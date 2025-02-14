Каллас об ударе РФ по ЧАЭС: Россия показала, что не ищет мира
Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас назвала атаку России на Чернобыльскую АЭС "неприемлемой" и подчеркнула недопустимость атак на гражданские ядерные объекты.
Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что такие действия являются абсолютно неприемлемыми, поскольку речь идет о гражданских ядерных объектах, безопасность которых должна быть обеспечена даже в военное время.
"Такие атаки на гражданские ядерные объекты являются неприемлемыми. Это показывает, что Россия не ищет мира", - написала Каллас.
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
В Кремле отрицают причастность к удару по ЧАЭС.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И яйца, похоже, тоже…
Иду, по морозу, мудьями звеня,
С красной, озлобленной рожей…
Одно, лишь одно только греет меня
От стужи лютой зверея -
С улыбкой ехидной думаю я:
«В России ж, ещё холоднее…
*
Сміх сміхом, а останнім часом на "Цензор" так пре кацапня, ніби тут роздають дармову бояру.
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
Америка мовчить, ніби нічого не сталося ...
А якби Україна вдарила по Курській АЕС - що б тут почалось !
Велика Британія теж має розбіжності із США і підтримує Україну.
І Британія теж ядерна держава.