20:42 Ответить
какой спермой ты в совке застрял в фильме про конвой с булдаковым..
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30.01.2022 13:36 Ответить
Если идиот то посылай ,а другой тупо будет убивать и это правильно, что бы скотов было меньше и дышать было легче
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29.01.2022 21:12 Ответить
дебьил
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30.01.2022 13:36 Ответить
ты больне на голову
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20.02.2022 17:31 Ответить
Да нет просто ты меня оскорбил ладно всё давай один хрен не рядом, поэтому не подерёмся просто не надо грубить ,высказывание " если идиот" имелось в виду не к тебе лично, ну а за дыбила просто считаю нужно бить в табло, во всяком случае меня так воспитывала суровая школа 90 где люди за слова отвечали здоровьем и кровью ,а вообще ты начал первым ладно давай всё по разным сторонам
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20.02.2022 17:46 Ответить
порядок устав и 22 год век инета
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29.01.2022 20:36 Ответить
Яка різниця, як те називати?
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29.01.2022 18:58 Ответить
Вероятно, эти раненые тоже издевались над молодыми… при правильном следствии их возможно потом в дисбат отправят. А так они пока нашли то, что искали. Преступление и наказание
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29.01.2022 16:15 Ответить
у нас нет дисбата
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29.01.2022 16:37 Ответить
Главное, что бы голова была и ответстветственности у начальников из НГУ. А то, пока только командующий мужиком оказался. А непосредственные герои-командиры, создавшие систему неуставных взаимоотношений в войсковой части, под юбками у жен спрятались.
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29.01.2022 17:00 Ответить
Почти такие же как и 80 скоты эти командиры
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29.01.2022 21:16 Ответить
Есть
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29.01.2022 18:16 Ответить
Если Рябчука определят не в СИЗО, а на "губу", командиры части, где произошла эта трагедия, могут инсценировать его самоубийство, чтобы не рассказал лишнее следователю... .
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29.01.2022 16:51 Ответить
при желании, они ему и в СИЗО жизнь испоганить могут, чтобы показания не дал против них.
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29.01.2022 18:52 Ответить
Ця ж частина НГУ охороняє СІЗО, куди, напевно, його посадили.
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29.01.2022 18:59 Ответить
Тільки зовнішній периметр. Всередині- Департамент з питань виконання кримінальних покарань.
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29.01.2022 19:30 Ответить
туда и посадили
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29.01.2022 19:47 Ответить
Страшно то, что такие моральные уроды, как командиры и подобные им солдаты, составляют большую прослойку в нашем обществе, что удивляться, у нас и президент такой же: членистоногих пианист, без моральных ценностей, отколотый, пропитый, люди из его окружения, посмотрите на их лица: арахамия, Ермак, татаров и прочие. Менты и судьи такие же, за редким исключением. Теперь главное чтобы суд был справедливый. Ставлю себя на место этого парня, убийство ужасно, но как защитить себя, если командиры ******...
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29.01.2022 19:59 Ответить
Уже сейчас всех раненных надо помещать в ИЗОЛИРОВАННЫЕ палаты, чтобы они не могли согласовывать свои показания перед будущим следствием. Даже поставить там прослушку. Иначе правды не узнаем. И не допускать туда никого из офицеров этой части!
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29.01.2022 20:28 Ответить
Не надо было над человеком издеваться и не было бы столько жертв
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29.01.2022 21:08 Ответить
Поменять надо психологию жертвы у молодежи, когда несколько человек бьют и издеваются, а нельзя на них заявить. Со школы и дома должно прививаться , что за нарушение закона в отношении личности, тем более групповое, когда невозможно самому противостоять, надо незамедлительно писать заявление в полицию и придавать это огласке. Это нонсенс. На гражданке попробуйте толпой избить кого-то среднего возраста, заявление будет в полиции. А тут привыкли над молодежью издеваться безнаказанно.
И ещё рыба гниёт с головы, отсутствие контроля и ночных ответственных из числа офицеров, перекладывание своих обязанностей на старослужащих срочной службы и как следствие поощрение дедовщины.
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30.01.2022 00:22 Ответить
Одними посадками виновных, дедовщину и буллинг не ликвидировать, сколько подобных случаев было..
Взрослые и родители должны вложить в головы своих дорогих детей, что за свою жизнь надо нести ответственность и иметь к себе уважение, не бояться себя защищать и придавать огласке нарушения своих человеческих прав. Иначе всегда будет первобытное право сильного, коим и оказался в конце этот преступник с автоматом.
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30.01.2022 00:33 Ответить
стрелок психопат, там ещё и семью надо посмотреть.
в части, говорят, тоже не всё в порядке.
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31.01.2022 00:52 Ответить
 
 