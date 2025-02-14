Сикорский об ударе РФ по ЧАЭС: Улучшение ПВО Украины в интересах ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что улучшение противовоздушной обороны Украины в интересах Европы после российской атаки на Чернобыльскую АЭС.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Российская дроновая атака на Чернобыльскую АЭС усиливает аргументы в пользу того, что улучшение противовоздушной обороны Украины в наших собственных интересах", - написал Сикорский.

Глава МИД Польши также напомнил об аварии на ЧАЭС в 1986 году, когда радиоактивное облако, распространившееся на значительные расстояния, поставило под угрозу не только Украину, но и всю Европу.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

В Кремле отрицают причастность к удару по ЧАЭС.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС.

