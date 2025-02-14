РУС
Сикорский об ударе РФ по ЧАЭС: Улучшение ПВО Украины в интересах ЕС

Радослав Сикорский о чешской инициативе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что улучшение противовоздушной обороны Украины в интересах Европы после российской атаки на Чернобыльскую АЭС.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская дроновая атака на Чернобыльскую АЭС усиливает аргументы в пользу того, что улучшение противовоздушной обороны Украины в наших собственных интересах", - написал Сикорский.

Глава МИД Польши также напомнил об аварии на ЧАЭС в 1986 году, когда радиоактивное облако, распространившееся на значительные расстояния, поставило под угрозу не только Украину, но и всю Европу.

Читайте: Каллас об ударе РФ по ЧАЭС: Россия показала, что не ищет мира

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

В Кремле отрицают причастность к удару по ЧАЭС.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе по ЧАЭС: РФ специально это сделала. Это не случайность

Дуже обережно треба ставитись до заяв польських чиновників. У нас у Львові кажуть що поляк то не нація - то професія! Ось це також поляки при чому в польському парламенті!!! https://www.youtube.com/watch?v=vqnNSMAwj0g&t=2s
14.02.2025 14:56 Ответить
ППО ніколи не було 100% надійним.
Тому "покращення ППО" полумера, яка НІЧОГО НЕ ДАСТЬ!
Потрібно добитися від Рашки силою, що би вона навіть НЕ ДУМАЛА стріляти по таким об'ектам!
Потрібні справжні Червоні Лінії, яки би побоявся перетнути кремлівський терорист!
14.02.2025 14:58 Ответить
польські фермери захистять кордон Польщі від радіоактивної хмари.
14.02.2025 14:58 Ответить
Потрібно причину усувати, а не боротися з наслідками. Досі не зрозуміло?
14.02.2025 14:58 Ответить
поляки досі не розуміють, що після України вони наступні. Вони думають, що путінський трамп їх захистить. наївні!
14.02.2025 15:01 Ответить
Та не поспішайте, почекайти поки рашка накриє вас усіх своїм мідним ядерним тазом!
