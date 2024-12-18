Через месяц-два станет известно, действительно ли россияне передали Украине тела пленных из Ил-76, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что экспертиза тел, которые, как утверждает Россия, являются останками украинских военнопленных, погибших во время падения Ил-76 в январе 2024 года, продлится до двух месяцев.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"За последние два месяца у нас улучшилась процедура репатриации тел с обеих сторон. Достаточно большое количество наших погибших российская сторона передала украинской. Но могу ли я утвердительно сказать, что нам передали тела с Ил-76, пока не будет проведена экспертиза? Нет. Надеюсь, мы сможем ответить украинскому обществу на этот вопрос через месяц-два", - пояснил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москвалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что относительно передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия казнила 177 украинских военнопленных за три года войны, - Лубинец

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области РФ.