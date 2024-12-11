Действия США относительно ситуации в Грузии, я считаю, слабы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что западные страны действуют недостаточно решительно в отношении ситуации в Грузии и усилий России по установлению контроля над этим государством.

Об этом он сказал в интервью CBN, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что проигрыш Украины приведет к "взрывам войны" в других уголках мира - как в Европе, так и за ее пределами, вспомнив в качестве примера ситуацию в Грузии.

"Действия Америки на сегодня относительно ситуации в Грузии, я считаю, слабые. Все очень похоже. Была часть оккупированная (Россией. - Ред.) в Грузии. Ничего с ней не произошло, там просто мертвая часть в Грузии. Там ничего не имеет живого. Там нет той цивилизации и тому подобное", - сказал Зеленский.

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Он также отметил, что так Москва умышленно создала замороженный конфликт, чтобы не дать возможность Грузии развиваться и быть в Европейском Союзе и в НАТО.

"И сегодня в Грузии, которая вчера была свободной, демократической, сегодня она узурпирована олигархами. Вся власть принадлежит бизнесу, который связан напрямую с Москвой, с энергетикой и так далее", - утверждает глава государства, добавив, что грузинская власть сегодня "полностью под политическим управлением Российской Федерации".

"Какие сильные меры предприняли Соединенные Штаты Америки сейчас? Какие сильные меры предприняли европейские государства? Я не вижу, я вам говорю откровенно. В Молдове то же самое будет происходить дальше, есть высокие риски", - резюмировал Зеленский.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.