Каллас об ударе РФ по ЧАЭС: Россия показала, что не ищет мира

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас назвала атаку России на Чернобыльскую АЭС "неприемлемой" и подчеркнула недопустимость атак на гражданские ядерные объекты.

Об этом она написала в соцсети Х

Она подчеркнула, что такие действия являются абсолютно неприемлемыми, поскольку речь идет о гражданских ядерных объектах, безопасность которых должна быть обеспечена даже в военное время.

"Такие атаки на гражданские ядерные объекты являются неприемлемыми. Это показывает, что Россия не ищет мира", - написала Каллас.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

В Кремле отрицают причастность к удару по ЧАЭС.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС.

