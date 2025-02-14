РУС
Каллас об ударе РФ по ЧАЭС: Россия показала, что не ищет мира

Каллас о возможной отправке войск в Украину

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас назвала атаку России на Чернобыльскую АЭС "неприемлемой" и подчеркнула недопустимость атак на гражданские ядерные объекты.

Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что такие действия являются абсолютно неприемлемыми, поскольку речь идет о гражданских ядерных объектах, безопасность которых должна быть обеспечена даже в военное время.

"Такие атаки на гражданские ядерные объекты являются неприемлемыми. Это показывает, что Россия не ищет мира", - написала Каллас.

Также читайте: Зеленский об ударе по ЧАЭС: РФ специально это сделала. Это не случайность

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

В Кремле отрицают причастность к удару по ЧАЭС.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атакой на ЧАЭС Россия в очередной раз демонстрирует, что она является угрозой для всего мира, - МИД Эстонии

Є ДОКАЗИ? Кацапюро! "Не "смерди"!!!
14.02.2025 14:50
+2
Звідки ти вилізло, чмо кацапське ?
14.02.2025 14:50
+1
мені одному здається, що кацапи "пашли па беспределу"? І ми на порозі ядерної війни?
14.02.2025 14:40
мені одному здається, що кацапи "пашли па беспределу"? І ми на порозі ядерної війни?
14.02.2025 14:40
Таких як я- багато... Я живу недалеко від Чорнобилю....
14.02.2025 14:49
Как в Зажопінскє пагодка-та, ваня? Ти ухі-та нє атмарозіл?
14.02.2025 15:52
Сопли замёрзли в носу…

И яйца, похоже, тоже…

Иду, по морозу, мудьями звеня,

С красной, озлобленной рожей…

Одно, лишь одно только греет меня

От стужи лютой зверея -

С улыбкой ехидной думаю я:

«В России ж, ещё холоднее…

*
14.02.2025 15:59

Сміх сміхом, а останнім часом на "Цензор" так пре кацапня, ніби тут роздають дармову бояру.
14.02.2025 16:01
Того що "підпирає.".. Відчувають, що "піздец" наближається... "Бухали" з однокурсником, на зустічі випускників "Рассеянін"... Тоді ще не було і війни з Груією. Так він "проляпаався" : "Мы баимся не НАТО. Боимся Китая... У нас граница ГОЛАЯ!!! "Парніша" тоді був начальником упраління кадрів округу...
14.02.2025 16:16
Це розуміли всі, хто мав чим розуміти: НАТО ні на кого не нападало і не збиралося нападати. А от з китайцями - все рівно навпаки. Тому, якби в кацапні була клепка в голові, прикривали б китайську границю замість того, щоб крутити у кишенях дулі для американців.
14.02.2025 16:24
А тепер "Картина маслом..."... Путін віддав "зерновий пояс" Сибіру, китайцям!!! Але це ще "півбвди"... Справа у тому, що цей "зерновий пояс" - у тилу "укріпрайонів проти Китаю... "Угадай з трьох разів - ХТО ці "фермери"?
14.02.2025 16:39
14.02.2025 16:50
Є ДОКАЗИ? Кацапюро! "Не "смерди"!!!
14.02.2025 14:50
Дурню кацапський!!! Там "двигло" "шахєда" валяєься! Тепер напиши, що ми його "падкинули"...
показать весь комментарий
Звідки ти вилізло, чмо кацапське ?
14.02.2025 14:50
Так, тобі одному. Варто задуматися, чому так.
14.02.2025 15:17
Кацапе! Порівняй мій і свій профіль. Іди нахєр !!!
14.02.2025 15:36
Шукайте, кому це вигідно. Хто зараз найбільше верещить, що зупиняти війну ще рано, бо це буде "неправильне" перемир"я? Хто найбільше зацікавлений, щоб продовжувалась ця війна в Україні, а не почалась нова на їх території?
14.02.2025 15:01
Те, що зробила росія - акт ядерного тероризму !
Америка мовчить, ніби нічого не сталося ...
А якби Україна вдарила по Курській АЕС - що б тут почалось !
14.02.2025 14:49
їм можна вони зберегли свої ракети та ЯЗ при розпаді совка, а у нас окрім прапору та плакливого гімну вже нічого не має.
14.02.2025 14:53
В нас є гарний партнер Франція із ядерною тріадою.
Велика Британія теж має розбіжності із США і підтримує Україну.
І Британія теж ядерна держава.
14.02.2025 15:50
 
 