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Новости
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В ЕС готовят санкции против властей Грузии, - посол

ЄС готує санкції проти Грузії

В Евросоюзе ведут подготовительную работу по санкциям против грузинских властей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA, об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

По словам дипломата, то, что происходит в стране последние 12 дней, "абсолютно несовместимо с отношениями, которые были у Евросоюза с Грузией".

Поэтому сейчас в Брюсселе обсуждают "все меры" в отношении властей Грузии.

"Мне известно, что продолжается работа по подготовке санкций. Достижение единодушия зависит от всех 27 столиц. Я думаю, надеюсь, что любой столице ЕС будет трудно игнорировать уровень насилия, уровень жестокости", - сказал Герчинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Грузии: возле парламента появилась елка, которую украсили флагами ЕС, США, Украины и фотографиями пострадавших и задержанных на митингах

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

Также смотрите: Протесты в Грузии: спецназ применил водометы и слезоточивый газ против митингующих, нескольких задержали. ВИДЕО

Автор: 

Грузия (4499) санкции (11288) Евросоюз (17119)


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Топ комментарии
+2
Це самий дієвий спосіб проти грузинської влади. Нехай на шопінг та відпочинок їздять не у Мілан та Париж, а у нижній тагіл та челябінск.
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09.12.2024 17:33
+1
А санкції будуть такі ж "потужні" як і проти влади рашки?
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09.12.2024 17:59
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Правила форума Совет форумчан
Це самий дієвий спосіб проти грузинської влади. Нехай на шопінг та відпочинок їздять не у Мілан та Париж, а у нижній тагіл та челябінск.
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09.12.2024 17:33 Ответить
Орбан і Фіцо накладуть з прибором, і ЄС звично утреться.
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09.12.2024 17:33 Ответить
Так тому ЄСу просто треба було прийняти Україну і Грузію в ЄС а не мнути цицюку 15 років
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09.12.2024 17:36 Ответить
1. Україна із ії структурою експорту ніколи не стане членом ЄС.
2. Україна із тим коруаційним менталітетом наріда і повним нехтуванням правил і законів ніколи не стане членом ЄС.
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09.12.2024 17:49 Ответить
Та це зрозуміло,,Я до того шо європейці шо американці м'яко кажучи крізь пальці дивились 30 років на розвиток корупції в Україні,, Я б сказав вони разом з московитами тут корупцію навіть заохочували,,
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09.12.2024 17:57 Ответить
Протщо ти белькочеш,чувак? Із якого переляку американці, чи українці, чи расіяни, чи папуаси повинні перейматися корупцією у третіх країнах ?
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09.12.2024 20:58 Ответить
Зрозуміло з тобою 🤣🤣🤣🤣🤣 кричи далі про шашлики та поржем,,,
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09.12.2024 21:04 Ответить
Просто іванішвілі з прем,'єром- хфутболістом хоче в компанію до яника і асада.
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09.12.2024 17:45 Ответить
А санкції будуть такі ж "потужні" як і проти влади рашки?
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09.12.2024 17:59 Ответить
Грузини входять до ЄС через задній прохід
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09.12.2024 18:18 Ответить
себе пожалійте , помрете без грузин ського вина ... ... а якщо серйозно , Іран , П корея по пів століття срать хотіли на ваші " страшилки " .. путлер теж черговою новою жопу витирає... ... хренові ви лякальники
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09.12.2024 18:29 Ответить
 
 