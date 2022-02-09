Головні новини 9 лютого: Росія про деескалацію, військова допомога від партнерів

Росіяни хочуть, щоб Україна відмовилася від іноземної зброї та проголосила нейтральний статус, міжнародні партнери надсилають військову допомогу, "слугу народу" Трубіина затримали на хабарі, - головні новини 9 лютого.

Росіяни розказали, як розуміють деескалацію

Деескалації в Україні можна досягти, якщо відкликати звідти західних військових інструкторів, вивезти іноземне озброєння і відмовитись від навчань з НАТО. Крім того, Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, - заявили у МЗС РФ.

Військова допомога від партнерів

В Україну прибули одразу два літаки зі США, кожен із них привіз по 80 тонн патронів. А літак з Великої Британії привіз спорядження для загонів тероборони, зокрема бронежилети та шоломи.

Росія збирається перекрити частину Чорного й Азовського морів

Райони Чорного й Азовського морів перекривають начебто для артилерійських навчань на термін з 13 до 19 лютого. Але, за словами журналіста Клименко, це схоже на блокаду. Коридорів для торговельних суден не залишили. Останні 8 років такого не було.

"Слугу народу" Трубіцина затримали на хабарі

Владислав Трубіцин - депутат Київради. Він очолює там комісію з питань підприємництва та благоустрою. Його разом із помічником "пов’язали" на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн. Ці гроші він взяв за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Справу Трухіна мали би передати з ДБР до Нацполіції, але цього не роблять

Про це йшлося на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної політики. В разі, якщо у постраждалих - легкі ушкодження, роблять зазвичай саме так.

Стрілець із "Південмаша" Рябчук розповів, чому відкрив вогонь

Він скаржиться на позастатутні відносини. "У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...", - сказав Рябчук. Комісія МВС знайшла у його військовій частині порушення - позастатутні відносини й порушення доступу до зброї. В Нацгвардії кажуть, що Рябчук ні на що не скаржився. У слідства залишаються ще й дві інших версії - психічне захворювання та робота на дестабілізацію в країні.