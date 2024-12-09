Протести у Грузії: біля парламенту з’явилася ялинка, яку прикрасили прапорами ЄС, США, України та фотографіями постраждалих і затриманих на мітингах

На одинадцятий день масових протестів на проспекті Руставелі в Тбілісі встановили новорічну ялинку. Демонстранти прикрасили її прапорами ЄС, Грузії, України та США, а також фото постраждалих на акціях протесту журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише NEWSGEORGIA.

Каркас новорічної ялинки біля місця збору протестувальників було встановлено за розпорядженням тбіліської мерії ще вдень. Однак учасники протестів завадили міським службам до кінця зібрати символ Нового року, після чого каркас, лише наполовину прикрашений штучними гілками, оточили поліцейські. Після початку вечірньої акції контроль над ялинкою знову перейшов до протестувальників. Крім фотографій, на ній з'явилися прапори Грузії, Євросоюзу, України та США. Пізніше навпроти ялинки спалили опудало Звіада Харазішвілі - глави Департаменту спеціальних завдань, який курирує розгін протестувальників.

Мер Тбілісі Каха Каладзе пообіцяв, що новорічну ялинку обов'язково буде приведено у відповідний вигляд.

Зазначається, що минула ніч минула без розгонів. Їх змінили напади на учасників акцій. Кілька десятків чоловіків у чорному одязі та масках били людей в околицях Руставелі, зокрема, в офісі "Коаліції за зміни".

Як повідомляє агентство Новости-Грузия, в опозиції заявили, що за мобілізацією "тітушок" стоїть провладна партія і що на "розправи" відправили співробітників спецпризначенців у цивільному одязі. У "Грузинській мрії" категорично заперечують ці звинувачення. Виконавчий секретар правлячої партії, депутат Мамука Мдінарадзе, припустив, що опозиція сама влаштовує провокації "для картинки". Але цю його версію руйнує той факт, що напади відбувалися на очах у поліції, яка демонстративно не втручалася.

Протести в Грузії проти відмови від євроінтеграції

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

У ніч проти 5 грудня акція протесту вперше минула без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.