У ЄС готують санкції проти влади Грузії, - посол
У Євросоюзі ведуть підготовчу роботу щодо санкцій проти грузинської влади.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA, про це заявив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський.
За словами дипломата, те, що відбувається в країні останні 12 днів, "абсолютно несумісне з відносинами, які були у Євросоюзу з Грузією".
Тому наразі в Брюсселі обговорюють "усі заходи" щодо влади Грузії.
"Мені відомо, що триває робота з підготовки санкцій. Досягнення одностайності залежить від усіх 27 столиць. Я думаю, сподіваюся, що будь-якій столиці ЄС буде важко ігнорувати рівень насильства, рівень жорстокості", - сказав Герчинський.
Протести в Грузії проти відмови від євроінтеграції
Нагадаємо, 28 листопада, прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, а також від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.
Після цього у Тбілісі почалися мітинги.
Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі долучилася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі.
Поліція Грузії жорстоко розганяє мітингувальників, проводяться масові арешти
Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".
Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.
У ніч із 29 на 30 листопада 2024 року грузинські силовики, застосовуючи силу та спецзасоби, розігнали мітингувальників, які зібралися на проспекті Руставелі в Тбілісі. Поліція затримала 107 протестувальників.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе на тлі жорстоких придушень протестів заявив, що влада країни не допустить повторення сценарію українського Євромайдану.
У суботу 30 листопада у Тбілісі тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Протести також тривають в інших містах країни.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що парламент в країні є нелегітимним, а тому він не зможе обрати нового президента, відповідно, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.
Через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.
У ніч проти 5 грудня акція протесту вперше минула без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.
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2. Україна із тим коруаційним менталітетом наріда і повним нехтуванням правил і законів ніколи не стане членом ЄС.