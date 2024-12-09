Протесты в Грузии: возле парламента появилась елка, украшенная флагами ЕС, США, Украины и фотографиями пострадавших и задержанных на митингах

На одиннадцатый день массовых протестов на проспекте Руставели в Тбилиси установили новогоднюю елку. Демонстранты украсили ее флагами ЕС, Грузии, Украины и США, а также фото пострадавших на акциях протеста журналистов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет NEWSGEORGIA.

Каркас новогодней елки возле места сбора протестующих был установлен по распоряжению тбилисской мэрии еще днем. Однако участники протестов помешали городским службам до конца собрать символ Нового года, после чего каркас, лишь наполовину украшенный искусственными ветками, окружили полицейские. После начала вечерней акции контроль над елкой снова перешел к протестующим. Кроме фотографий, на ней появились флаги Грузии, Евросоюза, Украины и США. Позже напротив елки сожгли чучело Звиада Харазишвили - главы Департамента специальных задач, который курирует разгон протестующих.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что новогодняя елка обязательно будет приведена в соответствующий вид.

Отмечается, что прошедшая ночь прошла без разгонов. Их сменили нападения на участников акций. Несколько десятков мужчин в черной одежде и масках избивали людей в окрестностях Руставели, в частности, в офисе "Коалиции за перемены".

Как сообщает агентство Новости-Грузия, в оппозиции заявили, что за мобилизацией "титушек" стоит правящая партия и что на "расправы" отправили сотрудников спецназа в гражданской одежде. В "Грузинской мечте" категорически отрицают эти обвинения. Исполнительный секретарь правящей партии, депутат Мамука Мдинарадзе, предположил, что оппозиция сама устраивает провокации "для картинки". Но эту его версию разрушает тот факт, что нападения происходили на глазах у полиции, которая демонстративно не вмешивалась.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.