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Действия США относительно ситуации в Грузии, я считаю, слабы, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что западные страны действуют недостаточно решительно в отношении ситуации в Грузии и усилий России по установлению контроля над этим государством.

Об этом он сказал в интервью CBN, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что проигрыш Украины приведет к "взрывам войны" в других уголках мира - как в Европе, так и за ее пределами, вспомнив в качестве примера ситуацию в Грузии.

"Действия Америки на сегодня относительно ситуации в Грузии, я считаю, слабые. Все очень похоже. Была часть оккупированная (Россией. - Ред.) в Грузии. Ничего с ней не произошло, там просто мертвая часть в Грузии. Там ничего не имеет живого. Там нет той цивилизации и тому подобное", - сказал Зеленский.

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Он также отметил, что так Москва умышленно создала замороженный конфликт, чтобы не дать возможность Грузии развиваться и быть в Европейском Союзе и в НАТО.

"И сегодня в Грузии, которая вчера была свободной, демократической, сегодня она узурпирована олигархами. Вся власть принадлежит бизнесу, который связан напрямую с Москвой, с энергетикой и так далее", - утверждает глава государства, добавив, что грузинская власть сегодня "полностью под политическим управлением Российской Федерации".

"Какие сильные меры предприняли Соединенные Штаты Америки сейчас? Какие сильные меры предприняли европейские государства? Я не вижу, я вам говорю откровенно. В Молдове то же самое будет происходить дальше, есть высокие риски", - резюмировал Зеленский.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

Автор: 

Грузия (4499) Зеленский Владимир (20324) США (26583)


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Топ комментарии
+31
Поліз своєю не голеною рожею туди, куди не просять....
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11.12.2024 20:59
+25
"Стратег" сраний! Ішак все просрав у власній країні, тепер перейшов на міжнародний рівень.
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11.12.2024 21:04
+24
Вован, може запропонуєш твою "формулу" як допомогти грузинському народу, який вийшов на Майдан, яку ти з твоїми квартальними ******* пропонував в листопаді 2013? "Виктор Федорович, вот если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, так мы сможем добывать электричество?" https://www.youtube.com/watch?v=wAU_h0vb12A
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11.12.2024 21:07
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"Ми б усі там померли в Криму..."©
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11.12.2024 20:58 Ответить
Поліз своєю не голеною рожею туди, куди не просять....
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11.12.2024 20:59 Ответить
Та да, вже все в Україні " парєшал", шашлики зіжрані, пора до Грузії приступати..
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11.12.2024 21:42 Ответить
Експерт, гулє...
До речі, експерт (екс-перт) - значить, колишній, беушний перт. А тоді що таке перт?
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11.12.2024 20:59 Ответить

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11.12.2024 21:47 Ответить
І дійсно, територія України звільнена від рашистів, путлєра і Ко повісили, рашка платить репарації, а тепер на чвсі і за Грузію потурбуватися
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11.12.2024 21:00 Ответить
... і із США поср... (ну Ви мене зрозуміли)
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11.12.2024 21:05 Ответить
Зєлєнскій би етіх прікацаплєних одной лєвой, кулі тут думать...
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11.12.2024 21:00 Ответить
"Стратег" сраний! Ішак все просрав у власній країні, тепер перейшов на міжнародний рівень.
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11.12.2024 21:04 Ответить
Корона Шляпа Наполеона давить голову - Україна, це рівень не той.....
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11.12.2024 21:07 Ответить
Коротше кажучи каска Наполєона..
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11.12.2024 21:44 Ответить
Нам би Украіну не проморгати - рашка вже хоче 1/5 відтяпати
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11.12.2024 21:04 Ответить
***, країну врятує лише передоз! Воно нас із усім світом розісре
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11.12.2024 21:06 Ответить
або неякісний доз....
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11.12.2024 21:08 Ответить
Вован, може запропонуєш твою "формулу" як допомогти грузинському народу, який вийшов на Майдан, яку ти з твоїми квартальними ******* пропонував в листопаді 2013? "Виктор Федорович, вот если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, так мы сможем добывать электричество?" https://www.youtube.com/watch?v=wAU_h0vb12A
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11.12.2024 21:07 Ответить
На жаль , у. 73,% українців нема поваги до самих себе
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11.12.2024 21:35 Ответить
Написав би їм план перемоги. Або хоча б план стійкості🤪
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11.12.2024 21:07 Ответить
Самий цирк, що він з цими планами носився, як дурень зі ступою, а вони усі мідним тазом накрилися, бо у Трампа свої плани.
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11.12.2024 21:31 Ответить
Так ці плани були для телемарафону, а не для реальної боротьби
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11.12.2024 22:02 Ответить
А свої дії як оцінюєш, заморозка ракетної програми, відведеня військ, заборона стріляти, розмінування Чонгару, ітд?!!!
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11.12.2024 21:10 Ответить
воно думає, що із часом це забудуть і зашквари нові знівелюють старі гріхи...
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11.12.2024 21:13 Ответить
де Ви цю інфу викопали? Ці методички уже давно відмінені!
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11.12.2024 21:15 Ответить
Тут всі рівні...
Додаткова інформація платна !
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11.12.2024 22:06 Ответить
Ти був на тому Майдані?
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11.12.2024 21:16 Ответить
Він був на антимайдані, навіть якщо з дивану не злазив. Але наразі це у владному тренді.
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11.12.2024 21:23 Ответить
А по апєльсінам шо?
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11.12.2024 21:29 Ответить
перевірили перед споживанням? Не "наколоті були"?
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11.12.2024 22:07 Ответить
США не обязаны отвечать за действия 73% ипанатов независимо от страны их проживания.
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11.12.2024 21:30 Ответить
Слухай недоумок 23% можете досить вже оскорбляти 73%. Назови хоч раз, кого обрали ми, а потім не кричали, що помилилися. Адже ці люди вибиратимуть і наступного президента. І ти думаєш, що при такому відношенні вони підтримують твого кандидата. І я не голосував за зеленского, оскільки не вважав його гідним представляти навіть сіло, а не те що країну. Але людям набридли попередні бариги, ось вони і проголосували проти них а не за зеленского. А помилку свою бачать і будуть виправляти
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12.12.2024 02:41 Ответить
А тобі ідіоту не здається, що Януковича не згадуєте, а тільки Порошенко, таким дебілам як ти, не робив українців голосракими! Ти поносний, ти першей голосував за зебіла, а тепер ви всі говорите, що не голосував!!!!
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12.12.2024 13:05 Ответить
Ты здесь честно признался, что ты не просто ипанат, а ипанат в квадрате, да и в продолжении зелёного ипанариума тоже. Другие такие же полудурки (не все, а примерно половина из этих дегенератов) осознали за 5 лет свои ошибки, а ты, чмо, гордишься тем, что ты типа не голосовал за Янелоха, а теперь его защищаешь. Понятно, что в 1-м туре ты проголосовал за Киву или Насирова, а вот во 2-м за кого?
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12.12.2024 13:10 Ответить
Да, забыл сказать, за кого мне потом не было стыдно. За Ющенко и за Порошенко. И за и.о. Турчинова, хотя мы его не выбирали. И за Черновола не было бы, если бы его не убили.
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12.12.2024 13:36 Ответить
А це точно Грузія олігархами окупована? А не Україна?
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11.12.2024 21:30 Ответить
"Ах Моська, знать она сильна, что лает на Слона".
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11.12.2024 21:32 Ответить
Свербить у зеленій сідниці, так хоче посваритися з американцями
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11.12.2024 21:34 Ответить
так це він і робить!
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12.12.2024 13:00 Ответить
Господи, сидить в кріслі президента завдяки США та Європи і вказує, що їм робити
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11.12.2024 21:37 Ответить
Заберите его в ООН.
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11.12.2024 21:40 Ответить
О ,висрало.Геостратег херов. Коли вже ця ганьба закінчиться? Колись мріяв дожити до того як Путін
здохне , зараз пріоритети змінились.
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11.12.2024 21:41 Ответить
Таке враження,, що віслюку немає чим займатися....
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11.12.2024 21:42 Ответить
Тебя,Зеленое быдло,спросить забыли
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11.12.2024 21:56 Ответить
Він би в там вмер від проносу, але протестам не піддався б.
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11.12.2024 22:08 Ответить
Ось тільки не треба корчити з себе лідера світових думок, багато хто з українців добре знають ціну ї різницю між твоїми словами й справами.
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11.12.2024 22:24 Ответить
Словесный энурез..
Боже, как стыдно...
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11.12.2024 22:25 Ответить
Литвин , ідійотіна , що ти за тексти йому пишеш ? Одному зв'язати руки і відібрати комп , а другому заклеїти рота , хоч на добу дайте спокій !!
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11.12.2024 22:37 Ответить
Все по обміну, кокс на текст!
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12.12.2024 12:59 Ответить
Але то є правда
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12.12.2024 14:23 Ответить
Кому потрібна твоя думка, коли ти тут натворив такого, що на голову не налазить?
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11.12.2024 22:46 Ответить
Можна подумати, що його думка кого то цікавить,особливо у Білому Домі. Вже можна було б, і помовчати. Останнім часом вже і так наговорив "миротворець" на Нобелівську премію.) Взагалі уся його "квартальна дипломатія" скоро остаточно добьє Україну. Він свідомо руйнує,такі необхідні, і такі хиткі мости.
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11.12.2024 23:22 Ответить
Вин вже президент США, не чипайте.
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11.12.2024 23:54 Ответить
І хто тебе запитує, він вже США указує що і як робити. Не лізти би тобі в міжнародні справи, більше користі було
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12.12.2024 02:24 Ответить
І для чого свого пʼятака туди пхати?
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12.12.2024 05:35 Ответить
Буба нудьгував, хотілося розвіятися, вийти на загал і блиснути От і "блиснув", зганьбився, про те розважився
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12.12.2024 07:41 Ответить
Чим ти вважаєш, ублюдошне? В тебе є чим це зробити? Саса рима забула покласти. Чмошгик!
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12.12.2024 08:19 Ответить
Сирійські повстанці спалили усипальницю Хафеза аль-Асада - колишнього президента Сирії і батька Башара Асада, якого скинули із цієї посади минулого тижня. Про це повідомила телерадіокорпорація https://www.bbc.com/news/articles/c1wq01wde44o BBC 11 грудня.
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12.12.2024 08:51 Ответить
****, закрий ротяру, гниді слово не давали!
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12.12.2024 12:57 Ответить
 
 