"Вы - гей?" - Безуглая обратилась к ближайшему советнику Зеленского с запросом

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая повздорила в соцсети с советником президента Зеленского Дмитрием Литвиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В соцсети X Безуглая обнародовала сообщение, в котором заявила, что "быть представителем ЛГБТ - это не норма, а психофизиологическое отклонение".

"Что интересно, не так много людей можно встретить, которые считают вас нормальной. Поэтому, пожалуйста, осторожнее с такой тематикой и не оскорбляйте людей", - ответил ей Дмитрий Литвин в комментариях.

Нардеп в ответ посоветовала Литвину "разуть шефу глаза на бардак в армии с Сырским".

"Мне кажется, что многим не мешало бы видеть границы своей компетенции и все же определиться - во что вмешиваться и во что не вмешиваться. В управление армией я не вмешиваюсь, потому что не разбираюсь в этом. А вот людей ВАМ советую не обижать", - сказал Литвин.

Диалог завершился вопросом Безуглой: "Вы гей?".

Читайте также: "Президент стал главным медиа страны", - советник Зеленского Литвин

Напомним, президент Владимир Зеленский в сентябре 2024 года назначил одного из авторов своих речей Дмитрия Литвина советником по вопросам стратегических коммуникаций.

Известно, что Литвин называл журналистов "г#вноидами", а также насмехался над иностранными партнерами, которые предупреждали о полномасштабном вторжении РФ в январе-феврале 2022 года.

В анкете российскому изданию Сноб Литвин заявил, что во время принятия присяги офицера запаса намеренно пропустил часть о защите конституционного строя.

Также Литвин называл главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "дебилом на подкормке российской пропаганды".

Издание "Украинская правда" заявило о системном давлении со стороны Офиса Президента. Впоследствии "УП" сообщила, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин является тем человеком из ОП, который блокирует общение с журналистами "Украинской правды" и их участие в интервью и мероприятиях.

В то же время Литвин впоследствии опроверг заявления УП о давлении на издание со стороны Офиса Президента.

Читайте также: Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект об однополых партнерствах