Правительство Румынии приняло законопроект о сбивании дронов, нарушающих воздушное пространство

Румынское правительство в четверг, 12 декабря, приняло законопроект, который предусматривает возможность сбивать дроны, нарушающие национальное воздушное пространство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24, об этом сообщил представитель правительства Румынии Михай Константин.

Отмечается, что законопроект расширяет и регулирует меры контроля за использованием национального воздушного пространства, дронов и других летательных аппаратов.



Согласно законопроекту, определено несколько ситуаций, в которых летательный аппарат "несанкционированно использует" воздушное пространство Румынии: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее согласованного маршрута, прерывает работу идентификационных устройств, выполняет полет в запрещенных зонах, представляет угрозу официальным органам власти и тому подобное.

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Таким образом, против таких летательных аппаратов может быть принята одна или несколько мер: от перехвата до "обездвиживания или уничтожения".

Приказ о сбивании летательного аппарата, нарушающего воздушное пространство Румынии, отдают "лица, наделенные правом принятия решения, установленным решением Высшего совета национальной обороны".

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Румынии подготовило законопроект, которым предлагается сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.

Российские дроны на территории Румынии

Напомним, что это не впервые, когда российские ударные БпЛА, запущенные оккупантами для атак по Украине, нарушают воздушное пространство Румынии.

В частности, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

В ответ на инциденты с российскими дронами с 29 сентября НАТО начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).