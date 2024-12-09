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Новини
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У ЄС готують санкції проти влади Грузії, - посол

ЄС готує санкції проти Грузії

У Євросоюзі ведуть підготовчу роботу щодо санкцій проти грузинської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA, про це заявив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський.

За словами дипломата, те, що відбувається в країні останні 12 днів, "абсолютно несумісне з відносинами, які були у Євросоюзу з Грузією".

Тому наразі в Брюсселі обговорюють "усі заходи" щодо влади Грузії.

"Мені відомо, що триває робота з підготовки санкцій. Досягнення одностайності залежить від усіх 27 столиць. Я думаю, сподіваюся, що будь-якій столиці ЄС буде важко ігнорувати рівень насильства, рівень жорстокості", - сказав Герчинський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протести у Грузії: біля парламенту з’явилася ялинка, яку прикрасили прапорами ЄС, США, України та фотографіями постраждалих і затриманих на мітингах

Протести в Грузії проти відмови від євроінтеграції

Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Після цього у Тбілісі почалися мітинги.

Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.

Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.

У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

У ніч проти 5 грудня акція протесту вперше минула без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

Також дивіться: Протести в Грузії: спецназ застосував водомети та сльозогінний газ проти мітингарів, кількох затримали. ВIДЕО

Автор: 

Грузія (1844) санкції (11806) Євросоюз (13381)


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Топ коментарі
+2
Це самий дієвий спосіб проти грузинської влади. Нехай на шопінг та відпочинок їздять не у Мілан та Париж, а у нижній тагіл та челябінск.
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09.12.2024 17:33
+1
А санкції будуть такі ж "потужні" як і проти влади рашки?
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09.12.2024 17:59
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Це самий дієвий спосіб проти грузинської влади. Нехай на шопінг та відпочинок їздять не у Мілан та Париж, а у нижній тагіл та челябінск.
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09.12.2024 17:33 Відповісти
Орбан і Фіцо накладуть з прибором, і ЄС звично утреться.
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09.12.2024 17:33 Відповісти
Так тому ЄСу просто треба було прийняти Україну і Грузію в ЄС а не мнути цицюку 15 років
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09.12.2024 17:36 Відповісти
1. Україна із ії структурою експорту ніколи не стане членом ЄС.
2. Україна із тим коруаційним менталітетом наріда і повним нехтуванням правил і законів ніколи не стане членом ЄС.
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09.12.2024 17:49 Відповісти
Та це зрозуміло,,Я до того шо європейці шо американці м'яко кажучи крізь пальці дивились 30 років на розвиток корупції в Україні,, Я б сказав вони разом з московитами тут корупцію навіть заохочували,,
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09.12.2024 17:57 Відповісти
Протщо ти белькочеш,чувак? Із якого переляку американці, чи українці, чи расіяни, чи папуаси повинні перейматися корупцією у третіх країнах ?
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09.12.2024 20:58 Відповісти
Зрозуміло з тобою 🤣🤣🤣🤣🤣 кричи далі про шашлики та поржем,,,
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09.12.2024 21:04 Відповісти
Просто іванішвілі з прем,'єром- хфутболістом хоче в компанію до яника і асада.
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09.12.2024 17:45 Відповісти
А санкції будуть такі ж "потужні" як і проти влади рашки?
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09.12.2024 17:59 Відповісти
Грузини входять до ЄС через задній прохід
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09.12.2024 18:18 Відповісти
себе пожалійте , помрете без грузин ського вина ... ... а якщо серйозно , Іран , П корея по пів століття срать хотіли на ваші " страшилки " .. путлер теж черговою новою жопу витирає... ... хренові ви лякальники
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09.12.2024 18:29 Відповісти
 
 