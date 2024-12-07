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Протесты в Грузии: спецназ применил водометы и слезоточивый газ против митингующих, нескольких задержали. ВИДЕО

В Грузии продолжается десятая ночь проевропейских протестов. Полицейский спецназ снова начал разгонять митингующих и использовать против них водометы и слезоточивый газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Отмечается, что протестующие собрались на центральном проспекте Шота Руставели, на котором расположено здание грузинского парламента.

Впервые за три дня спецназ разгоняет протестующих. В районе парламента против митингующих силовики применили слезоточивый газ и водометы.

Известно о задержании нескольких человек.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

Автор: 

Грузия (4499) протест (5857)


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Топ комментарии
+8
А потім кацапи снайперів підженуть..

Мирні протести - до ср@ки.
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07.12.2024 01:36
+8
Я вам більше скажу : папа самого президента їрмака - генерал фсб і живе в мацкві
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07.12.2024 05:46
+7
Проти спеназу треба у віповідь теж застосувати спецзаходи. Фіфті-фіфті
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07.12.2024 01:23
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Стрелять в своих грузинская полиция не будет
А водометами и газом идейных не остановишь
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07.12.2024 01:13 Ответить
Проти спеназу треба у віповідь теж застосувати спецзаходи. Фіфті-фіфті
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07.12.2024 01:23 Ответить
Доходились с фонариками? Как уже показала практика если протестанты в первые три дня не свергают силой власть то протесты будут жестоко подавлены
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07.12.2024 01:23 Ответить
Не будут
Грузия - не Украина
Страна маленькая
Состав народа - это грузины
Там все говорят по- грузински
Там в толпу агентуру русскую трудно внедрить
Ее моментально засекут
Власть Грузии никогда не рискнёт стрелять в своих
А если позовёт русских стрелять в своих
То ей кранты
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07.12.2024 02:29 Ответить
вайтраша тоже была страна не большая и народу в целом не много, и язык вроде свой был и что в итоге?
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07.12.2024 04:48 Ответить
А який у білорусів свій язик?
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07.12.2024 10:38 Ответить
У белорусов совсем другая ситуация была.
Все лидеры оппозиции были в тюрьме
Тихановская - не лидер,она жена лидера
И она почти в начале протестов покинула Белоруссию
Без ЛИДЕРА ,ИЛИ ЛИДЕРОВ ,как на Майдане
Революции не выигрываются
Точно также ,как сражения не выигрываются без ПОЛКОВОДЦА
Не стало ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО - и фронт посыпался
И мы к переговорам приходим в очень плохом положении
В этом мире важно каждому заниматься своим делом
Миром рулят профессионалы
А не выскочки
Типа Тихановской
Или Зеленского
Из - за первой провалилась революция в Белоруссии
Второй привел страну к катастрофе
ДУМАЙТЕ - кого выбираете!!!!!
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07.12.2024 12:53 Ответить
На відео мужик говорить ламаною російською.
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07.12.2024 09:03 Ответить
Тому москворота кацапська агентура в Україні надрочує.
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07.12.2024 09:10 Ответить
А потім кацапи снайперів підженуть..

Мирні протести - до ср@ки.
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07.12.2024 01:36 Ответить
пока не начнут их жечь и калечить будут втерпать и дальше от иваношвилей
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07.12.2024 04:47 Ответить
Я вам більше скажу : папа самого президента їрмака - генерал фсб і живе в мацкві
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07.12.2024 05:46 Ответить
А чому тут дивуватися: їрмак він губернатор малоросії (як за поребриком називають Україну), якого призначили в кремлі для розвалу та захоплення України. Як не дивно усіма важливими напрямками курує саме він / через москву: допомога як матеріальна, так і фінансова, зброя, мир...
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07.12.2024 07:06 Ответить
Ви не понімаєте. Ето другоє. Папа єрмака, він хороший генерал фсб. Він любе Україну. І Андрюшу так виховав.
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07.12.2024 07:33 Ответить
Наташа, в тебе с пад какошніка роги козячі стирчать.
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07.12.2024 06:46 Ответить
Попокупалі...🤣
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07.12.2024 07:20 Ответить
план путіна по відновленню ссср працює. Чекайте, що рф введе своїх миротворців.
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07.12.2024 06:57 Ответить
Грузини! Вбийте Іванішвілі та Каладзе - і ваше життя зміниться.
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07.12.2024 08:28 Ответить
Якщо не влаштувати справжній штурм, це може тривати нескінченно. Феєрверками ментів не вб'єш.
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07.12.2024 08:56 Ответить
Та все вони вже стихають
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07.12.2024 09:04 Ответить
Грузини! Приносить ще їм *********,лаваші та чачу - пригощайте цих псів режиму!!!. Жінок їм приводьте своїх для розваг...Може не так бити будуть!! Гидко дивитися на це безсилля....Де ж гордість хвалена грузинська??
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07.12.2024 11:27 Ответить
Протести в Грузії підуть по Білоруському варіанту оскільки:

а) опозиція немає визнаних лідерів (типу Саакашвілі).

б) немає чіткої політичної платформа та стратегії перемоги.

в) грузин просто фізично мало.

г) влада (перш за все російська) чекала на протести а тому дуже добре підготувала силові структури. Підготувала вже тардиційно-великими бабками

д) захід традиційно "лише стурбований" та імпотентний , президент Грузії діє як типовий ліберальний лівак . Навіть на формальне помилування Саакашвілі вона не піде.

А ось влада діє грамотно. Вона не йде на загострення з реальними жертвами, як було в Україні, а просто стоїть на своєму. За тиждень - два цей порив грузин видихається і вони спокійно підуть у російське стійло. Як білоруси.
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07.12.2024 11:31 Ответить
Грузинам треба не жувати соплі, бо з кождим днем запал Революції вщухає (як, доречі, свого часу і нашого Майдану...). На це розрахунок і грузинської влади з кремлем за спиною і, свого часу і Януковича. Потрібно штурмом (поки ще є кому) звільнити Саакашвілі: біда грузинської Революції саме у відсутності Лідера, отже і ініціативи.
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07.12.2024 12:17 Ответить
 
 