Мер Тбілісі Каладзе про санкції: "Зеленський не належить Україні, він служить інтересам іншої країни". ВIДЕО

Мер Тбілісі та генеральний секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе відреагував на запровадження Україною санкцій проти частини грузинської влади та його особисто, заявивши, що президент Володимир Зеленський нібито "служить інтересам іншої країни".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео Каладзе опублікував в Instagram.

Міський голова Тбілісі поширив відео з українськими субтитрами.

За словами Каладзе, він "розуміє становище" Зеленського.

Нікому не побажаю опинитися в тій ситуації, у якій він перебуває сьогодні. Сьогодні він не належить сам собі, не належить своїй родині, і що найважче — він не належить Україні та українському народу. Він служить інтересам іншої країни", - вважає очільник Тбілісі.

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"Я впевнений, що український народ дуже скоро зрозуміє і проаналізує всі процеси, які відбувалися, і те, за чиєї підтримки сталося нещастя, яке, на жаль, сьогодні відбувається в Україні", - заявив колишній грузинський футболіст..

Каладзе додав, що Тбілісі продовжить підтримувати українські родини, які проживають в столиці Грузії, що, мовляв, і буде відповіддю "на те, що озвучив Зеленський".

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Санкції України проти частини влади Грузії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти частини влади Грузії.

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відреагував на запровадження Україною санкцій проти частини грузинської влади, заявивши, що такий крок є свідченням "складного становища української влади".

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Протести в Грузії проти відмови від євроінтеграції

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі.Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

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