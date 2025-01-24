Катастрофа Ил-76 в Белгородской области РФ: кроме упавшего самолета был по крайней мере еще один с пленными, - МИПЧ

Во время падения в Белгородской области РФ самолета Ил-76 24 января 2024 года в небе был еще один борт с военнопленными. Неизвестно, действительно ли на борту упавшего самолета была часть украинских пленных, которых планировали обменять.

Об этом рассказала исполнительный директор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко во время брифинга в "Медиацентре Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Она сослалась на рассказы пленных, которых должны были вернуть во время обмена пленными в тот день.

По ее словам, журналисты смогли установить маршрут, по которому летел потерпевший крушение самолет. Так, он вылетел из Ростова-на-Дону и должен был сесть на аэродроме в Белгороде.

Во время полета в небе над Белгородской областью был еще по крайней мере один самолет, отмечает Катриченко, в котором перевозили военнопленных из нескольких мест содержания в России.

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Она рассказала, что от некоторых пленных удалось узнать, что перед тем их автозаками перевезли к неизвестному аэродрому, затем они ночевали в колонии в Каменске-Шахтинском, а уже после этого их посадили в самолет. Однако после аварии первого борта этот самолет развернули.

Катриченко добавила, что российская сторона накануне заявляла, что планируется обмен 200 военнопленных.

Если мы будем считать, сколько людей находились на борту одного самолета и другого самолета, а также могли быть в дороге - поскольку мы нашли военнопленных, которых накануне вывели из камер, но не посадили в самолет, - то цифра была такая, около 200", - рассказывает исполнительный директор МИПЧ.

Ранее Россия заявила, что там находились 65 военных и что самолет якобы сбила Украина.

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Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используется для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

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Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области РФ.

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