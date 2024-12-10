США могут ввести санкции против правительства Грузии, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки рассматривают различные инструменты, в том числе санкции, против представителей власти в Тбилиси.

Об этом заявил представитель государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко дали понять, что глубоко обеспокоены изменением направления, которое избрало правительство Грузии",- отметил Миллер.

Также он напомнил, что государственный секретарь Энтони Блинкен уже делал заявление по этому поводу на прошлой неделе.

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"Мы будем использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы привлечь Грузию к ответственности за эти шаги, в том числе путем введения новых санкций", - подчеркнул Миллер.

Он также отметил, что Госдепартамент обычно не анонсирует ограничений до их введения, поэтому следует подождать официальных заявлений по этому поводу.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

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В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

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