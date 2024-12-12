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Правительство Румынии приняло законопроект о сбивании дронов, нарушающих воздушное пространство

Уряд Румунії ухвалив законопроєкт щодо збиття дронів

Румынское правительство в четверг, 12 декабря, приняло законопроект, который предусматривает возможность сбивать дроны, нарушающие национальное воздушное пространство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24, об этом сообщил представитель правительства Румынии Михай Константин.

Отмечается, что законопроект расширяет и регулирует меры контроля за использованием национального воздушного пространства, дронов и других летательных аппаратов.

Согласно законопроекту, определено несколько ситуаций, в которых летательный аппарат "несанкционированно использует" воздушное пространство Румынии: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее согласованного маршрута, прерывает работу идентификационных устройств, выполняет полет в запрещенных зонах, представляет угрозу официальным органам власти и тому подобное.

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Таким образом, против таких летательных аппаратов может быть принята одна или несколько мер: от перехвата до "обездвиживания или уничтожения".

Приказ о сбивании летательного аппарата, нарушающего воздушное пространство Румынии, отдают "лица, наделенные правом принятия решения, установленным решением Высшего совета национальной обороны".

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Румынии подготовило законопроект, которым предлагается сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.

Российские дроны на территории Румынии

Напомним, что это не впервые, когда российские ударные БпЛА, запущенные оккупантами для атак по Украине, нарушают воздушное пространство Румынии.

В частности, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

В ответ на инциденты с российскими дронами с 29 сентября НАТО начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Автор: 

Румыния (1089) дроны (3896)


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Топ комментарии
+13
для того щоб збивати ворожі дрони потрібен окремий закон - потужненько
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12.12.2024 19:59
+9
а якщо танки завтра підуть - теж 3 роки будуть думати над рішенням...?
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12.12.2024 20:04
+6
Господи,твоя воля! Почуйте і уявіть: Уряд( аж цілий Уряд!), держави країни НАТО, УХВАЛИВ!!! ,законопроект про збиття ворожих дронів! А як би не ухвалив,то що?! Можна терпіти смерті власних громадян?!
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12.12.2024 20:00
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Правила форума Совет форумчан
для того щоб збивати ворожі дрони потрібен окремий закон - потужненько
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12.12.2024 19:59 Ответить
В ухваленому урядом законопроєкті йдеться не тільки про дрони (БПЛА), але і про пілотовані ЛА.
Передбачається не тільки знищення, але і перехоплення управління, застосування засобів РЕБ та деякі інші заходи припинення польоту порушників повітряного простору Румунії.
Непогано було б, якщо би і Польща прийняла подібний законопроект. Бо русня знахабніла до того, що її БПЛА літають над деякими районами Німеччини та Великої Британії, як в себе дома.
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12.12.2024 20:19 Ответить
То выходит состояние зели заразное - по всей эвропе поездил - нате результат
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12.12.2024 23:45 Ответить
Господи,твоя воля! Почуйте і уявіть: Уряд( аж цілий Уряд!), держави країни НАТО, УХВАЛИВ!!! ,законопроект про збиття ворожих дронів! А як би не ухвалив,то що?! Можна терпіти смерті власних громадян?!
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12.12.2024 20:00 Ответить
Чого б це, там сказано 'несанкціоновано', тобто збивати не будуть, бо їх попередять
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12.12.2024 20:04 Ответить
Дивина та й годі! Хіба для цього треба окремий закон? Хіба не є обовʼязком ЗС країни постійно захищати своє небо і збивати все, що порушує суверенний повітряний простір?
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12.12.2024 20:02 Ответить
а якщо танки завтра підуть - теж 3 роки будуть думати над рішенням...?
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12.12.2024 20:04 Ответить
Ні, спершу спитають у рашистських мехводів, чи є віза, а, отримавши у відповідь залп фугасним снарядом в прикордонну будку, заткнуться і сидітимуть тихо, мимрячи про себе "Romania Magna, Romania magna".
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12.12.2024 20:45 Ответить
Ердоган ніяких законів не приймав. Залетіли москалі до Туреччини і полетіли на концерт до кобзона.
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12.12.2024 20:43 Ответить
відхилення від раніше узгодженого маршруту

Тобто, мацальня може узгодити з циганвою маршрути польоту дронів, щоб ефективніше атакувати Одещину і Вінниччину? Тоді норм, польоти шахедів будуть санкціоновані країною учасницею страшної "нати". Щобнебулоескалації
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12.12.2024 20:48 Ответить
На кацапські літаки також окремий закон буде? А на танки?
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12.12.2024 21:13 Ответить
Без закона никак нельзя не можно было!
Такие ИИ-настройки Пэтриот. НейроМозг прямо )))
П.с. а может просто тянули время для подключения каких то систем дальнего наблюдения 😆
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12.12.2024 23:43 Ответить
 
 