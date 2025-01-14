Снижение мобилизационного возраста невозможно без обеспечения армии техникой, - Зеленский

В Украине не будут рассматривать вопрос снижения мобилизационного возраста, несмотря на соответствующие предложения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно. Но у нас более 100 бригад на поле боя, и каждая из них ежедневно требует укомплектованности, техники", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, проблема обеспечения касается прежде всего техники: бронетехники, артиллерии и другого необходимого оборудования.

"Техника - бронетехника, артиллерия, все, что нужно в каждой бригаде. Но у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта", - подчеркнул президент.

Зеленский также подчеркнул, что каждый военнослужащий должен быть хорошо подготовлен и обеспечен соответствующим оружием. Это важная составляющая эффективности украинской армии, которую союзники должны помогать укреплять.

"Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

