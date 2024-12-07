Протести в Грузії: спецназ застосував водомети та сльозогінний газ проти мітингарів, кількох затримали. ВIДЕО
У Грузії триває десята ніч проєвропейських протестів. Поліцейський спецназ знову почав розганяти мітингарів та використовувати проти них водомети і сльозогінний газ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Эхо Кавказа".
Зазначається, що учасники протесту зібралися на центральному проспекті Шота Руставелі на якому розташована будівля грузинського парламенту.
Вперше за три дні спецназ розганяє протестувальників. У районі парламенту проти мітингувальників силовики застосували сльозогінний газ та водомети.
Відомо про затримання декількох осіб.
Протести в Грузії проти відмови від євроінтеграції
Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Після цього у Тбілісі почалися мітинги.
Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.
Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти
Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".
Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.
У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.
У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.
Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.
У ніч проти 5 грудня акція протесту вперше минула без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.
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А водометами и газом идейных не остановишь
Грузия - не Украина
Страна маленькая
Состав народа - это грузины
Там все говорят по- грузински
Там в толпу агентуру русскую трудно внедрить
Ее моментально засекут
Власть Грузии никогда не рискнёт стрелять в своих
А если позовёт русских стрелять в своих
То ей кранты
Все лидеры оппозиции были в тюрьме
Тихановская - не лидер,она жена лидера
И она почти в начале протестов покинула Белоруссию
Без ЛИДЕРА ,ИЛИ ЛИДЕРОВ ,как на Майдане
Революции не выигрываются
Точно также ,как сражения не выигрываются без ПОЛКОВОДЦА
Не стало ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО - и фронт посыпался
И мы к переговорам приходим в очень плохом положении
В этом мире важно каждому заниматься своим делом
Миром рулят профессионалы
А не выскочки
Типа Тихановской
Или Зеленского
Из - за первой провалилась революция в Белоруссии
Второй привел страну к катастрофе
ДУМАЙТЕ - кого выбираете!!!!!
Мирні протести - до ср@ки.
а) опозиція немає визнаних лідерів (типу Саакашвілі).
б) немає чіткої політичної платформа та стратегії перемоги.
в) грузин просто фізично мало.
г) влада (перш за все російська) чекала на протести а тому дуже добре підготувала силові структури. Підготувала вже тардиційно-великими бабками
д) захід традиційно "лише стурбований" та імпотентний , президент Грузії діє як типовий ліберальний лівак . Навіть на формальне помилування Саакашвілі вона не піде.
А ось влада діє грамотно. Вона не йде на загострення з реальними жертвами, як було в Україні, а просто стоїть на своєму. За тиждень - два цей порив грузин видихається і вони спокійно підуть у російське стійло. Як білоруси.