США могут ввести санкции против правительства Грузии, - Госдеп
Соединенные Штаты Америки рассматривают различные инструменты, в том числе санкции, против представителей власти в Тбилиси.
Об этом заявил представитель государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы четко дали понять, что глубоко обеспокоены изменением направления, которое избрало правительство Грузии",- отметил Миллер.
Также он напомнил, что государственный секретарь Энтони Блинкен уже делал заявление по этому поводу на прошлой неделе.
"Мы будем использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы привлечь Грузию к ответственности за эти шаги, в том числе путем введения новых санкций", - подчеркнул Миллер.
Он также отметил, что Госдепартамент обычно не анонсирует ограничений до их введения, поэтому следует подождать официальных заявлений по этому поводу.
Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции
Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
После этого в Тбилиси начались митинги.
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.
Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты
Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.
В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.
В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.
В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.
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