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Протести в Грузії: спецназ застосував водомети та сльозогінний газ проти мітингарів, кількох затримали. ВIДЕО

У Грузії триває десята ніч проєвропейських протестів. Поліцейський спецназ знову почав розганяти мітингарів та використовувати проти них водомети і сльозогінний газ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Эхо Кавказа".

Зазначається, що учасники протесту зібралися на центральному проспекті Шота Руставелі на якому розташована будівля грузинського парламенту.

Вперше за три дні спецназ розганяє протестувальників. У районі парламенту проти мітингувальників силовики застосували сльозогінний газ та водомети.

Відомо про затримання декількох осіб.

Протести в Грузії проти відмови від євроінтеграції

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

У ніч проти 5 грудня акція протесту вперше минула без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397)


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Топ коментарі
+8
А потім кацапи снайперів підженуть..

Мирні протести - до ср@ки.
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07.12.2024 01:36
+8
Я вам більше скажу : папа самого президента їрмака - генерал фсб і живе в мацкві
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07.12.2024 05:46
+7
Проти спеназу треба у віповідь теж застосувати спецзаходи. Фіфті-фіфті
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07.12.2024 01:23
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Стрелять в своих грузинская полиция не будет
А водометами и газом идейных не остановишь
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07.12.2024 01:13 Відповісти
Проти спеназу треба у віповідь теж застосувати спецзаходи. Фіфті-фіфті
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07.12.2024 01:23 Відповісти
Доходились с фонариками? Как уже показала практика если протестанты в первые три дня не свергают силой власть то протесты будут жестоко подавлены
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07.12.2024 01:23 Відповісти
Не будут
Грузия - не Украина
Страна маленькая
Состав народа - это грузины
Там все говорят по- грузински
Там в толпу агентуру русскую трудно внедрить
Ее моментально засекут
Власть Грузии никогда не рискнёт стрелять в своих
А если позовёт русских стрелять в своих
То ей кранты
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07.12.2024 02:29 Відповісти
вайтраша тоже была страна не большая и народу в целом не много, и язык вроде свой был и что в итоге?
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07.12.2024 04:48 Відповісти
А який у білорусів свій язик?
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07.12.2024 10:38 Відповісти
У белорусов совсем другая ситуация была.
Все лидеры оппозиции были в тюрьме
Тихановская - не лидер,она жена лидера
И она почти в начале протестов покинула Белоруссию
Без ЛИДЕРА ,ИЛИ ЛИДЕРОВ ,как на Майдане
Революции не выигрываются
Точно также ,как сражения не выигрываются без ПОЛКОВОДЦА
Не стало ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО - и фронт посыпался
И мы к переговорам приходим в очень плохом положении
В этом мире важно каждому заниматься своим делом
Миром рулят профессионалы
А не выскочки
Типа Тихановской
Или Зеленского
Из - за первой провалилась революция в Белоруссии
Второй привел страну к катастрофе
ДУМАЙТЕ - кого выбираете!!!!!
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07.12.2024 12:53 Відповісти
На відео мужик говорить ламаною російською.
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07.12.2024 09:03 Відповісти
Тому москворота кацапська агентура в Україні надрочує.
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07.12.2024 09:10 Відповісти
А потім кацапи снайперів підженуть..

Мирні протести - до ср@ки.
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07.12.2024 01:36 Відповісти
пока не начнут их жечь и калечить будут втерпать и дальше от иваношвилей
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07.12.2024 04:47 Відповісти
Я вам більше скажу : папа самого президента їрмака - генерал фсб і живе в мацкві
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07.12.2024 05:46 Відповісти
А чому тут дивуватися: їрмак він губернатор малоросії (як за поребриком називають Україну), якого призначили в кремлі для розвалу та захоплення України. Як не дивно усіма важливими напрямками курує саме він / через москву: допомога як матеріальна, так і фінансова, зброя, мир...
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07.12.2024 07:06 Відповісти
Ви не понімаєте. Ето другоє. Папа єрмака, він хороший генерал фсб. Він любе Україну. І Андрюшу так виховав.
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07.12.2024 07:33 Відповісти
Наташа, в тебе с пад какошніка роги козячі стирчать.
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07.12.2024 06:46 Відповісти
Попокупалі...🤣
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07.12.2024 07:20 Відповісти
план путіна по відновленню ссср працює. Чекайте, що рф введе своїх миротворців.
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07.12.2024 06:57 Відповісти
Грузини! Вбийте Іванішвілі та Каладзе - і ваше життя зміниться.
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07.12.2024 08:28 Відповісти
Якщо не влаштувати справжній штурм, це може тривати нескінченно. Феєрверками ментів не вб'єш.
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07.12.2024 08:56 Відповісти
Та все вони вже стихають
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07.12.2024 09:04 Відповісти
Грузини! Приносить ще їм *********,лаваші та чачу - пригощайте цих псів режиму!!!. Жінок їм приводьте своїх для розваг...Може не так бити будуть!! Гидко дивитися на це безсилля....Де ж гордість хвалена грузинська??
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07.12.2024 11:27 Відповісти
Протести в Грузії підуть по Білоруському варіанту оскільки:

а) опозиція немає визнаних лідерів (типу Саакашвілі).

б) немає чіткої політичної платформа та стратегії перемоги.

в) грузин просто фізично мало.

г) влада (перш за все російська) чекала на протести а тому дуже добре підготувала силові структури. Підготувала вже тардиційно-великими бабками

д) захід традиційно "лише стурбований" та імпотентний , президент Грузії діє як типовий ліберальний лівак . Навіть на формальне помилування Саакашвілі вона не піде.

А ось влада діє грамотно. Вона не йде на загострення з реальними жертвами, як було в Україні, а просто стоїть на своєму. За тиждень - два цей порив грузин видихається і вони спокійно підуть у російське стійло. Як білоруси.
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07.12.2024 11:31 Відповісти
Грузинам треба не жувати соплі, бо з кождим днем запал Революції вщухає (як, доречі, свого часу і нашого Майдану...). На це розрахунок і грузинської влади з кремлем за спиною і, свого часу і Януковича. Потрібно штурмом (поки ще є кому) звільнити Саакашвілі: біда грузинської Революції саме у відсутності Лідера, отже і ініціативи.
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07.12.2024 12:17 Відповісти
 
 