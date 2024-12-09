У ЄС готують санкції проти влади Грузії, - посол

У Євросоюзі ведуть підготовчу роботу щодо санкцій проти грузинської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA, про це заявив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський.

За словами дипломата, те, що відбувається в країні останні 12 днів, "абсолютно несумісне з відносинами, які були у Євросоюзу з Грузією".

Тому наразі в Брюсселі обговорюють "усі заходи" щодо влади Грузії.

"Мені відомо, що триває робота з підготовки санкцій. Досягнення одностайності залежить від усіх 27 столиць. Я думаю, сподіваюся, що будь-якій столиці ЄС буде важко ігнорувати рівень насильства, рівень жорстокості", - сказав Герчинський.

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Протести в Грузії проти відмови від євроінтеграції

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

У ніч проти 5 грудня акція протесту вперше минула без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

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