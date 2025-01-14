РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6470 посетителей онлайн
Новости
29 048 145

"Вы - гей?" - Безуглая обратилась к ближайшему советнику Зеленского с запросом

Безугла посварилася із радником Зеленського Литвином

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая повздорила в соцсети с советником президента Зеленского Дмитрием Литвиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В соцсети X Безуглая обнародовала сообщение, в котором заявила, что "быть представителем ЛГБТ - это не норма, а психофизиологическое отклонение".

"Что интересно, не так много людей можно встретить, которые считают вас нормальной. Поэтому, пожалуйста, осторожнее с такой тематикой и не оскорбляйте людей", - ответил ей Дмитрий Литвин в комментариях.

Нардеп в ответ посоветовала Литвину "разуть шефу глаза на бардак в армии с Сырским".

"Мне кажется, что многим не мешало бы видеть границы своей компетенции и все же определиться - во что вмешиваться и во что не вмешиваться. В управление армией я не вмешиваюсь, потому что не разбираюсь в этом. А вот людей  ВАМ советую не обижать", - сказал Литвин.

Диалог завершился вопросом Безуглой: "Вы гей?".

Безугла посварилася із радником Зеленського Литвином

Читайте также: "Президент стал главным медиа страны", - советник Зеленского Литвин

Напомним, президент Владимир Зеленский в сентябре 2024 года назначил одного из авторов своих речей Дмитрия Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.

Известно, что Литвин называл журналистов "г#вноидами", а также насмехался над иностранными партнерами, которые предупреждали о полномасштабном вторжении РФ в январе-феврале 2022 года.

В анкете российскому изданию Сноб Литвин заявил, что во время принятия присяги офицера запаса намеренно пропустил часть о защите конституционного строя.

Также Литвин называл главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "дебилом на подкормке российской пропаганды".

Издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса Президента. Впоследствии "УП" сообщила, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.

В то же время Литвин впоследствии опроверг заявления УП о давлении на издание со стороны Офиса Президента.

Читайте также: Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект об однополых партнерствах

Автор: 

ЛГБТ-сообщество (338) Безуглая Марьяна (304) Литвин Дмитрий (23)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+60
Так вонож так і називаєтся ОП - Організація 3,14дорасів.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:56 Ответить
+52
пішла серед пдрсв шукати геїв
показать весь комментарий
14.01.2025 16:54 Ответить
+25
показать весь комментарий
14.01.2025 17:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Просто цікаво. Коли небуть хтось може заткне цій курві пельку.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:44 Ответить
Серед підарасів зеленського , гей , то вже означає що поважна і авторитетна людина.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:57 Ответить
Не бачу геїв, одні підораси
показать весь комментарий
14.01.2025 18:21 Ответить
Трохи перероблена пісня Гери Моралєса "Джа Дівіжн": - Гєній пламених речей - гєй".
показать весь комментарий
14.01.2025 18:19 Ответить
Блін, а я теж колись слухала цього москворотого героінщика. Який сором згадати...
показать весь комментарий
14.01.2025 18:59 Ответить
Так тут взагалі тема стрьомная.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:16 Ответить
Блін, ви відкрили в потаємних куточках мого мізку давно заархивовані крінжові спогади. Я колись цьому наркєту навіть аскала гроші на набережній Симеїза, він грав свою маячню, а я ходила навколо із шляпою . Грошей нам вистачило на кінчені три топора і плавлений сирок здається. Випадково зустріла і більше ніколи не бачила
показать весь комментарий
14.01.2025 19:22 Ответить
А я колись бухой, десь мабуть в 1989р. здобув автогаф Юрія Шевчука ((:
показать весь комментарий
14.01.2025 19:28 Ответить
По-перше:--це своє в доску сруленя...( то які претензії. оскільки ми. оті.--73%х запросили їх панувати над нами ...)
По-друге:--переважній більшості агентів. випускників КДБ. ФСБ--присваювали псевдо--"ЛИТВИН !" Згадаймо : Голова ВР У Литвин--це той. що .силоміць.--протягнуа "Харьківські угоди " і здав Крим; Агента Литвина----дістають головорізи карлуші у Великобританії--і напувають радіактивною б*якою...; І лише. нещодавно ЗЕ-комік --звільнив керманича зовнішньої розвідки ( випускника московської Вищої академії ФСБ РФ-- литвина-----все. як за планом--оманом...
показать весь комментарий
14.01.2025 18:19 Ответить
В банді Єрмака-Зеленського черговий ''жабо-гадюкінг''...
показать весь комментарий
14.01.2025 18:23 Ответить
Рівень журналістики - писати статтю про те як клоуни обзивають один одного в соцмережах
показать весь комментарий
14.01.2025 18:28 Ответить
Єрмак і Зеленський-гарна пара ....ха ха ха..бу га га га.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:29 Ответить
Свічку не тримав але бачу як Єрмак тримає Зеленського за "фаберже" то вкралась підозра що щось там є таке що колись вилізе як дідько з табакерки.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:32 Ответить
Сама по собі Безугла, це набагато страшніше психофізіологичне відхилення, ніж будь-які існуючі)
показать весь комментарий
14.01.2025 18:56 Ответить
Як людям фіолєтово, хто з них гей, а хто неадекват. Все, що зараз цікавить людей, це коли будуть вибори і чи буде балотуватись Залужний. Сподіваюсь невдовзі побачити його в Раді, як він зачитує присягу на Пересопницькому
показать весь комментарий
14.01.2025 19:00 Ответить
не всім фіолетово. В деяких дах підтікає на цій темі і тому їм конче треба залізти співбесіднику в труси)))
показать весь комментарий
14.01.2025 19:02 Ответить
Тут не поспориш.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:11 Ответить
В країні скільки горя, а наші безумні депутати займаються такою х...Стид і сором.Розігнати всіх до бісової матері.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:02 Ответить
Справа не у тому гей він чи ні. Литвин - це мерзота, яка шкодить українцям
показать весь комментарий
14.01.2025 19:07 Ответить
Нова вистава ОПи - "Гермафродит проти гея" .
показать весь комментарий
14.01.2025 19:12 Ответить
А що, не видно?
показать весь комментарий
14.01.2025 19:14 Ответить
Господи, скільки уродів привів до влади клоун і ті хто за нього голосує. Країна відхаркує це все кров"ю.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:18 Ответить
цей литвин поже не гей, он ган..н. это опаснее.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:40 Ответить
Уровень диалога со стороны Безуглой - "детский сад", "сам дурак". Если что, кто такой Литвин, вообще не знаю
показать весь комментарий
14.01.2025 19:41 Ответить
люди кто знает Она замужем
показать весь комментарий
14.01.2025 19:43 Ответить
Може правильно жената
показать весь комментарий
14.01.2025 22:34 Ответить
вона неправильно питання сформулювала. треба питати: ви пі..д..о..р?
показать весь комментарий
14.01.2025 19:47 Ответить
Не так цікаво п#дор цей Литвин чи ні, як те що наближениа до президента людина ненависник українського народу та української державності.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:09 Ответить
Керівник не буде формувати найближче оточення з людей, котрі не поділяють його погляди. Зеленський на сцені 95 кварталу міг вільно висловлювати своє відношення до України, а зараз - зась. Не хочеться вилетіти з банкової, як барон Мюнхаузен на ядрі.
показать весь комментарий
14.01.2025 23:23 Ответить
Він Гей-Зей, як і всі його радники.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:10 Ответить
Він не гей, він п..дєрас, як казав Нікіта Хрущьов
А взагалі, яке їхало, таке і здибало…
показать весь комментарий
14.01.2025 20:10 Ответить
Одне зрозуміло з того шапіто - їпала жаба гадюку.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:44 Ответить
Хоч і безмозгла але знає що увесь стратегічний запас 140млн підарів сконцентрований на россії.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:56 Ответить
Як казав Беня Коломойський "...так он же ********! в хорошем смысле слова".
показать весь комментарий
15.01.2025 03:24 Ответить
литвін чмо у будь якому випадку...як і усі кого набрав зелень...
показать весь комментарий
15.01.2025 04:01 Ответить
ну шо... правильно запитала... гей ні гей не важливо а то що літвин чмо то точно..
показать весь комментарий
15.01.2025 04:05 Ответить
козаки що по його рожі невидно хто він там ще є один називається ''серлещ''
показать весь комментарий
15.01.2025 04:05 Ответить
серлещ--може хто не знає це самий активний зелений жополиз ..заслужений залізничник.. у наглядовій раді уз з зарплатою 270 000 грн сергій лещенко
показать весь комментарий
15.01.2025 06:44 Ответить
якщо цей гей пише тексти які вофочка читає з суфлера в ..єдиному мудафоні ..--- то він точно підор
показать весь комментарий
15.01.2025 06:40 Ответить
кожне бидло - звичайно, що зьо саме на чолі списку - що скакало на масквабадських карпаратівах, замазане гбшним лайном... досить згадати, що квн був створений кдб за совєтів
показать весь комментарий
15.01.2025 07:26 Ответить
Тебе їбе, безкутна?
показать весь комментарий
15.01.2025 07:54 Ответить
машка классная теплая мягкая и умная
показать весь комментарий
21.01.2025 12:25 Ответить
Яка різниця гей він або ні. Головне щоб не крав та працював достойно.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 