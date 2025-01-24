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Катастрофа Ил-76 в Белгородской области РФ: кроме упавшего самолета был по крайней мере еще один с пленными, - МИПЧ

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

Во время падения в Белгородской области РФ самолета Ил-76 24 января 2024 года в небе был еще один борт с военнопленными. Неизвестно, действительно ли на борту упавшего самолета была часть украинских пленных, которых планировали обменять.

Об этом рассказала исполнительный директор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко во время брифинга в "Медиацентре Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Она сослалась на рассказы пленных, которых должны были вернуть во время обмена пленными в тот день.

По ее словам, журналисты смогли установить маршрут, по которому летел потерпевший крушение самолет. Так, он вылетел из Ростова-на-Дону и должен был сесть на аэродроме в Белгороде.

Во время полета в небе над Белгородской областью был еще по крайней мере один самолет, отмечает Катриченко, в котором перевозили военнопленных из нескольких мест содержания в России.

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Она рассказала, что от некоторых пленных удалось узнать, что перед тем их автозаками перевезли к неизвестному аэродрому, затем они ночевали в колонии в Каменске-Шахтинском, а уже после этого их посадили в самолет. Однако после аварии первого борта этот самолет развернули.

Катриченко добавила, что российская сторона накануне заявляла, что планируется обмен 200 военнопленных.

Если мы будем считать, сколько людей находились на борту одного самолета и другого самолета, а также могли быть в дороге - поскольку мы нашли военнопленных, которых накануне вывели из камер, но не посадили в самолет, - то цифра была такая, около 200", - рассказывает исполнительный директор МИПЧ.

Ранее Россия заявила, что там находились 65 военных и что самолет якобы сбила Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через месяц-два станет известно, действительно ли россияне передали Украине тела пленных с Ил-76, - Лубинец

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используется для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

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Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области РФ.

Также читайте: Украине передали останки погибших, которые якобы находились на борту Ил-76. Продолжается идентификация, - Лубинец о заявлении Москальковой

Автор: 

авиакатастрофа (1725) военнопленные (1109) расследование (3045) самолет (3618) Белгород (457)


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Топ комментарии
+17
Якби збили літак з полоненими рашисти нагнали б журналюг з усього світу щоб це показати і дискретувати українську владу.
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24.01.2025 19:16
+16
Согласна
Если бы украинцы погибли
Кацапы через час слили бы в соцсети
Фото их изуродованных тел
Они бы на этом устроили такое ШОУ!
А раз ШОУ нет- значит украинцы не погибли
Все просто
Когда речь про кацапов
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24.01.2025 19:09
+16
Якби там були полонені , кацапи не забороняли б , а навпаки - гнівно вимагали б приїзду різних комісій з ООН , ЧХ , і звідусіль звідки тільки можна ,, а також журналюг зі всіх світових медіа . А ютуб був би завалений відео з місця падіння літака . Такої нагоди щоб демонізувати Україну - вони б нізащо не пропустили .
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24.01.2025 19:19
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Правила форума Совет форумчан
МКЧХ куплений кацапами разом з внутрішнями. ***** сказав беріть гроші і не рипайтесь, щей ООН на кшталт.
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24.01.2025 18:57 Ответить
не брешіть ! рік пройшов жодних доказів ! збили азербайджанский літак фото пошкоджень з'явились через годину .
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24.01.2025 19:04 Ответить
Согласна
Если бы украинцы погибли
Кацапы через час слили бы в соцсети
Фото их изуродованных тел
Они бы на этом устроили такое ШОУ!
А раз ШОУ нет- значит украинцы не погибли
Все просто
Когда речь про кацапов
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24.01.2025 19:09 Ответить
тоді може не варто розносити кацапську брехню ? тим більше коли ти посадова особа .
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24.01.2025 19:20 Ответить
та ви вчитайтесь: вона стверджує, що другий борт (з військовополоненими) був готовий до посадкив Белгороді, але після збиття першого його розвернули назад на Ростов.
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24.01.2025 20:06 Ответить
Якби збили літак з полоненими рашисти нагнали б журналюг з усього світу щоб це показати і дискретувати українську владу.
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24.01.2025 19:16 Ответить
Якби там були полонені , кацапи не забороняли б , а навпаки - гнівно вимагали б приїзду різних комісій з ООН , ЧХ , і звідусіль звідки тільки можна ,, а також журналюг зі всіх світових медіа . А ютуб був би завалений відео з місця падіння літака . Такої нагоди щоб демонізувати Україну - вони б нізащо не пропустили .
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24.01.2025 19:19 Ответить
"Медійної ініціативи за права людини"

і таке у нас є? сподіваюсь за буржуйські гранти, а не за бюджет.

Вона послалася на розповіді полонених, яких мали повернути під час обміну полоненими в той день.

то он як у нас працюють високопрофесійні журналісти з якісною освітою.
- ти казала,
- я казала.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.
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24.01.2025 19:32 Ответить
А ті полонені на раісі їй розповідали?
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25.01.2025 01:24 Ответить
я так зрозумів, що військовополонені ЗСУ з другого борта залишились живі, і слава Богу, хоч касапи їх таємно не стратили...
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24.01.2025 20:04 Ответить
Брехня та маніпуляція. Пам'ятаю, що тоді йшлося про три борти: перший начебто збили, другий розвернули, а третій - щось на кшталт не встиг злетіти. Точно пам'ятаю, що він був з іншого міста, ніж перші два. Отак розповідали тоді. А тепер та цьоця якось беззмістовно щось проблеяла про два борти, то це "другий" та "третій", а так званого першого збитого, може й не було. Доказів нема.
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24.01.2025 20:22 Ответить
 
 