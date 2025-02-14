Сикорский об ударе РФ по ЧАЭС: Улучшение ПВО Украины в интересах ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что улучшение противовоздушной обороны Украины в интересах Европы после российской атаки на Чернобыльскую АЭС.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская дроновая атака на Чернобыльскую АЭС усиливает аргументы в пользу того, что улучшение противовоздушной обороны Украины в наших собственных интересах", - написал Сикорский.
Глава МИД Польши также напомнил об аварии на ЧАЭС в 1986 году, когда радиоактивное облако, распространившееся на значительные расстояния, поставило под угрозу не только Украину, но и всю Европу.
Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС
Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.
В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
В Кремле отрицают причастность к удару по ЧАЭС.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара российского дрона по ЧАЭС.
Тому "покращення ППО" полумера, яка НІЧОГО НЕ ДАСТЬ!
Потрібно добитися від Рашки силою, що би вона навіть НЕ ДУМАЛА стріляти по таким об'ектам!
Потрібні справжні Червоні Лінії, яки би побоявся перетнути кремлівський терорист!