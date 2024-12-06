Мэр Тбилиси Каладзе о санкциях: "Зеленский не принадлежит Украине, он служит интересам другой страны". ВИДЕО

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отреагировал на введение Украиной санкций против части грузинской власти и его лично, заявив, что президент Владимир Зеленский якобы "служит интересам другой страны".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео Каладзе опубликовал в Instagram.

Городской голова Тбилиси распространил видео с украинскими субтитрами.

По словам Каладзе, он "понимает положение" Зеленского.

Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой он находится сегодня. Сегодня он не принадлежит сам себе, не принадлежит своей семье, и что самое тяжелое - он не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам другой страны", - считает глава Тбилиси.

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"Я уверен, что украинский народ очень скоро поймет и проанализирует все процессы, которые происходили, и то, при чьей поддержке произошло несчастье, которое, к сожалению, сегодня происходит в Украине", - заявил бывший грузинский футболист.

Каладзе добавил, что Тбилиси продолжит поддерживать украинские семьи, проживающие в столице Грузии, что, мол, и будет ответом "на то, что озвучил Зеленский".

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Санкции Украины против части власти Грузии

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против части властей Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на введение Украиной санкций против части грузинских властей, заявив, что такой шаг является свидетельством "сложного положения украинской власти".

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.