РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9511 посетитель онлайн
Новости Война
2 072 10
авиакатастрофа (1707) военнопленные (992) Лубинец Дмитрий (423) война в Украине (1209)

Через месяц-два станет известно, действительно ли россияне передали Украине тела пленных из Ил-76, - Лубинец

Дмитро Лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что экспертиза тел, которые, как утверждает Россия, являются останками украинских военнопленных, погибших во время падения Ил-76 в январе 2024 года, продлится до двух месяцев.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"За последние два месяца у нас улучшилась процедура репатриации тел с обеих сторон. Достаточно большое количество наших погибших российская сторона передала украинской. Но могу ли я утвердительно сказать, что нам передали тела с Ил-76, пока не будет проведена экспертиза? Нет. Надеюсь, мы сможем ответить украинскому обществу на этот вопрос через месяц-два", - пояснил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москвалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела якобы погибших во время катастрофы Ил-76. Впоследствии уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что относительно передачи тел якобы погибших при падении Ил-76 будет коммуникация с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия казнила 177 украинских военнопленных за три года войны, - Лубинец

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

Лубинец впоследствии сообщил, что Россия не допускает к расследованию международных экспертов, а МККК этот доступ не требует.

В начале февраля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина обращалась к России относительно возвращения тел украинских военнопленных, которые якобы погибли в результате падения в Белгородской области самолета Ил-76. Россия пока не реагирует на эти запросы. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных точно не было в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области РФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
Таке відчуття, що тягнуть час бика за яйці...
показать весь комментарий
18.12.2024 18:33
+1
Це так обережно нас готують до того, щоб повідомити, що таки були полонені в збитому літаку? Просто питання?
Бо наші завжди все спростовують, але з часом виходить що таки правда (частина правди).
показать весь комментарий
18.12.2024 18:40
+1
Luk Viktor Bobcat 614fad29 "експерти Ще одразу на кацапських фото з місця падіння не було видно ніякої кількості тіл... це потім орки приплели, що шантажувати.

І як експертиза доведе, що вони були у літаку?
показать весь комментарий
18.12.2024 18:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таке відчуття, що тягнуть час бика за яйці...
показать весь комментарий
18.12.2024 18:33 Ответить
Це так обережно нас готують до того, щоб повідомити, що таки були полонені в збитому літаку? Просто питання?
Бо наші завжди все спростовують, але з часом виходить що таки правда (частина правди).
показать весь комментарий
18.12.2024 18:40 Ответить
Кацапи завантажили вам решток військових , що підібрали на новоокупованих територіях а вам тепер доведеться витрачати час та ресурси на верифікацію ...
показать весь комментарий
19.12.2024 08:19 Ответить
Так в любому випадку буде верифікація. Чи ви думаєте, що їх просто так прикопають як при совку "могіла неізвестного солдата"?
показать весь комментарий
21.12.2024 21:29 Ответить
А на яких даних грунтується заява Данілова, що їх там не було? Ні на яких, як і більшість його заяв.
Проте, це ж не я написав в заголовку "За місяць-два стане відомо чи справді росіяни передали Україні тіла полонених з Іл-76, - Лубінець".
Читайте речення. За місяць два стане відомо чи справді росіяни передали тіла полонених з Іл-76.
Те, що в літаку були полонені, подано як довершений факт.
показать весь комментарий
19.12.2024 16:35 Ответить
і де вони були на кацапських фото з місця падіння. якби хоч одне тіло було б, крім відомих (екіпажу), то це одразу було б злито в мережу!!! шерлок!!! кацапи придумують всяку мутню, а це б засекретили фото і не використали б у пропаганді... коли навіть і були б , то хто їх убив, хто злочинець? експерте...
показать весь комментарий
19.12.2024 18:28 Ответить
Я ж не пишу, я читаю. Я уважно читаю те що говорять посадовці, а не вихоплюю з статті тільки щось обнадійливе.
показать весь комментарий
21.12.2024 21:26 Ответить
Та навіть якщо і були: де гарантія що кацапська наволоч не вбила їх до того?
показать весь комментарий
18.12.2024 20:55 Ответить
Зазвичай на обмін везуть тих, про кого домовились. В той день був обмін призначено. Надати списки, потім привезти вбитих? Нахєра? Крім того, як їх везти, є ж правила перевезення трупів. Чи тут як русня говорила про малазійський боїнг, що він був набитий трупами.
показать весь комментарий
19.12.2024 16:39 Ответить
 
 