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Новини Війна
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Головні новини 9 лютого: Росія про деескалацію, військова допомога від партнерів

Головні новини 9 лютого: Росія про деескалацію, військова допомога від партнерів

Росіяни хочуть, щоб Україна відмовилася від іноземної зброї та проголосила нейтральний статус, міжнародні партнери надсилають військову допомогу, "слугу народу" Трубіина затримали на хабарі, - головні новини 9 лютого.

Росіяни розказали, як розуміють деескалацію

Деескалації в Україні можна досягти, якщо відкликати звідти західних військових інструкторів, вивезти іноземне озброєння і відмовитись від навчань з НАТО. Крім того, Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, - заявили у МЗС РФ.

Військова допомога від партнерів

В Україну прибули одразу два літаки зі США, кожен із них привіз по 80 тонн патронів. А літак з Великої Британії привіз спорядження для загонів тероборони, зокрема бронежилети та шоломи.

Росія збирається перекрити частину Чорного й Азовського морів

Райони Чорного й Азовського морів перекривають начебто для артилерійських навчань на термін з 13 до 19 лютого. Але, за словами журналіста Клименко, це схоже на блокаду. Коридорів для торговельних суден не залишили. Останні 8 років такого не було.

"Слугу народу" Трубіцина затримали на хабарі

Владислав Трубіцин - депутат Київради. Він очолює там комісію з питань підприємництва та благоустрою. Його разом із помічником "пов’язали" на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн. Ці гроші він взяв за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Справу Трухіна мали би передати з ДБР до Нацполіції, але цього не роблять

Про це йшлося на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної політики. В разі, якщо у постраждалих - легкі ушкодження, роблять зазвичай саме так.

Стрілець із "Південмаша" Рябчук розповів, чому відкрив вогонь

Він скаржиться на позастатутні відносини. "У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...", - сказав Рябчук. Комісія МВС знайшла у його військовій частині порушення - позастатутні відносини й порушення доступу до зброї. В Нацгвардії кажуть, що Рябчук ні на що не скаржився. У слідства залишаються ще й дві інших версії - психічне захворювання та робота на дестабілізацію в країні.

Автор: 

Азовське море (1619) хабар (4750) допомога (8490) росія (66478) Чорне море (1679) Рябчук (33) Трухін Олександр (159)


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https://www.youtube.com/watch?v=i_jn9b1rVNM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Вторжения в Украину не будет/ Кремль запросил у США мира/
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09.02.2022 23:42 Відповісти
Я думаю, що Зеленського там в Путіна рахують якимсь лохом і тому не хочуть з ним зустрічатися, типу людина не з їх кола. А ще Зеленський може тонко подібнути Путіна, що весь світ буде сміятись.
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10.02.2022 00:05 Відповісти
Хоча в якійсь мірі українці недолюблюють Зеленського і по всякому гонять на нього, але не дозволяйте щоб за порєбрика гнали на Зеленського. Тут потрібно розуміти різницю.
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10.02.2022 00:09 Відповісти
Если пыня гонит беса , - то поделом, мож отобьет у красавицы заглядывать ему в глаза. Пыня наклеил зебуину погремуху , а тот стрелки перевел.
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10.02.2022 00:33 Відповісти
У клоуна энурез обострится, подопустить хоть как-то пыню.
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10.02.2022 00:35 Відповісти
кто с ескалацией придет тот деескалирован будет, записано в скрижалях.
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10.02.2022 01:09 Відповісти
У нас не було іноземної зброї і був нейтральний статус. І саме завдяки цьому ***** вбив 14 000 громадян України, анексував Крим, окупував частину Донбасу, створив 1,5 мільйона біженців і зараз готує широкомасштабну акцію окупації всієї України а його "думські" клоуни обіцяють спалити Конституцію України на Хрещатику разом з бандерівцями...
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10.02.2022 05:32 Відповісти
А засрашка должна пойти нах в статусе набутылочника.
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10.02.2022 07:44 Відповісти
 
 